भारत‑बांग्लादेश सीमा: पाँच राज्यों में 4,097 किमी की चुनौतीपूर्ण सीमा और घुसपैठ‑रोधक उपाय

भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096.7 किमी लंबी सीमा पाँच राज्यों में बँटी हुई है, जहाँ घने जंगल, नदी‑क्षेत्र और पहाड़ी इलाके सुरक्षा को कठिन बनाते हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक घुसपैठ होती है और सरकार ने एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली सहित कई तकनीकी उपाय लागू किए हैं।

भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096.7 किलोमीटर लंबी सीमा पाँच राज्य साझा करते हैं, जो दक्षिण एशिया की सबसे लंबी और जटिल सीमाओं में गिनी जाती है। यह सीमा 1947 के विभाजन के बाद सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा खींची गई रेडक्लिफ लाइन पर आधारित है और आज राष्ट्रीय सुरक्षा, जनसांख्यिकीय संतुलन और कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील है। सीमा का बड़ा हिस्सा घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों, दलदल और कई नदियों की धाराओं से घिरा हुआ है, जिसके कारण कटीली तारों और फेंसिंग की निरन्तर रख‑रखाव चुनौतीपूर्ण बना रहता है। पश्चिम बंगाल में इस सीमा की सबसे लंबी खंड (2,216.

7 किमी) स्थित है और यहाँ नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना जैसे जिलों में घुसपैठ, मानव तस्करी और मवेशी चोरी की घटनाएँ सर्वाधिक दर्ज की जाती हैं। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का प्रतिवर्ष दिशा बदलना, स्थानीय घरों के निकट पड़ोसियों के साथ मिल‑जुलकर बँधे रहना, और नदी‑आधारित कुटिल रास्ते घुसपैठियों को अक्सर बिना रोक‑टोक सीमा पार करने की सुविधा देते हैं। त्रिपुरा, असम और मेघालय जैसे राज्य भी इस सीमा के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। त्रिपुरा तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है और अधिकांश हिस्सों में फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है, परंतु पहाड़ी और नदी घाटियों के कारण कुछ छोटे‑छोटे खुला हिस्से अभी भी बने हुए हैं। असम में धुबरी और मनकाचर क्षेत्र, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, पारम्परिक घुसपैठ मार्ग बना हुआ है; यहाँ रात के अंधेरे में नावों और तैरते उपकरणों के साहारे अवैध प्रवासियों का प्रवेश रोकना कठिन होता है, इसलिए असम पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने संयुक्त ऑपरेशन चलाए हैं। मेघालय की खड़ी पहाड़ियाँ और मिजोरम के घने जंगल तथा असम‑बंगाल के दलदल तथा नदी‑क्षेत्रों में कटीली तारें लगाना या उन्हें उचित रूप से रख‑रखाव करना व्यावहारिक रूप से असंभव है, जिससे सीमा का 80‑85 प्रतिशत हिस्सा ही फेंसिंग से सुदृढ़ किया जा सका है। इस परिस्थितियों को सुधारने के प्रयास में भारत सरकार ने उच्चस्तरीय बैठकों के माध्यम से एक सम्पूर्ण मास्टर‑प्लान तैयार किया है, जिसमें पारम्परिक कटीली तारों के साथ‑साथ एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) को लागू किया जा रहा है। उन्नत तकनीकी समाधान जैसे जल‑आधारित सेंसर, ड्रोनों द्वारा निरन्तर निगरानी, थर्मल इमेजिंग कैमरे और मोबाइल पैनल स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि बिना फेंसिंग वाले नदी‑क्षेत्रों में भी घुसपैठ को प्रभावी रूप से रोका जा सके। साथ ही, भूमि अधिग्रहण की धीमी प्रक्रिया, स्थानीय जनसंख्या के घर‑बगीचे का सीमावर्ती 150 गज के भीतर स्थित होना, और सामाजिक‑प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार ने सामाजिक संवाद और पुनर्वास योजनाओं को भी प्रमुखता दी है। इन सभी उपायों का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करना, अवैध प्रवासन को रोकना और जनसांख्यिकीय बदलाव से राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है





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