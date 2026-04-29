भीलवाड़ा में शर्मनाक घटना: पत्नी ने पति से छुटकारा पाने के लिए बनाया अश्लील वीडियो और किया वायरल

राजस्थान के भीलवाड़ा में एक पत्नी ने अपने पति से तलाक लेने के लिए एक घिनौनी साजिश रची। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर नहाते हुए अपना अश्लील वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, ताकि पति पर इल्जाम लगाकर उसे ब्लैकमेल किया जा सके। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

भीलवाड़ा , राजस्थान में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है जिसने पति-पत्नी के रिश्ते को तार-तार कर दिया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र में पिछले महीने एक पत्नी ने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए एक घिनौनी साजिश रची। उसने अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर नहाते हुए अपना अश्लील वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो को वायरल करने का मकसद अपने पति पर इल्जाम लगाना, उसे ब्लैकमेल करना और फिर उससे तलाक लेना था। इस मामले में पीड़ित पति ने गांधीनगर थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। गहन जांच के बाद, पुलिस ने बुधवार को 22 वर्षीय पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जैसे ही यह वीडियो वायरल होने की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी। यह एक गंभीर मामला है जिसमें महिला ने अपने पति को फंसाने और उससे छुटकारा पाने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची थी। पीड़ित पति ने अपनी एफआईआर में बताया कि 20 मार्च की रात को एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी पत्नी का बाथरूम में नहाते हुए का वीडियो वायरल किया गया। उसका आरोप है कि यह वीडियो जानबूझकर इस तरह से प्रचारित किया गया कि यह वीडियो उसी ने बनाया और वायरल किया है, ताकि वह उससे तलाक ले सके। पति का कहना है कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह अश्लील वीडियो बनवाया था और फिर उसे इस तरह से पेश किया गया कि यह उसकी करतूत है। जब पति ने इस साजिश का विरोध किया, तो आरोपी पत्नी ने उसे धमकाया। यह पहली बार नहीं है जब पत्नी ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इससे पहले भी, उसने अपने ससुराल वालों पर गहने हड़पने का आरोप लगाया था। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि पत्नी का प्रेमी इस साजिश में शामिल था। उसने पुलिस को बताया कि महिला उसे भी इस मामले में फंसाना चाहती थी। साइबर टीम की जांच में यह भी पता चला कि प्रेमी ने ही महिला को मोबाइल सिम उपलब्ध कराई थी, जिसका इस्तेमाल गलत नाम से सोशल मीडिया आईडी बनाने और वीडियो वायरल करने के लिए किया गया था। इस मामले में पुलिस ने प्रेमी को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उसने अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। पूरे घटनाक्रम में, पत्नी ने पहले तो अपने पति पर ही वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया था, लेकिन जब पुलिस ने उसे और उसके प्रेमी के बीच की सोशल मीडिया चैट दिखाई, तो उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने सबूतों के आधार पर पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे मामले की पूरी जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है। यह घटना समाज में रिश्तों की गिरती हुई नैतिकता और महिलाओं द्वारा अपने फायदे के लिए कानून का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस मामले ने भीलवाड़ा शहर में सनसनी फैला दी है और लोग इस तरह की घटिया हरकत से स्तब्ध हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी को फैलाने से बचें और पुलिस को सही जानकारी प्रदान करें ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। यह घटना एक चेतावनी है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग किसी भी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए.

भीलवाड़ा, राजस्थान में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है जिसने पति-पत्नी के रिश्ते को तार-तार कर दिया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र में पिछले महीने एक पत्नी ने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए एक घिनौनी साजिश रची। उसने अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर नहाते हुए अपना अश्लील वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो को वायरल करने का मकसद अपने पति पर इल्जाम लगाना, उसे ब्लैकमेल करना और फिर उससे तलाक लेना था। इस मामले में पीड़ित पति ने गांधीनगर थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। गहन जांच के बाद, पुलिस ने बुधवार को 22 वर्षीय पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जैसे ही यह वीडियो वायरल होने की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी। यह एक गंभीर मामला है जिसमें महिला ने अपने पति को फंसाने और उससे छुटकारा पाने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची थी। पीड़ित पति ने अपनी एफआईआर में बताया कि 20 मार्च की रात को एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी पत्नी का बाथरूम में नहाते हुए का वीडियो वायरल किया गया। उसका आरोप है कि यह वीडियो जानबूझकर इस तरह से प्रचारित किया गया कि यह वीडियो उसी ने बनाया और वायरल किया है, ताकि वह उससे तलाक ले सके। पति का कहना है कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह अश्लील वीडियो बनवाया था और फिर उसे इस तरह से पेश किया गया कि यह उसकी करतूत है। जब पति ने इस साजिश का विरोध किया, तो आरोपी पत्नी ने उसे धमकाया। यह पहली बार नहीं है जब पत्नी ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इससे पहले भी, उसने अपने ससुराल वालों पर गहने हड़पने का आरोप लगाया था। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि पत्नी का प्रेमी इस साजिश में शामिल था। उसने पुलिस को बताया कि महिला उसे भी इस मामले में फंसाना चाहती थी। साइबर टीम की जांच में यह भी पता चला कि प्रेमी ने ही महिला को मोबाइल सिम उपलब्ध कराई थी, जिसका इस्तेमाल गलत नाम से सोशल मीडिया आईडी बनाने और वीडियो वायरल करने के लिए किया गया था। इस मामले में पुलिस ने प्रेमी को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उसने अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। पूरे घटनाक्रम में, पत्नी ने पहले तो अपने पति पर ही वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया था, लेकिन जब पुलिस ने उसे और उसके प्रेमी के बीच की सोशल मीडिया चैट दिखाई, तो उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने सबूतों के आधार पर पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे मामले की पूरी जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है। यह घटना समाज में रिश्तों की गिरती हुई नैतिकता और महिलाओं द्वारा अपने फायदे के लिए कानून का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस मामले ने भीलवाड़ा शहर में सनसनी फैला दी है और लोग इस तरह की घटिया हरकत से स्तब्ध हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी को फैलाने से बचें और पुलिस को सही जानकारी प्रदान करें ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। यह घटना एक चेतावनी है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग किसी भी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए





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