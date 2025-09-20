भारी बारिश से हिमाचल और बिहार में तबाही: स्कूल को खतरा, गांवों में बाढ़

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति, जबकि बिहार में नेपाल से आई बारिश के कारण बाढ़ का कहर। प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी।

शिमला में स्कूल के ठीक नीचे भूस्खलन की घटना सामने आई है, जिससे स्कूल को खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन शुरू होने के बाद से ही भारी बारिश का कहर जारी है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। राज्य में 46 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप 98 बार बाढ़ की स्थिति बनी और 146 जगह भूस्खलन हुआ। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 424 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। भूस्खलन की यह

घटना शिमला के प्रसिद्ध एडवर्ड स्कूल के नीचे हुई है, जिससे स्कूल की इमारत को खतरा मंडरा रहा है। 1 जून से 19 सितंबर तक राज्य में 1021.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 46% अधिक है। इससे राज्य में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिससे लोगों को भारी नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।\इसके अतिरिक्त, नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण बिहार के दरभंगा जिले के गांवों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कमला बलान नदी उफान पर है, जिसके परिणामस्वरूप दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड के आठ गांवों में पानी भर गया है। बाढ़ के कारण लोगों को अपने घरों को छोड़कर ऊंचाई वाले इलाकों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन बाढ़ की स्थिति के कारण बचाव कार्य में बाधा आ रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी शुक्रवार को बरसाती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। विभिन्न राज्यों में बारिश और बाढ़ की स्थिति ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, जिससे बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने और आपदा प्रबंधन निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है।\विभिन्न अन्य घटनाओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। बठिंडा में हुए ब्लास्ट के आरोपी छात्र के घर की सेना द्वारा तलाशी ली गई, जिससे पता चला कि वह आतंकी संगठनों से प्रभावित था। आजमगढ़ में शिक्षकों ने बारिश के दौरान प्रदर्शन किया, जबकि गुजरात में एक महिला का अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें पुलिस को समझाने के बाद भी वह दोबारा खाना खाने की जिद कर रही थी। दिल्ली की FSL टीम भी घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं के वीडियो भी सामने आए हैं, जिससे तबाही का मंजर देखा जा सकता है। इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि मानसून के दौरान विभिन्न राज्यों में भारी बारिश और उससे जुड़ी आपदाएं लोगों के जीवन को किस हद तक प्रभावित कर रही हैं। सरकार और प्रशासन लोगों की सुरक्षा और राहत के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लोगों को भी सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि बिना बारिश के भी एक विशेष प्रकार की फसल जिंदा रह सकती है, जो जलवायु परिवर्तन के इस दौर में एक महत्वपूर्ण खोज हो सकती है। कुल मिलाकर, यह समय सभी के लिए सावधानी बरतने और एक-दूसरे की मदद करने का है, ताकि हम इस आपदा से मिलकर निपट सकें





बाढ़ भूस्खलन हिमाचल प्रदेश बिहार बारिश आपदा प्रबंधन शिमला दरभंगा मानसून

