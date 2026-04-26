भूत बंगला: क्या अक्षय-प्रियदर्शन दोहरा पाए भूल भुलैया का जादू?

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' हॉरर-कॉमेडी जॉनर में वापसी की कोशिश है, लेकिन क्या यह 'भूल भुलैया' की सफलता को दोहरा पाती है? फिल्म की कहानी, निर्देशन और कलाकारों के प्रदर्शन का विश्लेषण।
अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का 16 साल बाद रीयूनियन ' भूत बंगला ' के साथ हुआ, जिसने बॉलीवुड में हॉरर-कॉमेडी जॉनर को फिर से जगाने की कोशिश की। यह फिल्म 2007 में आई ' भूल भुलैया ' की सफलता के बाद बनाई गई है, जिसने इस जॉनर की नींव रखी थी। ' भूल भुलैया ' की सफलता के बाद कई फिल्मों ने हॉरर-कॉमेडी ट्राई की, जिसमें मैडॉक फिल्म्स ने तो एक पूरा हॉरर यूनिवर्स खड़ा कर दिया। ' भूत बंगला ' को भी उसी ' भूल भुलैया ' के जादू के सहारे हाइप करने की कोशिश की गई, लेकिन फिल्म दर्शकों को उतना प्रभावित नहीं कर पाई। ' भूल भुलैया ' की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी कहानी, जो एक भूतिया कहानी होने के बावजूद भूत पर आधारित नहीं थी। यह फिल्म कन्फ्यूजन से पैदा होने वाले ह्यूमर और फिजिकल कॉमेडी का बेहतरीन मिश्रण थी, जो प्रियदर्शन के निर्देशन और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग का परिणाम था। परेश रावल, असरानी और राजपाल यादव जैसे कलाकारों ने भी कहानी को और भी मजेदार बना दिया। ' भूल भुलैया ' में तांत्रिक विद्या का विज्ञान के साथ सामंजस्य एक नई और शानदार चीज थी। साइकोलॉजिस्ट बने अक्षय, मंजुलिका की समस्या के पीछे का लॉजिक बताते हैं, और गुरुजी का तांत्रिक समाधान वाला माहौल, अवनी और बाकी घरवालों के मन से भूत को मिटाने में मदद करता है। ' भूत बंगला ' में बाकायदा भूत है, लेकिन यह फिल्म अंधविश्वास को एंटरटेनमेंट के लिए कैश करने के लालच के सामने घुटने टेक देती है। जबकि ' भूल भुलैया ' की कहानी भूत-प्रेत के अंधविश्वास से ऊपर उठकर, एक मनोवैज्ञानिक बीमारी के प्रति जागरुकता दे रही थी। ' भूल भुलैया ' की कहानी का मनोवैज्ञानिक असर इसे आइकॉनिक बनाता है, और ' भूत बंगला ' उस असर को क्रिएट करने में चूक जाती है। ' भूल भुलैया ' में विद्या बालन का प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा एसेट था, जिन्होंने बिना किसी प्रोस्थेटिक मेकअप या स्पेशल इफेक्ट के, अपनी एक्टिंग और एक्सप्रेशन से मंजुलिका के किरदार को जीवंत कर दिया। ' भूल भुलैया ' एक ऐसी फिल्म थी, जो शायद दोबारा न बन पाए, भले ही उसी टीम द्वारा दोबारा कोशिश की जाए। यह एक आइकॉनिक फिल्म थी, है और हमेशा रहेगी.
अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का 16 साल बाद रीयूनियन 'भूत बंगला' के साथ हुआ, जिसने बॉलीवुड में हॉरर-कॉमेडी जॉनर को फिर से जगाने की कोशिश की। यह फिल्म 2007 में आई 'भूल भुलैया' की सफलता के बाद बनाई गई है, जिसने इस जॉनर की नींव रखी थी। 'भूल भुलैया' की सफलता के बाद कई फिल्मों ने हॉरर-कॉमेडी ट्राई की, जिसमें मैडॉक फिल्म्स ने तो एक पूरा हॉरर यूनिवर्स खड़ा कर दिया। 'भूत बंगला' को भी उसी 'भूल भुलैया' के जादू के सहारे हाइप करने की कोशिश की गई, लेकिन फिल्म दर्शकों को उतना प्रभावित नहीं कर पाई। 'भूल भुलैया' की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी कहानी, जो एक भूतिया कहानी होने के बावजूद भूत पर आधारित नहीं थी। यह फिल्म कन्फ्यूजन से पैदा होने वाले ह्यूमर और फिजिकल कॉमेडी का बेहतरीन मिश्रण थी, जो प्रियदर्शन के निर्देशन और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग का परिणाम था। परेश रावल, असरानी और राजपाल यादव जैसे कलाकारों ने भी कहानी को और भी मजेदार बना दिया। 'भूल भुलैया' में तांत्रिक विद्या का विज्ञान के साथ सामंजस्य एक नई और शानदार चीज थी। साइकोलॉजिस्ट बने अक्षय, मंजुलिका की समस्या के पीछे का लॉजिक बताते हैं, और गुरुजी का तांत्रिक समाधान वाला माहौल, अवनी और बाकी घरवालों के मन से भूत को मिटाने में मदद करता है। 'भूत बंगला' में बाकायदा भूत है, लेकिन यह फिल्म अंधविश्वास को एंटरटेनमेंट के लिए कैश करने के लालच के सामने घुटने टेक देती है। जबकि 'भूल भुलैया' की कहानी भूत-प्रेत के अंधविश्वास से ऊपर उठकर, एक मनोवैज्ञानिक बीमारी के प्रति जागरुकता दे रही थी। 'भूल भुलैया' की कहानी का मनोवैज्ञानिक असर इसे आइकॉनिक बनाता है, और 'भूत बंगला' उस असर को क्रिएट करने में चूक जाती है। 'भूल भुलैया' में विद्या बालन का प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा एसेट था, जिन्होंने बिना किसी प्रोस्थेटिक मेकअप या स्पेशल इफेक्ट के, अपनी एक्टिंग और एक्सप्रेशन से मंजुलिका के किरदार को जीवंत कर दिया। 'भूल भुलैया' एक ऐसी फिल्म थी, जो शायद दोबारा न बन पाए, भले ही उसी टीम द्वारा दोबारा कोशिश की जाए। यह एक आइकॉनिक फिल्म थी, है और हमेशा रहेगी
अक्षय कुमार प्रियदर्शन भूत बंगला भूल भुलैया हॉरर-कॉमेडी विद्या बालन बॉलीवुड फिल्म समीक्षा