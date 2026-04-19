भूत बंगला: अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी ने तीन दिनों में बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, 50 करोड़ के पार पहुंची कमाई

अक्षय कुमार की नई फिल्म 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। हॉरर-कॉमेडी जॉनर में अक्षय कुमार की सफलता का सिलसिला जारी है, और 'भूत बंगला' ने भी अपने पहले तीन दिनों में शानदार कमाई की है। फिल्म की कहानी, प्रदर्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत है।

अक्षय कुमार का हॉरर-कॉमेडी जॉनर में एक बार फिर से जलवा कायम है। उनकी हालिया रिलीज फिल्म ‘ भूत बंगला ’ ने अपने पहले तीन दिनों में बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन करते हुए 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। यह फिल्म दर्शकों को हंसाने और डराने में कामयाब रही है, जैसा कि अक्षय कुमार के प्रशंसक उनसे उम्मीद करते हैं। इस जॉनर में उन्होंने हमेशा ही दर्शकों का दिल जीता है, और ‘ भूत बंगला ’ भी उसी लीक पर चलती नजर आ रही है।

**‘भूत बंगला’ की बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत** सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, ‘भूत बंगला’ ने अपने तीसरे दिन यानी रविवार को 17.79 करोड़ रुपये की कमाई की है। यह फिल्म का शुरुआती कलेक्शन है, जो काफी उत्साहजनक है। शनिवार को फिल्म ने 19 करोड़ रुपये अपने खाते में जमा किए थे, जबकि पहले दिन इसकी कमाई 12.25 करोड़ रुपये रही थी। पेड प्रीव्यू से फिल्म ने 3.75 करोड़ रुपये कमाए थे। इन सबको मिलाकर, फिल्म ने तीन दिनों में कुल 52.79 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है, जो इसे 50 करोड़ क्लब में शामिल कराता है। यह अक्षय कुमार के करियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, खासकर जब उनकी पिछली फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ का कुल कलेक्शन 113.59 करोड़ रुपये था। ‘भूत बंगला’ ने तो आधी से ज्यादा कमाई पहले वीकेंड में ही कर ली है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है।

**दिलचस्प कहानी और अक्षय का दमदार अभिनय** ‘भूत बंगला’ की कहानी एक ऐसे शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार अक्षय कुमार ने निभाया है। वह अपनी बहन की शादी एक पुश्तैनी महल में करने की योजना बनाता है। लेकिन शादी की तैयारियों के दौरान, महल में डर का माहौल बनने लगता है। कहानी में तब मोड़ आता है जब एक वधूसुर नाम का प्राणी, जो अब तक कई दुल्हनों का अपहरण कर चुका है, समस्या खड़ी करता है। इस रोमांचक कहानी में हॉरर और कॉमेडी का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, जो दर्शकों को बांधे रखने में सफल रहा है। अक्षय कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह किसी भी जॉनर में फिट हो सकते हैं और अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन कर सकते हैं।

**अन्य फिल्मों से मुकाबला** ‘भूत बंगला’ के अलावा, इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ और मृणाल ठाकुर की ‘डकैत’ जैसी फिल्में भी लगी हुई हैं। ‘धुरंधर 2’ ने अपने 32वें दिन यानी रविवार को 4.09 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल कलेक्शन 1,114.56 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, ‘डकैत’ ने अपने दसवें दिन 1 करोड़ रुपये कमाए, और इसका कुल कलेक्शन 31.60 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इन सबके बीच ‘भूत बंगला’ का प्रदर्शन काफी मजबूत है, यह दर्शाता है कि अक्षय कुमार की स्टार पावर अभी भी बॉक्स ऑफिस पर काफी मायने रखती है। फिल्म की यह सफलता जारी रहने की उम्मीद है





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