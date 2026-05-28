भावी दामाद के ट्रैफिक चालानों का आकलन करने के लिए पिता ने पुलिस से जानकारी मांगी

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक पिता ने अपनी बेटी की शादी से पहले भावी दामाद के चरित्र और ड्राइविंग कौशल का आकलन करने के लिए उसके ट्रैफिक चालानों की जानकारी मांगी है।

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक पिता ने अपनी बेटी की शादी से पहले भावी दामाद के चरित्र और ड्राइविंग कौशल का आकलन करने के लिए उसके ट्रैफिक चालान ों की जानकारी मांगी है। यह मामला आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले का है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 55 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी से पहले अपने भावी दामाद के ट्रैफिक चालान के बारे में पुलिस से जानकारी मांगी ताकि उसके दायित्व बोध और वाहन चलाने के कौशल का पता लगाया जा सके। बेटी के लिए उपयुक्त रिश्ता मिलने के बाद उस व्यक्ति ने मंगलवार को यातायात पुलिस से भावी दामाद की एक कार और एक दोपहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबरों के साथ संपर्क किया था। उसके खिलाफ चालान या गंभीर यातायात उल्लंघन नहीं मिला। अधिकारी ने इस मामले को अनूठा और सोचा-समझा बताते हुए कहा कि उस व्यक्ति ने पारंपरिक तरीके से जानकारी जुटाने की जगह अपने भावी दामाद के सड़क पर किए गए व्यवहार के आधार पर उसके चरित्र का आकलन करना चाहा। उन्होंने कहा, 'उस व्यक्ति ने यह जानना चाहा कि क्या उसका भावी दामाद लापरवाही से गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने या बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने जैसे मामलों में शामिल रहा है। हमने उसके दायित्व बोध की प्रशंसा की।' पुलिस के अनुसार, व्यक्ति ने कई साल पहले अपनी पत्नी को खो दिया था और अकेले ही बेटी की परवरिश की। तमाम परेशानियों को झेलते हुए बेटी को पढ़ाकर इंजीनियर बनाया.

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक पिता ने अपनी बेटी की शादी से पहले भावी दामाद के चरित्र और ड्राइविंग कौशल का आकलन करने के लिए उसके ट्रैफिक चालानों की जानकारी मांगी है। यह मामला आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले का है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 55 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी से पहले अपने भावी दामाद के ट्रैफिक चालान के बारे में पुलिस से जानकारी मांगी ताकि उसके दायित्व बोध और वाहन चलाने के कौशल का पता लगाया जा सके। बेटी के लिए उपयुक्त रिश्ता मिलने के बाद उस व्यक्ति ने मंगलवार को यातायात पुलिस से भावी दामाद की एक कार और एक दोपहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबरों के साथ संपर्क किया था। उसके खिलाफ चालान या गंभीर यातायात उल्लंघन नहीं मिला। अधिकारी ने इस मामले को अनूठा और सोचा-समझा बताते हुए कहा कि उस व्यक्ति ने पारंपरिक तरीके से जानकारी जुटाने की जगह अपने भावी दामाद के सड़क पर किए गए व्यवहार के आधार पर उसके चरित्र का आकलन करना चाहा। उन्होंने कहा, 'उस व्यक्ति ने यह जानना चाहा कि क्या उसका भावी दामाद लापरवाही से गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने या बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने जैसे मामलों में शामिल रहा है। हमने उसके दायित्व बोध की प्रशंसा की।' पुलिस के अनुसार, व्यक्ति ने कई साल पहले अपनी पत्नी को खो दिया था और अकेले ही बेटी की परवरिश की। तमाम परेशानियों को झेलते हुए बेटी को पढ़ाकर इंजीनियर बनाया





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