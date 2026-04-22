भारतीय सेना की मारक क्षमता में इजाफा: टी-72 और टी-90 टैंकों के लिए 975 करोड़ के ट्राल असेंबली अनुबंध पर मुहर

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की बारूदी सुरंगों को पार करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए बीईएमएल और इलेक्ट्रो न्यूमैटिक्स के साथ 975 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को नई गति देगा।

भारतीय सेना की सामरिक क्षमता और युद्ध के मैदान में उसकी पहुंच को अभेद्य बनाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक और रणनीतिक निर्णय लेते हुए 975 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अनुबंध विशेष रूप से टी-72 और टी-90 मुख्य युद्धक टैंकों के लिए ट्राल असेंबली की खरीद से संबंधित है। इस परियोजना के लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ( बीईएमएल ) और इलेक्ट्रो न्यूमैटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यह महत्वपूर्ण रक्षा सौदा रक्षा सचिव

राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जो भारतीय सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इन ट्राल असेंबलियों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा अत्याधुनिक तकनीक के साथ विकसित किया गया है। इन उपकरणों की मुख्य भूमिका युद्धक्षेत्र में बिछाई गई घातक बारूदी सुरंगों को बेअसर करना और टैंकों के लिए सुरक्षित मार्ग तैयार करना है। जब सेना को दुर्गम इलाकों या दुश्मन द्वारा बिछाई गई माइनफील्ड्स से गुजरना होता है, तो ये ट्राल असेंबलियां टैंकों के आगे लगकर सुरंगों को समय रहते निष्क्रिय कर देती हैं, जिससे न केवल टैंकों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि पूरी रेजिमेंट की गतिशीलता भी बढ़ जाती है। यह तकनीक भारतीय सेना को दुश्मन की रक्षा पंक्तियों को तोड़ने और तेजी से आक्रमण करने में सक्षम बनाएगी। मंत्रालय का मानना है कि यह निवेश सेना की संचालनात्मक प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा देगा। यह कदम केवल हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वदेशी रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए इस परियोजना का अधिकांश निर्माण कार्य घरेलू स्तर पर किया जाएगा। इस सौदे के माध्यम से एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र के लिए नए अवसर खुलेंगे। इन टैंकों के विभिन्न पुर्जों और कलपुर्जों के निर्माण में स्थानीय उद्योगों की भागीदारी से बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। इससे न केवल रक्षा आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि देश के भीतर ही तकनीकी दक्षता का विकास भी होगा। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ वायु सेना के लिए माउंटेन रडार की खरीद का सौदा भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम था, जो 1,950 करोड़ रुपये का था। ये सभी सौदे भारत को वैश्विक रक्षा निर्माण हब बनाने और रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने के सरकार के संकल्प को प्रदर्शित करते हैं। भारतीय उद्योग अब रक्षा क्षेत्र में न केवल नवाचार कर रहे हैं, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले रक्षा उपकरण बनाकर वैश्विक मानकों को चुनौती देने की स्थिति में आ गए हैं





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