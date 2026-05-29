भारत-बांग्लादेश नागरिकता सत्यापन: 2,680 मामलों की लिस्ट भेजी, अवैध प्रवासियों को लौटाने की तैयारी

विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को 2,680 से अधिक मामलों की सूची भेजी, जिससे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान हो कर उन्हें वापस भेजा जा सके। पश्चिम बंगाल में 11 निरुद्ध केंद्र स्थापित, कुल 335 प्रवासियों को रखा गया।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि देश में मौजूद सभी अवैध विदेशी नागरिकों के मामलों को क़ानून के अनुसार निपटारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत 2,680 से अधिक मामलों की सूची बांग्लादेशी पक्ष को भेजी गई है ताकि वे उन व्यक्तियों की असली नागरिकता की पुष्टि कर सकें, जिनके नाम भारत ने प्रस्तुत किए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक ब्रीफ़िंग में कहा, "हमने बांग्लादेश को 2,680 या उससे अधिक मामलों की लिस्ट सौंप दी है। एक बार बांग्लादेशी प्राधिकरण द्वारा नागरिकता की पुष्टि हो जाने पर, उन व्यक्तियों को बांग्लादेश को वापस भेज दिया जाएगा।" यह कदम दोनों देशों के द्विपक्षीय समझौते के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य सीमापार के अनधिकृत प्रवासियों की समस्या को स्थायी रूप से सुलझाना है। जायसवाल ने यह भी बताया कि कई मामलों में सत्यापन प्रक्रिया पाँच साल या उससे अधिक समय से लंबित है, और{

}वे आशा कर रहे हैं कि बांग्लादेश से जल्द ही प्रतिक्रिया मिलेगी, जिससे संदेहास्पद व्यक्तियों को अथवा तो बांग्लादेश वापस भेजा जा सकेगा या निर्वासित किया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपने "पहचानो, हटाओ और निर्वासित करो" नीति के तहत अब तक 11 निरुद्ध केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें कुल 335 अवैध प्रवासियों को रखा गया है। इन केंद्रों में से अधिकांश उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में स्थित हैं, जहाँ बांग्लादेशी या रोहिंग्या प्रवासी होने का संदेह है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये निरुद्ध केंद्र विभिन्न पुलिस जिलों के अधीन संचालित होते हैं, जिनमें बारुईपुर, सुंदरबन, बशीरहाट, बनगांव, बारासात, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर और कृष्णानगर प्रमुख हैं, जबकि मालदा, कूचबिहार और दक्षिण दिनाजपुर में भी तीन केंद्र स्थापित किए गये हैं। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य प्रवासियों की पहचान स्थापित करना, उनके कानूनी दस्तावेजों की जाँच करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें उनके मूल देश भेजना है। इस महत्वपूर्ण समाचार को प्रस्तुत करने वाले वरुण शैलेश, नवभारत टाइम्स (डिजिटल) में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में दो दशकों से अधिक समय तक विविध भूमिकाओं में कार्य किया है। उन्होंने 2009 में इंडो‑एशियन न्यूज़ सर्विस (IANS) से अपना करियर शुरू किया, फिर हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप, दैनिक जागरण, आजतक और दैनिक भास्कर सहित कई प्रमुख मीडिया हाउसों में रिपोर्टिंग, संपादन और डिज़िटल कंटेंट मैनेजमेंट का कार्य किया। शैक्षणिक रूप से उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र (ऑनर्स) में स्नातक किया, IIMC से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। उनका व्यापक अनुभव, विशेषकर करंट अफेयर्स, सामाजिक न्याय, बाल संरक्षण और जियोपॉलिटिकल विश्लेषण में, इस मुद्दे को कई आयामों से प्रस्तुत करता है, जिससे पाठकों को समझ में आता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों का संतुलन बनाते हुए इस प्रकार के निर्वासन प्रक्रिया को संचालित किया जाता है.

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}वे आशा कर रहे हैं कि बांग्लादेश से जल्द ही प्रतिक्रिया मिलेगी, जिससे संदेहास्पद व्यक्तियों को अथवा तो बांग्लादेश वापस भेजा जा सकेगा या निर्वासित किया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपने "पहचानो, हटाओ और निर्वासित करो" नीति के तहत अब तक 11 निरुद्ध केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें कुल 335 अवैध प्रवासियों को रखा गया है। इन केंद्रों में से अधिकांश उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में स्थित हैं, जहाँ बांग्लादेशी या रोहिंग्या प्रवासी होने का संदेह है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये निरुद्ध केंद्र विभिन्न पुलिस जिलों के अधीन संचालित होते हैं, जिनमें बारुईपुर, सुंदरबन, बशीरहाट, बनगांव, बारासात, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर और कृष्णानगर प्रमुख हैं, जबकि मालदा, कूचबिहार और दक्षिण दिनाजपुर में भी तीन केंद्र स्थापित किए गये हैं। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य प्रवासियों की पहचान स्थापित करना, उनके कानूनी दस्तावेजों की जाँच करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें उनके मूल देश भेजना है। इस महत्वपूर्ण समाचार को प्रस्तुत करने वाले वरुण शैलेश, नवभारत टाइम्स (डिजिटल) में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में दो दशकों से अधिक समय तक विविध भूमिकाओं में कार्य किया है। उन्होंने 2009 में इंडो‑एशियन न्यूज़ सर्विस (IANS) से अपना करियर शुरू किया, फिर हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप, दैनिक जागरण, आजतक और दैनिक भास्कर सहित कई प्रमुख मीडिया हाउसों में रिपोर्टिंग, संपादन और डिज़िटल कंटेंट मैनेजमेंट का कार्य किया। शैक्षणिक रूप से उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र (ऑनर्स) में स्नातक किया, IIMC से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। उनका व्यापक अनुभव, विशेषकर करंट अफेयर्स, सामाजिक न्याय, बाल संरक्षण और जियोपॉलिटिकल विश्लेषण में, इस मुद्दे को कई आयामों से प्रस्तुत करता है, जिससे पाठकों को समझ में आता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों का संतुलन बनाते हुए इस प्रकार के निर्वासन प्रक्रिया को संचालित किया जाता है





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