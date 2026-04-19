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भूत बंगला के बाद खलनायक बनकर लौटेंगे अक्षय कुमार, स्त्री 3 में निभाएंगे अहम भूमिका

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भूत बंगला के बाद खलनायक बनकर लौटेंगे अक्षय कुमार, स्त्री 3 में निभाएंगे अहम भूमिका
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📆19-04-2026 06:17:00
📰Dainik Jagran
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सुपरस्टार अक्षय कुमार अपनी फिल्म भूत बंगला के बाद अब एक और बड़ी हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 3 में खलनायक के किरदार में नजर आएंगे।

मनोरंजन डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में सुपरस्टार अक्षय कुमार का नाम उनकी हालिया रिलीज फिल्म भूत बंगला को लेकर चर्चा में बना हुआ है। यह फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। इसी बीच, फिल्मी गलियारों में अक्षय की आने वाली फिल्मों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। जहां निर्देशक प्रियदर्शन की भूत बंगला के बाद अक्षय कुमार एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगे, जिसमें उनका किरदार एक खलनायक का होगा। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्मों को लेकर उनके फैंस की उत्सुकता हमेशा सातवें आसमान

पर रहती है। भूत बंगला के बाद, अक्की की आगामी फिल्मों का भी सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस बीच, अक्षय की बहुप्रतीक्षित हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 3 (Stree 3) के बारे में बात करें तो, साल 2024 में आई स्त्री 2 में यह दिखाया गया था कि अक्षय कुमार इस हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। स्त्री 3 में अक्षय की भूमिका खलनायक की होगी, जैसा कि स्त्री 2 के पोस्ट-क्रेडिट सीन में देखने को मिला था। इस आधार पर, भूत बंगला के बाद, अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की आगामी हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 3 में अक्षय कुमार दिखाई देंगे। स्त्री 3 में अक्षय कुमार की एंट्री को लेकर सिनेप्रेमियों में पहले से ही काफी उत्सुकता है और वे इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, निर्माता दिनेश विजान और निर्देशक अमर कौशिक की ओर से अभी तक स्त्री 3 के निर्माण को लेकर कोई भी ताजा अपडेट साझा नहीं किया गया है, लेकिन फिल्म की पुष्टि पहले ही की जा चुकी है। प्रियदर्शन के साथ अगली फिल्म 14 साल के लंबे इंतजार के बाद, अक्षय कुमार ने निर्देशक प्रियदर्शन के साथ भूत बंगला फिल्म के जरिए वापसी की है। प्रियदर्शन की हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग और भूल भुलैया जैसी कल्ट कॉमेडी फिल्मों के जरिए अक्की ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। आने वाले समय में अक्षय प्रियदर्शन की एक और मूवी हैवान में नजर आएंगे, जिसकी रिलीज डेट की घोषणा जल्द ही की जाएगी

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