भारतीय वायु सेना को जल्द मिलेगा 'घातक' स्टील्थ ड्रोन

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित 'घातक' नामक स्वदेशी स्टील्थ ड्रोन भारतीय वायु सेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा। यह ड्रोन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और 1,000 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में हमला करने में सक्षम है।

नई दिल्ली: भारतीय वायु सेना को जल्द ही एक महत्वपूर्ण शक्ति मिलने वाली है – स्वदेशी स्टील्थ ड्रोन , जिसे 'घातक' नाम दिया गया है। यह ड्रोन न केवल अपने नाम के अनुरूप होगा, बल्कि दुश्मनों के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ( DRDO ) के चेयरमैन डॉ.

समीर वी कामत ने हाल ही में एक कार्यक्रम में इस अनमैन्ड प्लेटफॉर्म की कई महत्वपूर्ण विशेषताओं को साझा किया, जिससे इसकी मारक क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। डॉ.

कामत के अनुसार, 'घातक' ड्रोन आकार और वजन में आधुनिक लड़ाकू विमानों के समान होंगे, और यह स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस एमके1 के समकक्ष होंगे। इस परियोजना को हाल ही में रक्षा खरीद परिषद से लगभग ₹39,000 करोड़ की मंजूरी मिली है, जिससे इसके विकास को गति मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 'घातक' ड्रोन को स्वदेशी कावेरी इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा। यह इंजन 49 नॉट थर्स्ट की क्षमता प्रदान करता है, जो इसे सबसोनिक स्टील्थ प्लेटफॉर्म के लिए आदर्श बनाता है। कावेरी इंजन की वजह से ड्रोन की ईंधन दक्षता भी बढ़ेगी और यह लगभग 8 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकेगा। 'घातक' ड्रोन में हथियार आंतरिक रूप से लोड किए जाएंगे, जिससे इसकी स्टील्थ क्षमता बरकरार रहेगी। यह ड्रोन दुश्मनों के रडार और मिसाइलों को चकमा देने में पूरी तरह से सक्षम होगा, क्योंकि इसकी पहचान करना बेहद मुश्किल होगा। इसकी बाहरी सतह को पेलोड से अलग रखा जाएगा, जिससे स्टील्थ प्रोफाइल बना रहेगा। इसमें दो इंटरनल वेपन बे होंगे, जिनकी पेलोड क्षमता लगभग 1.5 टन होगी। 'घातक' यूसीएवी की स्टील्थ क्षमता इसे प्रिसिजन गाइडेड मुनिशन्स, जैसे कि स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन (SAAW) और एडवांस्ड ग्लाइड बम से हमला करने में सक्षम बनाएगी। यह ड्रोन दुश्मन के इलाके में बिना किसी भनक के दूर तक घुसकर सटीक निशाना साध सकता है। 'घातक' ड्रोन का आकार तेजस फाइटर जेट के समान होने के कारण, यह दुनिया भर में भारी पेलोड लेकर दुश्मनों को निशाना बनाने वाले अत्याधुनिक और हेवी-ड्यूटी स्ट्राइक ड्रोन की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 14 मीटर और पंखों का फैलाव 18 मीटर तक होगा, जिससे इसकी ईंधन क्षमता बढ़ जाएगी और यह लंबी दूरी तक उड़ान भर सकेगा। चूंकि इसमें कॉकपिट और पायलट के लिए लाइफ-सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए यह अपने आकार के फाइटर जेट से अधिक ईंधन ले जा सकता है। कुल मिलाकर, स्वदेशी इंजन, हथियारों का आंतरिक पेलोड और अत्याधुनिक स्टील्थ टेक्नोलॉजी डिफेंस एयरोस्पेस में भारत की क्षमताओं को दर्शाती है। इसकी 1,000 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में बिना पायलट के हमला करने की क्षमता इसे वास्तव में 'घातक' बनाती है। यह भारतीय वायु सेना की युद्ध क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ाएगा और देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के विकास को प्रोत्साहित करता है। 'घातक' ड्रोन का विकास भारत को वैश्विक स्तर पर ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बना देगा





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