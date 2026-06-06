भिलाई MLA देवेंद्र यादव का कुर्ता फाड़ने का वीडियो: नेशनल एग्जामिनेशन पेपर लीक प्रदर्शन के बाद नया राजनीतिक विवाद

भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शनों के बाद खुद को कुर्ता फाड़ते हुए दिखाने वाले वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। कांग्रेस, भाजपा और प्रशासनिक एजेंसियों ने इस पर अलग-अलग राय व्यक्त की हैं, जबकि जांच अभी चल रही है।

भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने हाल ही में नेशनल एग्जामिनेशन एंड एंट्रांस टेस्ट (NEET) के पेपर लीक मामले से जुड़ी विरोध प्रदर्शनों के बाद एक नये विवाद में कदम रख दिया है। बिलासपुर में हुई आवाज़ उठाने वाली रैलियों के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तख्ते पर चढ़ाने की कोशिश के प्रत्युत्तर में कई सामुदायिक नियम तोड़े, जिसके परिणामस्वरूप तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनका कपड़ा, विशेषकर उनके द्वारा पहना कुर्ता, पुलिस द्वारा फाड़ दिया गया, जिससे वे अत्यधिक परेशान हुए। लेकिन सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे एक वीडियो ने इस मामले की दिशा को ही बदल दिया। वीडियो में विधायक खुद को अपने ही कुर्ते को फाड़ते हुए दिखाया गया है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह कार्रवाई स्वयं उनका व्यक्तिगत इशारा था या फिर यह एक तैयार किया गया राजनैतिक प्रदर्शन है। वीडियो के प्रसारण के बाद राजनीति क गलियारे में गर्मागरम बहस शुरू हो गई। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन की कोशिश बताया, जबकि भाजपा के नेताओं ने इस घटना को 'कुर्ता फाड़' के नाटक के रूप में लेकर, पुलिस की कार्रवाई की सच्ची जांच की मांग की। विपक्षी दलों ने तुरंत ही इस वीडियो की सत्यता को लेकर सवाल उठाए और कहा कि यदि यह वास्तव में यादव जी द्वारा किया गया है तो पुलिस पर लगाए गए आरोपों की पुन: जांच होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के घेराबंदी में समर्थक इसे एक राजनीति क साजिश के रूप में देखते हुए, यह दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो विरोध प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए तैयार किया गया है। प्रदर्शनों के बाद प्रशासन ने भी कड़ी कार्रवाई की। सिविल लाइन थाना पुलिस ने विधायक देवेंद्र यादव सहित नौ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधित क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश, प्रदर्शन करने और कलेटरल घेराव की कोशिश के आरोपों में मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ गई थी और नियमों का उल्लंघन हुआ था। अब इस पूरे मामले में दो प्रमुख बिंदु उजागर हुए हैं - पहला, कुर्ता फाड़ने का वास्तविक कारण और दूसरे, वायरल वीडियो की प्रामाणिकता। आगामी दिनों में जांच की रिपोर्ट और संबंधित पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रियाएं इस घर्षण को समाप्त कर सकते हैं या फिर इसे और बढ़ा सकते हैं। यह स्पष्ट है कि इस विवाद ने न केवल चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चर्चा को जगाया है, बल्कि राजनीति क ध्रुवीकरण को भी तीव्र कर दिया है, जिससे साक्ष्य-आधारित जांच की आवश्यकता और भी स्पष्ट हो गई है.

भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने हाल ही में नेशनल एग्जामिनेशन एंड एंट्रांस टेस्ट (NEET) के पेपर लीक मामले से जुड़ी विरोध प्रदर्शनों के बाद एक नये विवाद में कदम रख दिया है। बिलासपुर में हुई आवाज़ उठाने वाली रैलियों के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तख्ते पर चढ़ाने की कोशिश के प्रत्युत्तर में कई सामुदायिक नियम तोड़े, जिसके परिणामस्वरूप तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनका कपड़ा, विशेषकर उनके द्वारा पहना कुर्ता, पुलिस द्वारा फाड़ दिया गया, जिससे वे अत्यधिक परेशान हुए। लेकिन सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे एक वीडियो ने इस मामले की दिशा को ही बदल दिया। वीडियो में विधायक खुद को अपने ही कुर्ते को फाड़ते हुए दिखाया गया है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह कार्रवाई स्वयं उनका व्यक्तिगत इशारा था या फिर यह एक तैयार किया गया राजनैतिक प्रदर्शन है। वीडियो के प्रसारण के बाद राजनीतिक गलियारे में गर्मागरम बहस शुरू हो गई। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन की कोशिश बताया, जबकि भाजपा के नेताओं ने इस घटना को 'कुर्ता फाड़' के नाटक के रूप में लेकर, पुलिस की कार्रवाई की सच्ची जांच की मांग की। विपक्षी दलों ने तुरंत ही इस वीडियो की सत्यता को लेकर सवाल उठाए और कहा कि यदि यह वास्तव में यादव जी द्वारा किया गया है तो पुलिस पर लगाए गए आरोपों की पुन: जांच होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के घेराबंदी में समर्थक इसे एक राजनीतिक साजिश के रूप में देखते हुए, यह दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो विरोध प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए तैयार किया गया है। प्रदर्शनों के बाद प्रशासन ने भी कड़ी कार्रवाई की। सिविल लाइन थाना पुलिस ने विधायक देवेंद्र यादव सहित नौ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधित क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश, प्रदर्शन करने और कलेटरल घेराव की कोशिश के आरोपों में मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ गई थी और नियमों का उल्लंघन हुआ था। अब इस पूरे मामले में दो प्रमुख बिंदु उजागर हुए हैं - पहला, कुर्ता फाड़ने का वास्तविक कारण और दूसरे, वायरल वीडियो की प्रामाणिकता। आगामी दिनों में जांच की रिपोर्ट और संबंधित पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रियाएं इस घर्षण को समाप्त कर सकते हैं या फिर इसे और बढ़ा सकते हैं। यह स्पष्ट है कि इस विवाद ने न केवल चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चर्चा को जगाया है, बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण को भी तीव्र कर दिया है, जिससे साक्ष्य-आधारित जांच की आवश्यकता और भी स्पष्ट हो गई है





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

भिलाई विधायक NEET पेपर लीक वायरल वीडियो कुर्ता फाड़ना राजनीतिक विवाद

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MLA-Naib Tehsildar Controversy: विधायक-नायब तहसीलदार विवाद का द इंड! हड़ताल खत्म कर काम पर लौटे, जानिए कैसे हुआ ये सब?MLA-Naib Tehsildar Controversy: विधायक व उनके समर्थकों पर नायब तहसीलदार ने मारपीट का लगाया था आरोप, विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 3 दिन रहे हड़ताल पर, आज से कार्यालयों में आई रौनक

Read more »

बुरहानपुर में भाजपा MLA के लगे ‘विधायक लापता’ लिखे पोस्टर, मचा हड़कंप | Mp News Bjp Mla Missing Posters Put Up In Burhanpur Creates Political StirBJP MLA Missing posters: एमपी में आए आंधी-तूफान से गांव में हुए नुकसान के बाद नेपानगर विधायक मंजू के निरीक्षण नहीं करने से नाराज लोगों ने ये पोस्टर लगाए है।

Read more »

Rajya Sabha Election: प्रणव झा होंगे कांग्रेस उम्मीदवार, JMM के 6; RJD के 4 और माले के 2 MLA का समर्थन जरूरीJharkhand Rajya Sabha Elections 2026: राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। झारखंड से प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया गया है।

Read more »

Anant Singh News: जदयू विधायक अनंत सिंह और गायक गुंजन सिंह को मिली राहत बरकरार, अब 8 जून को मामले की सुनवाईMLA Anant Singh- मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह से जुड़े एक अहम मामले में गोपालगंज सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी।

Read more »

MLA अनंत सिंह और गायक गुंजन को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक 8 जून तक बढ़ी; अश्लील डांस का मामला - anant singh gunjan singh get arrest stay extended by courtमोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह और गायक गुंजन सिंह की गिरफ्तारी पर अदालत ने 8 जून तक रोक बढ़ा दी है। यह मामला मीरगंज के सेमरांव गांव में एक कार्यक्रम के वायरल वीडियो से जुड़ा है, जिसमें अश्लील नृत्य और हथियारों का प्रदर्शन दिखा था।

Read more »

भांगड़ विस्फोट: पूर्व TMC विधायक शौकत मोल्ला फरार घोषित, NIA ने बेटे को हिरासत में लिया - bhangar blast extmc mla shaukat molla absconding nia detains sonएनआईए ने भांगड़ विस्फोट मामले में पूर्व टीएमसी विधायक शौकत मोल्ला को फरार घोषित कर दिया है और उनकी तलाश जारी है। एजेंसी ने उनके बेटे को हिरासत में लिया है और एक अन्य व्यक्ति सैनूर मोल्ला को भी गिरफ्तार किया है।

Read more »