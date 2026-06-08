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भिवानी में नौ टन पटाखों से भरे ट्रक में भीषण आग, पांच घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया

दुर्घटना News

भिवानी में नौ टन पटाखों से भरे ट्रक में भीषण आग, पांच घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया
भिवानीपटाखा आगदमकल विभाग
📆08-06-2026 15:55:00
📰Dainik Jagran
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भिवानी के लोहानी रोड पर खड़े नौ टन पटाखों से भरे ट्रक में अचानक लगी आग ने हड़कंप मचा दिया। दमकल विभाग की 10 गाड़ियों ने पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी जनहानि की सूचना नहीं है।

भिवानी के लोहानी रोड पर देर रात करीब नौ टन पटाखों से लदे एक ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। यह घटना उस समय घटी जब ट्रक लोहानी रोड पर खड़ा था। प्रारंभिक जांच के अनुसार, आग की शुरुआत ट्रक के कैबिन से हुई, जो देखते ही देखते पटाखों से भरे हिस्से तक फैल गई। आग की लपटें इतनी ऊंची उठीं कि आस-पास के लोग दहशत में आ गए। आसपास के घरों और दुकानों में हड़बड़ी मच गई और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। आग की भीषणता को देखते हुए दमकल विभाग ने तुरंत 10 फायर टेंडरों को घटनास्थल पर रवाना किया। पटाखों से भरे ट्रक में आग लगने के कारण रुक-रुक कर विस्फोट होते रहे, जिससे दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली गई और ट्रक के जले हुए हिस्से को तोड़कर अलग किया गया, जिससे आग को और फैलने से रोका जा सका। करीब पांच घंटे तक चले इस अभियान के दौरान दमकल कर्मियों ने लगातार पानी और फोम का इस्तेमाल किया। अंततः सुबह होने से पहले आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। इस हादसे में ट्रक पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई और जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन संदेह जताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या लापरवाही से यह हादसा हुआ होगा। इस घटना ने एक बार फिर पटाखों जैसे ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन और सुरक्षा मानक ों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय निवासियों ने राहत और बचाव कार्यों की सराहना की है और प्रशासन से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा पूरे इलाके में भयावह स्थिति पैदा हो सकती थी। इस दुर्घटना ने सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर किया है, खासकर त्योहारों के मौसम में पटाखों के अवैध भंडारण और परिवहन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें ताकि समय रहते ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

भिवानी के लोहानी रोड पर देर रात करीब नौ टन पटाखों से लदे एक ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। यह घटना उस समय घटी जब ट्रक लोहानी रोड पर खड़ा था। प्रारंभिक जांच के अनुसार, आग की शुरुआत ट्रक के कैबिन से हुई, जो देखते ही देखते पटाखों से भरे हिस्से तक फैल गई। आग की लपटें इतनी ऊंची उठीं कि आस-पास के लोग दहशत में आ गए। आसपास के घरों और दुकानों में हड़बड़ी मच गई और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। आग की भीषणता को देखते हुए दमकल विभाग ने तुरंत 10 फायर टेंडरों को घटनास्थल पर रवाना किया। पटाखों से भरे ट्रक में आग लगने के कारण रुक-रुक कर विस्फोट होते रहे, जिससे दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली गई और ट्रक के जले हुए हिस्से को तोड़कर अलग किया गया, जिससे आग को और फैलने से रोका जा सका। करीब पांच घंटे तक चले इस अभियान के दौरान दमकल कर्मियों ने लगातार पानी और फोम का इस्तेमाल किया। अंततः सुबह होने से पहले आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। इस हादसे में ट्रक पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई और जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन संदेह जताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या लापरवाही से यह हादसा हुआ होगा। इस घटना ने एक बार फिर पटाखों जैसे ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय निवासियों ने राहत और बचाव कार्यों की सराहना की है और प्रशासन से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा पूरे इलाके में भयावह स्थिति पैदा हो सकती थी। इस दुर्घटना ने सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर किया है, खासकर त्योहारों के मौसम में पटाखों के अवैध भंडारण और परिवहन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें ताकि समय रहते ऐसी घटनाओं को रोका जा सके

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भिवानी पटाखा आग दमकल विभाग लोहानी रोड सुरक्षा मानक

 

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