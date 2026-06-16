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भालू के चंगुल में फंसी बेटी की आखिरी फोन कॉल: मां ने बताया वो दर्दनाक पल जब वह अपनी बेटी को बचाने में विफल रही

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भालू के चंगुल में फंसी बेटी की आखिरी फोन कॉल: मां ने बताया वो दर्दनाक पल जब वह अपनी बेटी को बचाने में विफल रही
भालू हमलारूस घटनाओल्गा मोस्काल्योवा
📆16-06-2026 15:27:00
📰AajTak
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रूस में एक घटना में 19 साल की ओल्गा मोस्काल्योवा भालू के हमले में मारी गई। मां तातियाना ने बताया कि बेटी ने आखिरी समय में फोन कर मदद की गुहार लगाई, लेकिन मदद पहुंचने से पहले ही बेटी की मौत हो गई। यह कहानी एक मां के लिए सबसे भयानक सपना है।

एक मां के लिए सबसे भयानक सपना हो सकते हैं वह यह है कि उसकी बेटी भालू के चंगुल में फंस जाए और मदद के लिए फोन करे, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाये। ऐसा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना रूस के पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र में हुई थी, जब 19 साल की ओल्गा मोस्काल्योवा अपने सौतेले पिता इगोर त्सिगानेन्को के साथ नदी के किनारे फिशिंग रॉड वापस लाने गई। वहां उनकी सामना एक मादा भालू और उसके तीन शावकों से हुआ, जिसने तुरंत हमला कर दिया। भालू ने सौतेले पिता पर हमला कर उनकी गर्दन तोड़कर मौत का कारण बना, फिर ओल्गा पर चढ़ाई। ओल्गा ने भागने की कोशिश की लेकिन भालू उसे पकड़ लिया और उसके पैर पर हमला कर दिया। घटना के दौरान ओल्गा ने अपनी मां तातियाना के साथ फोन संपर्क स्थापित किया और दर्द भरी आवाज में मदद की गुहार लगाई। उसकी आवाज में कांप और डर साफ साफ सुनाई दे रहा था। पहले तो मां को लगा कि बेटी मजाक कर रही है, लेकिन फोन पर भालू की गुर्राने की आवाज और ओल्गा की चीखें सुनाई देने लगीं, जिससे उनका दिल खौफ से दौड़ उठा। तातियाना ने तुरंत पति और पुलिस को फोन किया, लेकिन मदद पहुंचने में समय लग रहा था। ओल्गा ने दोबारा फोन किया और बताया कि भालू वापस आ गया है और उसके तीन बच्चे भी साथ हैं। वह कह रही थी कि वे मुझे खा रहे हैं। तातियाना पूरी तरह टूट गईं। फिर ओल्गा ने तीसरी बार फोन किया, इस बार उसकी आवाज कमजोर थी और उसने कहा कि अब दर्द नहीं हो रहा और उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। उसने मां से माफी माँगी और बिंदा करते हुए कहा कि वह उनसे बहुत प्यार करती है। यह शब्द कहने के कुछ समय बाद फोन खामोश हो गया। जब मदद पहुंची, तो इगोर की मौत पहले ही हो चुकी थी और ओल्गा भी मृत पड़ी मिली। मादा भालू अभी भी इगोर के शव के पास मौजूद था। परिवार के लिए यह एक सदमा था जिससे उबरना लगभग नामुमकिन था। ओल्गा एक खुशमिजाज और मिलनसार लड़की थी, जो मनोविज्ञान की पढ़ाई कर रही थी और संगीत विद्यालय से भी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। हमले से कुछ दिन पहले उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिला था और वह भविष्य के लिए कई सपने देख रही थी। सालों बाद भी तातियाना अपनी बेटी की आखिरी आवाज नहीं भूल पाईं। ओल्गा की कहानी सिर्फ भालू हमले की कहानी नहीं है, बल्कि एक मां और बेटी के उनके अखंड रिश्ते की कहानी है, जिसकी आखिरी कड़ी एक दर्दनाक फोन कॉल बनी और जिसके आखिरी शब्द आज भी सुनने वालों को गहरी उंगली से छू लेते हैं.

एक मां के लिए सबसे भयानक सपना हो सकते हैं वह यह है कि उसकी बेटी भालू के चंगुल में फंस जाए और मदद के लिए फोन करे, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाये। ऐसा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना रूस के पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र में हुई थी, जब 19 साल की ओल्गा मोस्काल्योवा अपने सौतेले पिता इगोर त्सिगानेन्को के साथ नदी के किनारे फिशिंग रॉड वापस लाने गई। वहां उनकी सामना एक मादा भालू और उसके तीन शावकों से हुआ, जिसने तुरंत हमला कर दिया। भालू ने सौतेले पिता पर हमला कर उनकी गर्दन तोड़कर मौत का कारण बना, फिर ओल्गा पर चढ़ाई। ओल्गा ने भागने की कोशिश की लेकिन भालू उसे पकड़ लिया और उसके पैर पर हमला कर दिया। घटना के दौरान ओल्गा ने अपनी मां तातियाना के साथ फोन संपर्क स्थापित किया और दर्द भरी आवाज में मदद की गुहार लगाई। उसकी आवाज में कांप और डर साफ साफ सुनाई दे रहा था। पहले तो मां को लगा कि बेटी मजाक कर रही है, लेकिन फोन पर भालू की गुर्राने की आवाज और ओल्गा की चीखें सुनाई देने लगीं, जिससे उनका दिल खौफ से दौड़ उठा। तातियाना ने तुरंत पति और पुलिस को फोन किया, लेकिन मदद पहुंचने में समय लग रहा था। ओल्गा ने दोबारा फोन किया और बताया कि भालू वापस आ गया है और उसके तीन बच्चे भी साथ हैं। वह कह रही थी कि वे मुझे खा रहे हैं। तातियाना पूरी तरह टूट गईं। फिर ओल्गा ने तीसरी बार फोन किया, इस बार उसकी आवाज कमजोर थी और उसने कहा कि अब दर्द नहीं हो रहा और उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। उसने मां से माफी माँगी और बिंदा करते हुए कहा कि वह उनसे बहुत प्यार करती है। यह शब्द कहने के कुछ समय बाद फोन खामोश हो गया। जब मदद पहुंची, तो इगोर की मौत पहले ही हो चुकी थी और ओल्गा भी मृत पड़ी मिली। मादा भालू अभी भी इगोर के शव के पास मौजूद था। परिवार के लिए यह एक सदमा था जिससे उबरना लगभग नामुमकिन था। ओल्गा एक खुशमिजाज और मिलनसार लड़की थी, जो मनोविज्ञान की पढ़ाई कर रही थी और संगीत विद्यालय से भी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। हमले से कुछ दिन पहले उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिला था और वह भविष्य के लिए कई सपने देख रही थी। सालों बाद भी तातियाना अपनी बेटी की आखिरी आवाज नहीं भूल पाईं। ओल्गा की कहानी सिर्फ भालू हमले की कहानी नहीं है, बल्कि एक मां और बेटी के उनके अखंड रिश्ते की कहानी है, जिसकी आखिरी कड़ी एक दर्दनाक फोन कॉल बनी और जिसके आखिरी शब्द आज भी सुनने वालों को गहरी उंगली से छू लेते हैं

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