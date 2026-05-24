भिसी ंगनाइ याऊमत नाऍत े्सनि ाीटम तरहिलाय

केंद्रीय सरना समिति ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा से मुलाकात कर नागपुरी फिल्म 'सेरेंग' पर आपत्ति जताई है।
केंद्रीय सरना समिति ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा से मुलाकात कर नागपुरी फिल्म ' सेरेंग ' पर आपत्ति जताई है।CEPT केंद्रीय सरना समिति जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर मेंगूढitra období में पूरे फिल्म में उरांव , मुंडा जनजाति पर अभद्र टिप्पणी, जाति सूचक,का प्रयोग करना और जनजाति समाज का धार्मिक पहचान सरना झंडा को भी अपमानित किया गया हैं। समिति ने इसे लेकर ज्ञापन में कहा कि फिल्म के निर्माता निर्देशक नायक नायिका व उनके सहयोगियों पर कानूनी कार्रवाई कर नागपुरी फिल्म सेरेंग व झारखंड के नागपुरी एल्बम में भी अश्लीलता पर रोक लगाए.
केंद्रीय सरना समिति ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा से मुलाकात कर नागपुरी फिल्म 'सेरेंग' पर आपत्ति जताई है।CEPT केंद्रीय सरना समिति जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर मेंगूढitra období में पूरे फिल्म में उरांव, मुंडा जनजाति पर अभद्र टिप्पणी, जाति सूचक,का प्रयोग करना और जनजाति समाज का धार्मिक पहचान सरना झंडा को भी अपमानित किया गया हैं। समिति ने इसे लेकर ज्ञापन में कहा कि फिल्म के निर्माता निर्देशक नायक नायिका व उनके सहयोगियों पर कानूनी कार्रवाई कर नागपुरी फिल्म सेरेंग व झारखंड के नागपुरी एल्बम में भी अश्लीलता पर रोक लगाए
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