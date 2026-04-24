भीषण गर्मी: भारत की अर्थव्यवस्था पर मंडराया खतरा, उत्पादकता में भारी गिरावट और GDP को नुकसान

भारत में भीषण गर्मी के कारण आर्थिक विकास धीमा होने, उत्पादकता घटने और स्वास्थ्य खर्चों में वृद्धि होने की आशंका है। लू अब एक बड़ा आर्थिक संकट बन गई है, जिससे देश की GDP को भारी नुकसान हो सकता है। कृषि और खाद्य सुरक्षा भी खतरे में हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, बिहार, विदर्भ (महाराष्ट्र), छत्तीसगढ़ और झारखंड में भीषण लू को लेकर चेतावनी जारी की है। अर्थशास्त्रियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह गर्मी न केवल तापमान बढ़ाएगी, बल्कि आर्थिक विकास को धीमा करेगी, उत्पादकता घटाएगी और स्वास्थ्य खर्चों में भारी वृद्धि करेगी। लू अब केवल स्वास्थ्य समस्या नहीं रही, बल्कि एक बड़ा आर्थिक संकट बन गई है। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, अत्यधिक गर्मी के कारण अब तक लगभग 159 बिलियन डॉलर की उत्पादकता का नुकसान हो चुका है, जो भारत की आय का लगभग 5.

4 प्रतिशत है। हर साल 160 बिलियन से अधिक काम के घंटे बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि मजदूर अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते। इस दशक के अंत तक, लू भारत की अर्थव्यवस्था को 2.5-4.5 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा सकती है। यदि कोई नीतिगत कदम नहीं उठाया गया, तो इस सदी के मध्य तक गर्मी के तनाव के कारण भारत को अपनी GDP का 8.7 प्रतिशत तक का नुकसान हो सकता है। कृषि, निर्माण और शहरी अनौपचारिक मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, खासकर बाहर काम करने वाले मजदूरों की कमाई कम हो जाएगी। 2021-22 में, भारत को 160-191 अरब श्रम घंटों का नुकसान हुआ, जो GDP के लगभग 5.4-6.3 प्रतिशत के बराबर था। गर्मी से जुड़ी बीमारियों, जैसे डिहाइड्रेशन और हीटस्ट्रोक, के इलाज का खर्च बहुत अधिक है। अपोलो हॉस्पिटल्स के अनुसार, गंभीर हीटस्ट्रोक के इलाज में प्रति मरीज 1 से 2 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है। PB Health के अनुसार, 40 प्रतिशत शहरी और 60 प्रतिशत ग्रामीण परिवार हीटस्ट्रोक के बिलों का भुगतान करने के लिए कर्ज लेने या संपत्ति बेचने का सहारा लेते हैं। 2024-25 में आर्थिक नुकसान और भी अधिक होने का अनुमान है, जिसमें 247 अरब श्रम घंटों का नुकसान और 194 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान शामिल है। IMD के अनुसार, इस साल दिन के उच्च तापमान और रात में गर्मी के कारण गर्मी का तनाव बढ़ने की उम्मीद है। अत्यधिक गर्मी कृषि और खाद्य सुरक्षा को भी खतरे में डालती है। FAO-WMO की रिपोर्ट के अनुसार, यह चावल के उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। गर्मी का प्रभाव ग्रामीण बाजारों में आर्थिक उत्पादन को कम करता है और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी के आर्थिक परिणामों से निपटने के लिए बहुस्तरीय सार्वजनिक नीति की आवश्यकता है, जिसमें हीट एक्शन प्लान, कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मजदूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा की पहुंच शामिल है। लू को केवल एक मौसमी घटना मानने से आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है। दिल्ली में गुरुवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा, तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और अगले दो दिनों के लिए लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है





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