भारत में मौसम का बदलाव: कुछ राज्यों में गर्मी, कुछ में बारिश की संभावना

29 अप्रैल 2026 को भारत में मौसम में बदलाव होने की संभावना है। उत्तर और पूर्वी भारत में बारिश और तूफान की आशंका है, जबकि कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी जारी रहेगी।

भारत में मौसम का मिजाज बदलेगा: कुछ क्षेत्रों में भीषण गर्मी जारी रहेगी, जबकि कुछ में बारिश की संभावना भारत के विभिन्न हिस्सों में बुधवार, 29 अप्रैल 2026 को मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। देश के कई इलाकों में जहां भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा, वहीं कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। विशेष रूप से, उत्तर और पूर्वी भारत में गरज के साथ तूफान , तेज हवाएं और बारिश की प्रबल संभावना जताई गई है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसियों ने इन क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, बिहार , पश्चिम बंगाल , असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इन राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है। मौसम तक के फाउंडर देवेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना बन रही है, जो कि राज्य में जारी हीटवेव से कुछ राहत प्रदान कर सकती है। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों, जहां वर्तमान में अत्यधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है, वहां मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, यह बारिश व्यापक नहीं होगी, लेकिन इससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। त्रिपाठी जी ने आगे बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह बदलाव आ रहा है और यह स्थिति अगले 48 घंटों तक बनी रहने की संभावना है। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। प्रयागराज, वाराणसी, अमेठी, रायबरेली और अयोध्या जैसे शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बांदा जिले में तो पिछले कई दिनों से अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। हालांकि, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिलों, जिनमें गोरखपुर, आजमगढ़ और जौनपुर शामिल हैं, में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पंजाब और हरियाणा के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हिमालयी क्षेत्रों में भी छिटपुट बारिश और तूफान की संभावना है। इन क्षेत्रों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। इसके विपरीत, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित मध्य भारत के अधिकांश भागों में बारिश सीमित रहेगी, हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान में भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा, तमिलनाडु, केरलम, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इन दक्षिणी राज्यों में मानसून की पूर्ववर्ती बारिश शुरू हो सकती है। कुल मिलाकर, भारत में मौसम का स्वरूप अगले कुछ दिनों में काफी गतिशील रहने वाला है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम के पूर्वानुमान पर ध्यान दें और उसके अनुसार अपनी योजनाएं बनाएं। गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और धूप में निकलने से बचें.

भारत में मौसम का मिजाज बदलेगा: कुछ क्षेत्रों में भीषण गर्मी जारी रहेगी, जबकि कुछ में बारिश की संभावना भारत के विभिन्न हिस्सों में बुधवार, 29 अप्रैल 2026 को मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। देश के कई इलाकों में जहां भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा, वहीं कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। विशेष रूप से, उत्तर और पूर्वी भारत में गरज के साथ तूफान, तेज हवाएं और बारिश की प्रबल संभावना जताई गई है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसियों ने इन क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इन राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है। मौसमतक के फाउंडर देवेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना बन रही है, जो कि राज्य में जारी हीटवेव से कुछ राहत प्रदान कर सकती है। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों, जहां वर्तमान में अत्यधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है, वहां मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, यह बारिश व्यापक नहीं होगी, लेकिन इससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। त्रिपाठी जी ने आगे बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह बदलाव आ रहा है और यह स्थिति अगले 48 घंटों तक बनी रहने की संभावना है। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। प्रयागराज, वाराणसी, अमेठी, रायबरेली और अयोध्या जैसे शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बांदा जिले में तो पिछले कई दिनों से अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। हालांकि, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिलों, जिनमें गोरखपुर, आजमगढ़ और जौनपुर शामिल हैं, में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पंजाब और हरियाणा के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हिमालयी क्षेत्रों में भी छिटपुट बारिश और तूफान की संभावना है। इन क्षेत्रों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। इसके विपरीत, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित मध्य भारत के अधिकांश भागों में बारिश सीमित रहेगी, हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान में भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा, तमिलनाडु, केरलम, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इन दक्षिणी राज्यों में मानसून की पूर्ववर्ती बारिश शुरू हो सकती है। कुल मिलाकर, भारत में मौसम का स्वरूप अगले कुछ दिनों में काफी गतिशील रहने वाला है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम के पूर्वानुमान पर ध्यान दें और उसके अनुसार अपनी योजनाएं बनाएं। गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और धूप में निकलने से बचें





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