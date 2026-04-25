भीषण गर्मी: राजस्थान सहित 5 राज्यों में 44°C से ऊपर तापमान, ओडिशा में स्कूल बंद

देशभर में गर्मी का प्रकोप जारी है। कई राज्यों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ओडिशा सरकार ने हीटवेव को देखते हुए सोमवार से सभी स्कूल बंद करने की घोषणा की है।

देशभर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई राज्यों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया है, जिसके कारण हीट स्ट्रोक और अन्य गर्मी संबंधी बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार को सबसे अधिक तापमान 45.

2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि महाराष्ट्र के अकोला में 45 डिग्री सेल्सियस और अमरावती में 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। राजस्थान सहित पांच राज्यों के 14 शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में गर्मी के कारण निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जैसे शहरों में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक मजदूरों के काम पर रोक लगा दी गई है, ताकि वे सीधी धूप में काम करने से बच सकें। कानपुर में 45 वर्षीय सुनील कुमार की हीट स्ट्रोक के कारण बाइक पर ही मौत हो गई, जो इस गर्मी की भयावहता को दर्शाता है। मौसम विभाग ने राज्य के 17 जिलों में वार्म नाइट और 60 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। ओडिशा में स्थिति और भी गंभीर हो गई है, जहां 18 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है और झारसुगुड़ा में तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हीटवेव की स्थिति को देखते हुए ओडिशा सरकार ने सोमवार से राज्य के सभी स्कूल बंद करने की घोषणा की है, ताकि बच्चों को गर्मी से बचाया जा सके। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है और नर्मदापुरम जिले में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी का असर दिखने लगा है, जहां तीन जिलों में हीटवेव चल रही है और ऊना का तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने लोगों को सलाह दी है कि वे सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें, क्योंकि इस दौरान तापमान सबसे अधिक होता है। उन्होंने लोगों से इस समय को सेल्फ-लॉकडाउन की तरह मानने का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी हीटवेव चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 27 अप्रैल को बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गर्म रातें भी रहने की आशंका है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, गोवा, ओडिशा और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा गर्मी और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। भीषण गर्मी के कारण आजमगढ़ भी इसकी चपेट में है। इसके अतिरिक्त, पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है, नगा-कुकी समुदाय में तनाव है और बंगाल बीजेपी विधायक को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। रूस ने टैरिफ झेला और ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, बाद में माफी मांगी। राजस्थान में बारिश की संभावना है और 8 जिलों में स्कूलों का समय बदला गया है। उत्तराखंड के दो जिलों में बारिश होने की भी संभावना है





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

गर्मी लू हीटवेव ओडिशा राजस्थान मौसम स्कूल बंद तापमान मौसम विभाग अलर्ट

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

प्रयागराज में चिलचिलाती धूप ने किया बेहाल: तापमान 44°C, सुबह से ही आसमान से बरस रही आगPrayagraj heatwave alert: 44°C temperatures scorch city. Latest updates.

Read more »

देहरादून: आशारोड़ी-झाझरा बाईपास का 44 निर्माण पूरा, 2027 तक ट्रैफिक होगा आसानदेहरादून में दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बन रहे 12 किमी लंबे आशारोड़ी-झाझरा बाईपास का 44 काम पूरा हो गया है।

Read more »

दिल्ली में गर्मी: यलो अलर्ट जारी, तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावनादिल्ली में गर्मी बढ़ रही है। मौसम विभाग ने 24 और 25 अप्रैल के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। तापमान 42-44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। 26 अप्रैल से मौसम में बदलाव की संभावना है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का खास असर नहीं होगा।

Read more »

UP Board Result: एक ही स्कूल की 44 छात्राओं को गणित में मिले बराबर अंक, बागपत में सामने आया हैरान करने वाला मामलाबागपत के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा में 44 छात्राओं को गणित में एक समान 53 अंक मिले हैं।

Read more »

पंजाब-चंडीगढ़ में बढ़ी गर्मी, 10 जिलों में पारा 40: बठिंडा सबसे गर्म, हीट वेव का अलर्ट; 26 से बारिश-आंधी के...Punjab and Chandigarh heatwave alert. Bathinda records 44 degrees Celsius, highest this season. Follow latest updates.

Read more »

प्रयागराज में भीषण गर्मी का कहर, सड़कों पर सन्नाटा: चिलचिलाती धूप ने किया बेहाल, तापमान पहुंचा 44°CPrayagraj heatwave latest updates. Streets empty due to 44°C temperature. Chilti dhoop in UP.

Read more »