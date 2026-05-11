भाषा मान्यता के बावजूद कुड़माली विधायकों का शपथ संकट, अब अनुवादक की मांग

कुड़माली भाषा को आधिकारिक मान्यता मिलने के बावजूद बिसां विधानसभा में उसके अनुवादक नहीं होने से पांच भाजपा विधायकों के शपथ ग्रहण पर संकट उत्पन्न हुआ है। विधायक अपनी कुड़माली भाषे में शपथ लेना चाहते हैं, लेकिन सचिवालय ने उन्हें अनुवादक के रूप में केवल हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी, संथाली और उर्दू में से एक ही भाषा की अनुमति दी है। इससे विधायकों और कुड़मी समुदाय में नाराजगी बढ़ी है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल विधानसभा में भाषा को लेकर एक नई समस्या खड़ी हो गई है। कुड़माली भाषा को आधिकारिक मान्यता मिलने के बावजूद विधानसभा सचिवालय में उसके अनुवादक नहीं होने से पांच भाजपा विधायकों के शपथ ग्रहण पर संकट उत्पन्न हो गया है। जंगलमहल क्षेत्र के ये विधायक कुड़माली भाषा में शपथ लेना चाहते हैं, लेकिन सचिवालय ने उन्हें केवल बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संथाली में से किसी एक भाषा का चयन करने को कहा है। इससे विधायकों और कुड़मी समुदाय में नाराजगी फैल गई है। कुड़मी समाज के नेता अजीत प्रसाद महतो ने कहा कि जब 2018 में भाषा को मान्यता दी गई थी, तो अब अनुवादक की व्यवस्था न होना सरकारी दावे पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने तुरंत अनुवादक नियुक्त करने की मांग की और इसे समुदाय की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताया। विधायकों ने भी इंटरनेट मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि वे नियमों के तहत प्रयास कर रहे हैं कि कुड़माली में ही शपथ ले सकें। उन्होंने पूर्व सरकार पर ‘सिर्फ घोषणा करने’ का आरोप लगाया। इ तिहास में उदाहरण भी दिया जा रहा है कि संथाली भाषा के लिए पहले अनुवादक नियुक्त होने के बाद ही शपथ संभव हुई थी। अब कुड़माली को लेकर भी वैसी ही मांग उठ रही है। इस विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि केवल भाषा को मान्यता देना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके उपयोग के लिए संस्थागत ढांचा भी जरूरी है.

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल विधानसभा में भाषा को लेकर एक नई समस्या खड़ी हो गई है। कुड़माली भाषा को आधिकारिक मान्यता मिलने के बावजूद विधानसभा सचिवालय में उसके अनुवादक नहीं होने से पांच भाजपा विधायकों के शपथ ग्रहण पर संकट उत्पन्न हो गया है। जंगलमहल क्षेत्र के ये विधायक कुड़माली भाषा में शपथ लेना चाहते हैं, लेकिन सचिवालय ने उन्हें केवल बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संथाली में से किसी एक भाषा का चयन करने को कहा है। इससे विधायकों और कुड़मी समुदाय में नाराजगी फैल गई है। कुड़मी समाज के नेता अजीत प्रसाद महतो ने कहा कि जब 2018 में भाषा को मान्यता दी गई थी, तो अब अनुवादक की व्यवस्था न होना सरकारी दावे पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने तुरंत अनुवादक नियुक्त करने की मांग की और इसे समुदाय की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताया। विधायकों ने भी इंटरनेट मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि वे नियमों के तहत प्रयास कर रहे हैं कि कुड़माली में ही शपथ ले सकें। उन्होंने पूर्व सरकार पर ‘सिर्फ घोषणा करने’ का आरोप लगाया। इ तिहास में उदाहरण भी दिया जा रहा है कि संथाली भाषा के लिए पहले अनुवादक नियुक्त होने के बाद ही शपथ संभव हुई थी। अब कुड़माली को लेकर भी वैसी ही मांग उठ रही है। इस विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि केवल भाषा को मान्यता देना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके उपयोग के लिए संस्थागत ढांचा भी जरूरी है





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