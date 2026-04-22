भीषण गर्मी: देश के आधे से ज्यादा राज्यों में हीटवेव, स्कूल बंद और वॉटर बेल सिस्टम लागू

देशभर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली के स्कूलों में वॉटर बेल सिस्टम लागू किया गया है और ओडिशा में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। IMD ने अगले कुछ दिनों तक हीटवेव जारी रहने की चेतावनी दी है।

देश के आधे से अधिक राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा , उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। ओडिशा का झारसुगुड़ा शहर बुधवार को 44.

6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। इस अत्यधिक गर्मी को देखते हुए ओडिशा सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने दोपहर के समय जनगणना प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इसका मतलब है कि फील्ड स्टाफ अब सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच जनगणना का काम नहीं करेंगे, ताकि उन्हें भीषण गर्मी से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त, बौध और मयूरभंज जिले में 23 अप्रैल तक सभी स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है, जिससे छात्रों को गर्मी से राहत मिल सके। दिल्ली में भी गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली के स्कूलों में अब वॉटर बेल सिस्टम लागू किया जाएगा। इस प्रणाली के तहत, हर 45 से 60 मिनट में घंटी बजाई जाएगी, जिसका उद्देश्य छात्रों को नियमित रूप से पानी पीने की याद दिलाना और डिहाइड्रेशन से बचाना है। यह कदम छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग विभिन्न उपाय कर रहे हैं। नागपुर में लोग खुद को बचाने के लिए दुपट्टों से अपना चेहरा ढकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि पटना में महिलाएं तपती गर्मी से बचने के लिए स्कार्फ का उपयोग कर रही हैं। पर्यटकों को गर्मी से राहत देने के लिए आगरा फोर्ट के पास पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे वहां का तापमान कुछ हद तक कम हो सके। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में हीटवेव की स्थिति बने रहने की चेतावनी जारी की है। IMD के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में 24 और 25 अप्रैल को हीटवेव चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल और मध्य प्रदेश में 26 अप्रैल के बीच हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 24 से 27 अप्रैल तक, जबकि बंगाल, बिहार और झारखंड में 23 अप्रैल को हीटवेव की आशंका है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ओडिशा और गोवा में रातें भी गर्म रहने की संभावना है। इसके अलावा, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हीटवेव की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को राहत देने के लिए पानी की फुहारें डाली जा रही हैं। अन्य खबरों में, मोदी जी को आतंकी कहने पर खड़गे जी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है, लेंसकार्ट में तिलक विवाद को लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन हो रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू समुदाय से एकजुट रहने और संप्रदायों में न बंटने की अपील की है। मध्य प्रदेश में पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे भोपाल और इंदौर भी गर्म हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में दिनभर धूप खिली रही, जिससे मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ी है। सीकर में अगले तीन दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी की गई है, और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। आज़मगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप है, जहां पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, और चित्तौड़गढ़ में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है





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