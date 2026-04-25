भूत बंगला: नौवें दिन का कलेक्शन, 100 करोड़ के करीब

अक्षय कुमार की फिल्म ‘भूत बंगला’ बॉक्स ऑफिस पर धीमी गति से आगे बढ़ रही है। नौवें दिन 8.52 करोड़ की कमाई के साथ, फिल्म अब 100 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। नई फिल्मों के रिलीज के बावजूद फिल्म ने शनिवार को अच्छी कमाई की है।

अक्षय कुमार अभिनीत ‘ भूत बंगला ’ वर्तमान में सिनेमाघरों में प्रदर्शित है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ रही है। फिल्म ने एक सप्ताह पूरा कर लिया है और अब नौवें दिन का कलेक्शन सामने आया है। आइए जानते हैं कि फिल्म ने नौवें दिन कैसा प्रदर्शन किया। ‘ भूत बंगला ’ ने अपने नौवें दिन 8.

52 करोड़ रुपए की कमाई की है, यह जानकारी सैकनिल्क के अनुसार है। हालांकि, यह आंकड़ा देर रात तक बदल सकता है। इस प्रकार, फिल्म की कुल कमाई नौ दिनों में 98.67 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ‘भूत बंगला’ अब 100 करोड़ के महत्वपूर्ण पड़ाव से बस कुछ ही कदम दूर है। ‘भूत बंगला’ के कलेक्शन पर नई फिल्मों की रिलीज का असर पड़ना स्वाभाविक है। फिल्म के सामने ‘गिन्नी वेड्स सनी 2’ और ‘माइकल’ जैसी नई फिल्में रिलीज हुई हैं। इसके अतिरिक्त, ‘धुरंधर 2’ भी अभी भी सिनेमाघरों में मौजूद है। ‘गिन्नी वेड्स सनी 2’ ने शनिवार को अपने दूसरे दिन 44 लाख रुपए का संग्रह किया, जबकि ‘माइकल’ ने दूसरे दिन शनिवार को 4.43 करोड़ रुपए जुटा लिए। ‘धुरंधर 2’ भी अभी भी दर्शकों को आकर्षित कर रही है। इन नई और पुरानी फिल्मों के बावजूद, ‘भूत बंगला’ ने आज शनिवार को अच्छी कमाई दर्ज की है। फिल्म की सफलता अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी के पुनर्मिलन का भी परिणाम है, जो 14 साल बाद एक साथ काम कर रहे हैं। ‘भूत बंगला’ की कहानी अर्जुन (अक्षय कुमार) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो लंदन से अपने पुश्तैनी महल, मंगलपुर में अपनी बहन मीरा (मिथिला पालकर) की शादी कराने के लिए लौटता है। यह महल गांव वालों के बीच कई कहानियों और अफवाहों का विषय रहा है। महल में अजीबोगरीब घटनाएं और अनचाहे हादसे होने लगते हैं, जिससे नए रहस्य उजागर होते हैं। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, मिथिला पालकर और असरानी जैसे कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है, जो दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करने का प्रयास करती है। फिल्म की कहानी, कलाकारों का अभिनय और निर्देशन ने इसे बॉक्स ऑफिस पर एक स्थिर प्रदर्शन करने में मदद की है। फिल्म के संगीत और छायांकन को भी दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। ‘भूत बंगला’ एक मनोरंजक फिल्म है जो दर्शकों को हंसाने और डराने दोनों का अनुभव कराती है। फिल्म की सफलता अक्षय कुमार की स्टार पावर और प्रियदर्शन की निर्देशन क्षमता का प्रमाण है





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