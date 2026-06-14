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भीलवाड़ा में एलिवेटेड रोड की डीपीआर शुरू, 4 महीने में पूरी तैयार होगी

राजस्थान News

भीलवाड़ा में एलिवेटेड रोड की डीपीआर शुरू, 4 महीने में पूरी तैयार होगी
भीलवाड़ाएलिवेटेड रोडEPIL
📆14-06-2026 04:10:00
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भीलवाड़ा शहर के सबसे व्यस्त चौराहों से होकर गुजरने वाले एलिवेटेड रोड के लिए EPIL ने डीपीआर तैयार करना शुरू कर दिया है। कंपनी के महाप्रबंधक ने बताया कि यह प्रोजेक्ट लगभग 3 साल में पूरा होगा और ट्रैफिक दबाव को कम करने में मददगार साबित होगा।

भीलवाड़ा शहर में एलिवेटेड रोड बनाने की योजना का आगे चलकर प्रगति हुई है। इस प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड ( EPIL ) ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ( डीपीआर ) तैयार करने का कार्य शुरू करने जा रहा है। कंपने के महाप्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि डीपीआर चार माह में पूरी तैयार हो जाएगी और पूर्ण प्रोजेक्ट लगभग साढ़े तीन साल में पूरा होने का अनुमान है। यह एलिवेटेड रोड भीलवाड़ा के गायत्री आश्रम से लेकर रामधाम तक फैला होगा और इसकी लागत करीब 250 करोड़ रुपए का अनुमान है। इस कोरिडोर पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने के कारण इसका निर्माण आवश्यक पाया गया है। शहर के सबसे व्यस्त चौराहों जैसे गंगापुर, वीर तेजाजी सर्किल और अजमेर चौराहा पर रोजाना हजारों वाहन रेंगते हैं। पूरे मार्ग का लगभग 50 प्रतिशत ट्रैफिक इसी मुख्य कॉरिडोर से होकर गुजरता है, जिससे यहाँ ग्रेड लिफ्ट वाला एलिवेटेड रोड बनाना एकमात्र दीर्घकालिक समाधान है। ट्रैफिक प्रोजेक्शन के अनुसार 2029 से 2032 तक यहाँ दिन में एक लाख से अधिक वाहनों का दबाव पड़ने का अनुमान है। EPIL की टीम ने प्रastavit मार्ग का जायजा लिया, जिसमें नगर विकास न्याश की अधिशासी अभियंता राजू बडारिया से तकनीकी चर्चा की गई। सांसद दामोदर अग्रवाल ने भी इस परियोजना को जनता की सुविधा के लिए आवश्यक बताया.

भीलवाड़ा शहर में एलिवेटेड रोड बनाने की योजना का आगे चलकर प्रगति हुई है। इस प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड (EPIL) ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य शुरू करने जा रहा है। कंपने के महाप्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि डीपीआर चार माह में पूरी तैयार हो जाएगी और पूर्ण प्रोजेक्ट लगभग साढ़े तीन साल में पूरा होने का अनुमान है। यह एलिवेटेड रोड भीलवाड़ा के गायत्री आश्रम से लेकर रामधाम तक फैला होगा और इसकी लागत करीब 250 करोड़ रुपए का अनुमान है। इस कोरिडोर पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने के कारण इसका निर्माण आवश्यक पाया गया है। शहर के सबसे व्यस्त चौराहों जैसे गंगापुर, वीर तेजाजी सर्किल और अजमेर चौराहा पर रोजाना हजारों वाहन रेंगते हैं। पूरे मार्ग का लगभग 50 प्रतिशत ट्रैफिक इसी मुख्य कॉरिडोर से होकर गुजरता है, जिससे यहाँ ग्रेड लिफ्ट वाला एलिवेटेड रोड बनाना एकमात्र दीर्घकालिक समाधान है। ट्रैफिक प्रोजेक्शन के अनुसार 2029 से 2032 तक यहाँ दिन में एक लाख से अधिक वाहनों का दबाव पड़ने का अनुमान है। EPIL की टीम ने प्रastavit मार्ग का जायजा लिया, जिसमें नगर विकास न्याश की अधिशासी अभियंता राजू बडारिया से तकनीकी चर्चा की गई। सांसद दामोदर अग्रवाल ने भी इस परियोजना को जनता की सुविधा के लिए आवश्यक बताया

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