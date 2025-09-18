भू-राजनीतिक धुंध, पाकिस्तान और सऊदी अरब का रक्षा समझौता: भारत को चिंता का विषय

पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 17 सितंबर को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है। यह समझौता भारतीय सुरक्षा हितों के लिए एक खतरा मानी जा रही है और भारत इस समझौते और उसके प्रभावों पर गौर से नजर रखेगा।

नई दिल्ली: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 17 सितंबर को औपचारिक रूप से एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता पाकिस्तान ी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ की रियाद की राजकीय यात्रा के दौरान हुआ। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि ' स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट ' नाम का यह समझौता दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करता है। यह समझौता ऐसे

समय में हुआ है जब खाड़ी के अरब देश अपने दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटर के रूप में अमेरिका की विश्वसनीयता को लेकर लगातार चिंतित हो रहे हैं। भारत ने भी इस पर कहा है कि वह इस कार्यक्रम के क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा। दरअसल, इस समझौते में कहा गया है कि किसी एक देश पर हमले को 'दोनों देशों के खिलाफ हमला' माना जाएगा। भारत के लिए यही लाइन बड़ा खतरा मानी जा रही है, क्योंकि भारत-पाकिस्तान पड़ोसी हैं और पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से दोनों देशों के बीच कई बार संघर्ष हुए हैं। एक्सपर्ट से पूरी बात समझते हैं। क्षेत्रीय-वैश्विक स्थिरता पर प्रभावों का करेंगे अध्ययन: MEAभारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि सरकार को इस बात की जानकारी थी कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे समझौते को औपचारिक रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस घटनाक्रम के राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगी। बयान में यह भी कहा गया कि सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।पाकिस्तान-सऊदी अरब ने इस समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किए?लाईव मिंट पर छपी रिपोर्ट में रायटर्स के हवाले से बताया गया है कि यह समझौता वर्षों की बातचीत का परिणाम है। यह किसी विशिष्ट देश या विशिष्ट घटनाओं की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक और गहन सहयोग का संस्थागत रूप है। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब खाड़ी के राजतंत्र लंबे समय से चली आ रही सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए इजरायल और ईरान दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल चल रहे गाजा संकट के बीच कतर पर दोनों देशों ने हमला किया है। सऊदी अरब के भारत के साथ संबंधों का क्या होगाडिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल (रि.) जेएस सोढ़ी के अनुसार, भारत और सऊदी अरब के बीच अरसे से बेहतर संबंध रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि सऊदी अरब कतई भारत से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहेगा। हालांकि, इस तरह के सैन्य समझौते भारत के लिए बड़ा खतरा हैं। उसे अब फूंक-फूंककर कदम रखना होगा। इससे पहले नाम न छापने की शर्त पर रॉयटर्स से बात करते हुए वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने पाकिस्तान के प्रतिद्वंद्वी परमाणु शक्ति संपन्न भारत के साथ संबंधों को संतुलित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। अधिकारी ने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। हम इस संबंध को आगे बढ़ाते रहेंगे और क्षेत्रीय शांति में हर संभव योगदान देने का प्रयास करेंगे। भारत के खिलाफ ये काम कर सकता है सऊदी अरबडिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल (रि.) जेएस सोढ़ी बताते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ समझौता भारत के लिए चिंता का विषय है। इसी साल मई में पाकिस्तान की नापाक हरकतों के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। हालांकि, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो ऐसी स्थिति में सऊदी अरब के सामने बड़ी चुनौती साबित होगी। हालांकि, सऊदी अरब सीधे तौर पर भारत पर हमला नहीं करेगा, मगर वह भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सैन्य मदद कर सकता है। हालांकि, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौतों से बंध चुका है तो उसे हर हाल में पाकिस्तान की मदद करनी ही पड़ेगी। पाकिस्तान की ताकत अब और बढ़ गईहैडिफेंस एनालिस्ट जेएस सोढ़ी बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ तीन देश खड़े थे। चीन, तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। अब इस समझौते से पाकिस्तान की ताकत और बढ़ जाएगी। बदलती भू-सामरिक स्थिति में भारत को अपनी सैन्य तैयारी को और ज्यादा बढ़ानी चाहिए। यह एक तरह से भारत की ओर पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों के हथियार मोड़ने जैसा है। भारत को इस समझौते को गंभीरता से लेना चाहिएडिफेंस एक्सपर्ट जेएस सोढ़ी बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। ऐसे में भविष्य में कभी दोनों देशों के बीच लड़ाई होती है तो पाकिस्तान को सैन्य मदद सऊदी अरब को देना ही होगा। ऐसे रक्षा समझौतों की बड़ी अहमियत होती है। हमें इस समझौते को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। सऊदी अरब की सेना काफी ताकतवर हैसोढ़ी के अनुसार, सऊदी अरब की सेना भले ही छोटी हो, मगर उसके पास सैन्य ताकत काफी ज्यादा है। उसे अमेरिका, चीन, रूस सबसे अत्याधुनिक हथियार मिलते हैं। ऐसे में किसी भी देश से लड़ाई की स्थिति में उसे आगे आना ही होगा। पाकिस्तान की रक्षा ताकत में और इजाफा होगा





NBT Hindi News

पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौता भारत क्षेत्रीय सुरक्षा भू-राजनीति

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

