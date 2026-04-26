भीषण गर्मी: पाली में आठवीं कक्षा तक के स्कूल बंद, हीट वेव की चेतावनी

पाली जिले में भीषण गर्मी के कारण जिला कलेक्टर ने प्री-प्राइमरी से आठवीं कक्षा तक के स्कूलों का समय बदल दिया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी गर्मी का प्रकोप जारी है।

रविवार को पाली जिले में भीषण गर्मी के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। दोपहर के समय शहर की नहर पुलिया और नया गांव रोड पर आमतौर पर दिखने वाली चहल-पहल गायब थी, मानो गर्मी ने सब कुछ थाम लिया हो। जिला कलेक्टर डॉ.

रविन्द्र गोस्वामी ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल प्रभाव से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार, जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी से लेकर आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों और आंगनवाड़ी केंद्रों तथा बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक निर्धारित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को दोपहर की भीषण गर्मी से बचाना है। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसकी सख्ती से पालन सुनिश्चित की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर जिले के सभी स्कूलों में इस आदेश का अनुपालन कराने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि जो भी स्कूल इन निर्देशों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सभी स्कूल बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और गर्मी के कारण होने वाली किसी भी संभावित स्वास्थ्य समस्या से उन्हें बचाया जा सके। मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में हीट वेव (लू) की चेतावनी जारी की है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। पाली में रविवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस रहा। इस अत्यधिक गर्मी के कारण लोग काफी परेशान रहे और आवश्यक कार्यों को करने के लिए भी उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। गर्मी से बचने के लिए लोग घरों में दुबके रहे और बाहर निकलने से परहेज किया। पाली के अलावा, राजस्थान के अन्य हिस्सों में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। उदयपुर में भी दूसरे दिन तापमान 42 डिग्री सेल्सियस बना रहा, साथ ही उमस भी बढ़ गई, जिससे गर्मी का एहसास और भी अधिक हो रहा था। मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला है, जहां भोपाल और सीहोर सहित कई जिलों में बारिश हुई, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली। हालांकि, बाड़मेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया, जिससे वहां की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सांभर लेक में लाखों फ्लेमिंगो पक्षियों का जमावड़ा है, जो गर्मी के बावजूद वहां मौजूद है। रतलाम में भी पारा 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसके कारण वहां भी आठवीं कक्षा तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गर्मी के कारण जल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए जल संरक्षण के उपाय करना भी आवश्यक है। कचरा फेंकने वालों की तस्वीरें भेजने पर इनाम की घोषणा की गई है, जो स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने का एक सराहनीय कदम है। कुल मिलाकर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में गर्मी की स्थिति गंभीर बनी हुई है और लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है





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