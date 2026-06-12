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भिंडी की सब्जी का लिसलिसापन मिनटों में दूर करने की आसान ट्रिक

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भिंडी की सब्जी का लिसलिसापन मिनटों में दूर करने की आसान ट्रिक
भिंडी सब्जीचिपचिपापन दूर करनानींबू का रस
📆12-06-2026 18:14:00
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भिंडी की सब्जी बनाते समय होने वाले चिपचिपापन और लिसलिसापन से परेशान हैं? नींबू के रस और कुछ साधारण व्यवस्था से इस समस्या का तुरंत समाधान जानें।

भिंडी की सब्जी तैयार करते समय चिपचिपापन और लिसलिसापन एक सामान्य समस्या है जो केवल इस एक ही व्यंजन को नहीं बल्कि उसके स्वाद और प्रस्तुति दोनों को नुकसान पहुंचाती है। गर्मियों में भिंडी की सब्जी अक्सर बनाई जाती है और यह ज्यादातर लोगों की पसंदीदा होती है, चाहे परांठा हो या दाल-चावल, सूखी मसालेदार भिंडी का कॉम्बिनेशन लाजवाब लगता है। लेकिन कई बार लोगों की यह समस्या होती है कि भिंडी बनाते समय वह आपस में चिपकने लगती है और उसका लिसलिसापन पूरी सब्जी का स्वाद और दिखावट दोनों खराब कर देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ आसान और प्रभावी तरीकों का पालन करके आप इस समस्या को शीघ्रता हल कर सकते हैं और अपनी भिंडी को एकदम खिली-खिली और क्रिस्पी बना सकते हैं। समस्या का समाधान प्रमुख रूप से नींबू के रस में निहित साइट्रिक एसिड पर आधारित है। जब आप कड़ाही में तेल गर्म करके भिंडी डालें, तो उसे तेज या मध्यम आंच पर दो से तीन मिनट के लिए बिना ढके भूनें। इसके बाद सब्जी में आधा छोटा चम्मच नींबू का रस निचोड़ दें। नींबू का रस न केवल भिंडी का चिपचिपापन दूर करता है बल्कि इसका रंग भी हरा बना रहता है और यह ताजा लगने लगती है। अगर नींबू उपलब्ध नहीं है तो आप उसके स्थान पर आधा चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इस छोटी से ट्रिक से भिंडी का लिसलिसापन मिनटों में गायब हो जाएगा और सब्जी एकदम खिली-खिली बनेगी। भिंडी की सब्जी को बनाने के दौरान कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना भी बेहद आवश्यक है। सबसे पहले, भिंडी को धोने के तुरंत बाद कभी न काटें; इसे सूती कपड़े से अच्छी तरह पोंछकर या थोड़ी देर पंखे की हवा में सुखा लें, क्योंकि काटने से पहले भिंडी का पूरी तरह सूखना जरूरी है। दूसरा, नमक हमेशा सब्जी के लगभग 80 प्रतिशत पक जाने के बाद ही डालें, क्योंकि नमक डालने से भिंडी तुरंत पानी छोड़ने लगती है जिससे वह अधिक चिपचिपी हो जाती है। तीसरा, भिंडी को शुरुआत में कभी ढककर न पकाएं, क्योंकि ढकने से जो भाप बनती है, उसका पानी वापस सब्जी में जाता है और इसे लिसलिसा बना देता है। भिंडी को हमेशा खुले ही कड़ाही में पकाना चाहिए। इन छोटी-छोटी सूझबूझ ों को अपनाने से आप हर बार एकदम खिली-खिली, स्वादिष्ट और सुंदर भिंडी की सब्जी तैयार कर पाएंगे.

भिंडी की सब्जी तैयार करते समय चिपचिपापन और लिसलिसापन एक सामान्य समस्या है जो केवल इस एक ही व्यंजन को नहीं बल्कि उसके स्वाद और प्रस्तुति दोनों को नुकसान पहुंचाती है। गर्मियों में भिंडी की सब्जी अक्सर बनाई जाती है और यह ज्यादातर लोगों की पसंदीदा होती है, चाहे परांठा हो या दाल-चावल, सूखी मसालेदार भिंडी का कॉम्बिनेशन लाजवाब लगता है। लेकिन कई बार लोगों की यह समस्या होती है कि भिंडी बनाते समय वह आपस में चिपकने लगती है और उसका लिसलिसापन पूरी सब्जी का स्वाद और दिखावट दोनों खराब कर देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ आसान और प्रभावी तरीकों का पालन करके आप इस समस्या को शीघ्रता हल कर सकते हैं और अपनी भिंडी को एकदम खिली-खिली और क्रिस्पी बना सकते हैं। समस्या का समाधान प्रमुख रूप से नींबू के रस में निहित साइट्रिक एसिड पर आधारित है। जब आप कड़ाही में तेल गर्म करके भिंडी डालें, तो उसे तेज या मध्यम आंच पर दो से तीन मिनट के लिए बिना ढके भूनें। इसके बाद सब्जी में आधा छोटा चम्मच नींबू का रस निचोड़ दें। नींबू का रस न केवल भिंडी का चिपचिपापन दूर करता है बल्कि इसका रंग भी हरा बना रहता है और यह ताजा लगने लगती है। अगर नींबू उपलब्ध नहीं है तो आप उसके स्थान पर आधा चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इस छोटी से ट्रिक से भिंडी का लिसलिसापन मिनटों में गायब हो जाएगा और सब्जी एकदम खिली-खिली बनेगी। भिंडी की सब्जी को बनाने के दौरान कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना भी बेहद आवश्यक है। सबसे पहले, भिंडी को धोने के तुरंत बाद कभी न काटें; इसे सूती कपड़े से अच्छी तरह पोंछकर या थोड़ी देर पंखे की हवा में सुखा लें, क्योंकि काटने से पहले भिंडी का पूरी तरह सूखना जरूरी है। दूसरा, नमक हमेशा सब्जी के लगभग 80 प्रतिशत पक जाने के बाद ही डालें, क्योंकि नमक डालने से भिंडी तुरंत पानी छोड़ने लगती है जिससे वह अधिक चिपचिपी हो जाती है। तीसरा, भिंडी को शुरुआत में कभी ढककर न पकाएं, क्योंकि ढकने से जो भाप बनती है, उसका पानी वापस सब्जी में जाता है और इसे लिसलिसा बना देता है। भिंडी को हमेशा खुले ही कड़ाही में पकाना चाहिए। इन छोटी-छोटी सूझबूझों को अपनाने से आप हर बार एकदम खिली-खिली, स्वादिष्ट और सुंदर भिंडी की सब्जी तैयार कर पाएंगे

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