भीषण गर्मी: कई राज्यों में स्कूल बंद, मनरेगा के समय में बदलाव

देशभर में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। कई राज्यों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच गया है। ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है या उन्हें बंद कर दिया गया है। मनरेगा मजदूरों के काम के समय में भी बदलाव किया गया है।

देशभर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिसके चलते कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश , राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में गुरुवार को सबसे अधिक 44.

5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और महाराष्ट्र के अमरावती में 44.4 डिग्री सेल्सियस और अकोला में 44.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इस अत्यधिक गर्मी को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है या उन्हें बंद करने का आदेश दिया है। राजस्थान में जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और दौसा जैसे शहरों में स्कूलों की टाइमिंग बदलकर सुबह 7:30 बजे कर दी गई है, ताकि बच्चों को दोपहर की भीषण गर्मी से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त, बीकानेर, झुंझुनूं और जैसलमेर जिलों में महात्मा गांधी नरेगा योजना (मनरेगा) के तहत काम करने वाले मजदूरों के काम के समय में भी बदलाव किया गया है। अब मजदूर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही काम कर सकेंगे, ताकि उन्हें गर्मी के कारण होने वाली थकान और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाया जा सके। ओडिशा में भी गर्मी का कहर जारी है, जहां झारसुगुड़ा और तालचर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के 24 विभिन्न स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहा। इस स्थिति को देखते हुए, कटक में स्कूल और कॉलेजों की छुट्टियां 27 अप्रैल तक बढ़ा दी गई हैं, जबकि रायगढ़ा, झारसुगुड़ा और गंजाम जिलों में 26 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हीटवेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है। 26 अप्रैल को बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हीटवेव चलने की आशंका है। इसके अलावा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में गर्म रातें (वार्म नाइट कंडीशन) भी रहने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, गोवा, ओडिशा और तमिलनाडु में अत्यधिक गर्मी और उमस भरा मौसम रहने की चेतावनी दी गई है। गर्मी के कारण शिमला में ISBT के पास जंगल में आग लगने की घटना भी सामने आई है, जिससे धुएं का गुबार उठ रहा है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में गर्मी से प्रभावित बाघ को ग्लूकोज दिया गया है ताकि उसकी सेहत को बनाए रखा जा सके। अन्य खबरों में, बंगाल में पहले फेज की वोटिंग में 93% मतदान हुआ, जो एक नया रिकॉर्ड है। भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए हवाई क्षेत्र का बैन 24 मई तक बढ़ा दिया है। बीजेपी की एक महिला कैंडिडेट की कार पर पत्थरों से हमला किया गया और एक पुरुष कैंडिडेट को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। जबलपुर और नर्मदापुरम में 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पंजाब में आज भी तेज धूप रहने और मौसम के ड्राई रहने की संभावना है। आजमगढ़ में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। यूपी में खराब फसल की भी एमएसपी पर खरीद की जाएगी। इस्लाम में महिलाओं के मस्जिद आने पर कोई रोक नहीं है





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