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भारत में दोहरी नागरिकता की संभावना और कानूनी दृश्य

राजनीति और कानून News

भारत में दोहरी नागरिकता की संभावना और कानूनी दृश्य
दोहरी नागरिकताभारतीय नागरिकता नियमनागरिकता अधिनियम 1955
📆31-05-2026 00:12:00
📰News Nation
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पश्चिम बंगाल में अवैध बांगलादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय, यह लेख भारत की एकल नागरिकता नीति पर प्रकाश डालता है। यह विस्तार से समझाता है कि दोहरी नागरिकता क्या है, दुनिया के कौन-से देश इसे मान्यता देते हैं, और भारत क्यों इससे इनकार करता है। भारतीय संविधान, नागरिकता अधिनियम, और OCI कार्ड की व्यवस्था समझाई गई है।

पश्चिम बंगाल में अवैध बांगलादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है. उत्तर 24 परगना के बिथारी-हाकिमपुर बॉर्डर पर बिना वैध दस्तावेजों के लौट रहे कई बांगलादेशियों को बीएसएफ ने हिरासत में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू की। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के दायरे में नहीं आने वाले लोगों को अवैध घुसपैठिया माना जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा।इस संदर्भ में सवाल यह उठता है कि क्या कोई ऐसा नियम है जिसके तहत एक साथ दो देशों की नागरिकता मिल सके?

दरअसल, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता रखने की आजादी देते हैं।लेकिन भारत की कानूनी व्यवस्था इस मामले में पूरी तरह अलग और सख्त है। भारतीय कानून किसी भी नागरिक को एक साथ दो देशों का पासपोर्ट या नागरिकता रखने की अनुमति नहीं देता। दोहरी नागरिकता की अवधारणा में व्यक्ति एक ही समय में दो अलग-अलग देशों का वैध नागरिक माना जाता है। इस स्थिति में उसे दोनों देशों में रहने, काम करने, पढ़ाई करने, यात्रा करने और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने का पूरा अधिकार मिलता है। वैश्विक स्तर पर कई विकसित देश इस व्यवस्था को स्वीकार करते हैं ताकि प्रवासी नागरिक दोनों देशों से जुड़े रह सकें।भारत में नागरिकता से जुड़े नियम नागरिकता अधिनियम 1955 और संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत तय किए जाते हैं। अनुच्छेद 9 देश में एकल नागरिकता के सिद्धांत को स्थापित करता है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी समय समाप्त हो जाती है।भारत सरकार एक ही समय में दोहरी राष्ट्रीयता की अवधारणा को कानूनी मान्यता नहीं देती। यह नियम देश की एकता, अखंडता और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। दोहरी नागरिकता होने से कानूनी और दार्शनिक जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, विशेषकर देश के प्रति निष्ठा और वफादारी के मामले में। एकल नागरिकता नीति यह सुनिश्चित करती है कि नागरिक पूरी तरह से अपने देश और इसके हितों के प्रति समर्पित रहें।इसके अलावा दोहरी नागरिकता से टैक्स व्यवस्था, आव्रजन और कानूनी प्रक्रियाओं में बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। जब एक व्यक्ति के पास दो देशों के अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं, तो राजनयिक सुरक्षा और सैन्य सेवा जैसे मामलों में विवाद की स्थिति बन सकती है। एकल नागरिकता नीति से प्रशासनिक काम भी आसान रहता है। भारत अपनी आजादी के समय से ही एक संप्रभु और एकीकृत राष्ट्रीय पहचान के सिद्धांत पर चल रहा है।लोग कई तरीकों से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, जैसे वहां जन्म लेना, शादी करना, निवेश करना या प्राकृतिक रूप से नागरिकता पाना। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं जहां कोई व्यक्ति अनजाने में या बिना सोचे-समझे विदेशी नागरिकता ले लेता है। उदाहरण के लिए कुछ देशों में वहां पैदा होने वाले बच्चों को अपने आप नागरिकता मिल जाती है। अगर माता-पिता भारतीय हैं और बच्चा विदेश में पैदा हुआ है, तो वह तकनीकी रूप से दोनों देशों की श्रेणी में आ सकता है। ऐसी स्थिति में बच्चे के बड़े होने पर उसे किसी एक देश की नागरिकता चुननी पड़ती है। इसी तरह यदि कोई भारतीय नौकरी या शादी के कारण विदेश में नागरिकता ले लेता है, तो उसे तुरंत भारतीय अधिकारियों को सूचित करना होता है और अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है। विदेशी नागरिकता मिलते ही भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है।हालाँकि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता, लेकिन विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सुविधा के लिए सरकार ने ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) की व्यवस्था बनाई है। यह दोहरी नागरिकता नहीं है और इसमें वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता, लेकिन यह कार्डधारकों को भारत में रहने और काम करने के लिए कई विशेष अधिकार देता है। ओसीआई कार्डधारक बिना वीजा के जब चाहें भारत आ सकते हैं। वे देश में खेती की जमीन को छोड़कर अन्य व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियां खरीद सकते हैं और शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का पूरा मौका मिलता है।यह कार्ड उन लोगों को मिलता है जो खुद या जिनके माता-पिता या दादा-दादी कभी भारत के नागरिक रहे हों। जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत का नागरिक बनने की योग्यता रखता था, वह इसके लिए आवेदन कर सकता है

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दोहरी नागरिकता भारतीय नागरिकता नियम नागरिकता अधिनियम 1955 सेवार्थ कैटी ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया

 

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