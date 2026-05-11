भारतीय PM मोदी की गुजरात यात्रा से जुड़ी बड़ी खबरें: आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद नए कार्यक्रम

पीएम मोदीotyज सहित बड़ी खबरें। पीएम मोदी गुजरात दोरे पर शिरकत करनेवाले हैं। गुजरात के वडोदरा में वह वडोदरा में पवित्र पाटीदार (पटेल) समाज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद वह वडोदरा के सरदारधाम-3 का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद घर लौटेंगे। वडोदरा के प्रमुख मार्गों पर उनके स्वागत के लिए बड़े बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें गुजराती, बंगाली, तमिल और असमिया भाषा शामिल हैं। आधिकारित सूत्रों के अनुसार, इसके लिए सुरक्षा कवच बनाए हैं और सुरक्षा के साहस के साथ यह कार्यक्रम किया जा रहा है। पीएम मोदी अब लगभग एक साल बाद वडोदरा में रोड शो करेंगे। और वह जीते आहिमा पर ध्वज रोहण करेंगे उसी दिन।

अहमदाबाद:West Bengal में BJP की पहली ऐतिहासिक जीत के बाद आज शाम गुजरात के वडोदरा में एक विशाल अभिवादन कार्यक्रम आयोजित होगा। पीएम मोदी रोड शो के माध्यम से लोगों के अभिवादन को स्वीकार करेंगे और इसके लिए वडोदरा के प्रमुख मार्गों पर रंगीन लाइटें रखी गई हैं। कार्यक्रम में करीब 40 हजार लोगों की उपस्थिति रहने की उम्मीद है। उनके स्वागत के लिए पहली बार गुजराती भाषा के अलावा बंगाली, तमिल और असमिया भाषाओं में बड़े बोर्ड लगाए गए हैं। रोड शो में पीएम मोदी वडोदरा के लोगों से मिलेंगे। इसके लिए सुरक्षा के साहसिक उपाय किए गए हैं और रोड शो 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित किया जाएगा। अनूठी थीम के साथ नरेंद्र मोदी का यह रोड शो गंगोत्री से गंगासागर तक है.

अहमदाबाद:West Bengal में BJP की पहली ऐतिहासिक जीत के बाद आज शाम गुजरात के वडोदरा में एक विशाल अभिवादन कार्यक्रम आयोजित होगा। पीएम मोदी रोड शो के माध्यम से लोगों के अभिवादन को स्वीकार करेंगे और इसके लिए वडोदरा के प्रमुख मार्गों पर रंगीन लाइटें रखी गई हैं। कार्यक्रम में करीब 40 हजार लोगों की उपस्थिति रहने की उम्मीद है। उनके स्वागत के लिए पहली बार गुजराती भाषा के अलावा बंगाली, तमिल और असमिया भाषाओं में बड़े बोर्ड लगाए गए हैं। रोड शो में पीएम मोदी वडोदरा के लोगों से मिलेंगे। इसके लिए सुरक्षा के साहसिक उपाय किए गए हैं और रोड शो 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित किया जाएगा। अनूठी थीम के साथ नरेंद्र मोदी का यह रोड शो गंगोत्री से गंगासागर तक है





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प्रधानमंत्री मोदी गंकोत्री से गंगा सागर तक व से Shattered

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