भोजपुर: ठनका गिरने से तीन झुलसे, पेड़ गिरने से हाइवे बाधित

भोजपुर जिले में तेज बारिश के दौरान ठनका गिरने से एक महिला व दो बच्चियां झुलस गईं। उदवंतनगर में विशाल पेड़ गिरने से आरा-सासाराम हाइवे घंटों बाधित रहा, वाहनों की लंबी कतारें लगीं। प्रशासन ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है।

भोजपुर जिले में शुक्रवार की सुबह हुई तेज बारिश और आंधी ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। चौरी थाना क्षेत्र में अचानक ठनका गिरने से एक महिला और दो बच्चियां झुलस गईं। घटना उस समय हुई जब वे अपने घर के बाहर थीं। तेज बिजली की चमक के साथ ही ठनका गिरा और तीनों उसकी चपेट में आ गईं। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने किसी तरह तीनों को बाहर निकाला और नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि तीनों की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें जलने के गंभीर घाव हुए हैं। इलाज जारी है और उन पर नजर रखी जा रही है। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। लोग बारिश के दौरान सावधानी न बरतने पर चिंता जता रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि तूफान और बिजली गिरने के दौरान घरों के अंदर ही रहें और पेड़ों व खुले स्थानों से दूर रहें। वहीं, उदवंतनगर थाना क्षेत्र के आरा-सासाराम स्टेट हाइवे पर सुढ़नी मोड़ के पास तेज हवा और बारिश के कारण एक विशाल नीम का पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। यह पेड़ इतना बड़ा था कि पूरी सड़क पर फैल गया और दोनों दिशाओं से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। सुबह के समय होने के कारण हाइवे पर वाहनों की आवाजाही अधिक थी, लेकिन पेड़ गिरने के बाद वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यात्री घंटों जाम में फंसे रहे और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात को डायवर्ट कराया और वन विभाग की टीम को बुलाया। क्रेन और कुल्हाड़ियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को काटकर सड़क से हटाया गया। दोपहर तक यातायात सामान्य हो सका। इस दौरान हाइवे पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। कई वाहन लंबे समय तक खड़े रहे, जिससे आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हुईं। मौसम विभाग ने भोजपुर और आसपास के जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान और तेज बारिश व आंधी की चेतावनी जारी की है। विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है और लोगों से ऊंची इमारतों व पेड़ों के नीचे न खड़े होने को कहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। किसानों को फसलों के नुकसान की चिंता सता रही है। प्रशासन ने राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट पर रखा है। बिजली गिरने की घटनाओं से बचने के लिए लोगों को सलाह दी गई है कि वे घरों में विद्युत उपकरणों का उपयोग कम करें और बाहर निकलने से परहेज करें। स्कूल-कॉलेजों में भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहन चालकों से धीमी गति से चलने और हेडलाइट जलाकर चलने का आग्रह किया गया है। इस प्राकृतिक प्रकोप से निपटने के लिए जिला प्रशासन सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। फिलहाल मौसम में सुधार के आसार नहीं हैं, इसलिए लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है.

भोजपुर जिले में शुक्रवार की सुबह हुई तेज बारिश और आंधी ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। चौरी थाना क्षेत्र में अचानक ठनका गिरने से एक महिला और दो बच्चियां झुलस गईं। घटना उस समय हुई जब वे अपने घर के बाहर थीं। तेज बिजली की चमक के साथ ही ठनका गिरा और तीनों उसकी चपेट में आ गईं। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने किसी तरह तीनों को बाहर निकाला और नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि तीनों की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें जलने के गंभीर घाव हुए हैं। इलाज जारी है और उन पर नजर रखी जा रही है। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। लोग बारिश के दौरान सावधानी न बरतने पर चिंता जता रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि तूफान और बिजली गिरने के दौरान घरों के अंदर ही रहें और पेड़ों व खुले स्थानों से दूर रहें। वहीं, उदवंतनगर थाना क्षेत्र के आरा-सासाराम स्टेट हाइवे पर सुढ़नी मोड़ के पास तेज हवा और बारिश के कारण एक विशाल नीम का पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। यह पेड़ इतना बड़ा था कि पूरी सड़क पर फैल गया और दोनों दिशाओं से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। सुबह के समय होने के कारण हाइवे पर वाहनों की आवाजाही अधिक थी, लेकिन पेड़ गिरने के बाद वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यात्री घंटों जाम में फंसे रहे और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात को डायवर्ट कराया और वन विभाग की टीम को बुलाया। क्रेन और कुल्हाड़ियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को काटकर सड़क से हटाया गया। दोपहर तक यातायात सामान्य हो सका। इस दौरान हाइवे पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। कई वाहन लंबे समय तक खड़े रहे, जिससे आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हुईं। मौसम विभाग ने भोजपुर और आसपास के जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान और तेज बारिश व आंधी की चेतावनी जारी की है। विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है और लोगों से ऊंची इमारतों व पेड़ों के नीचे न खड़े होने को कहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। किसानों को फसलों के नुकसान की चिंता सता रही है। प्रशासन ने राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट पर रखा है। बिजली गिरने की घटनाओं से बचने के लिए लोगों को सलाह दी गई है कि वे घरों में विद्युत उपकरणों का उपयोग कम करें और बाहर निकलने से परहेज करें। स्कूल-कॉलेजों में भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहन चालकों से धीमी गति से चलने और हेडलाइट जलाकर चलने का आग्रह किया गया है। इस प्राकृतिक प्रकोप से निपटने के लिए जिला प्रशासन सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। फिलहाल मौसम में सुधार के आसार नहीं हैं, इसलिए लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है





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भोजपुर ठनका गिरना पेड़ गिरना हाइवे बाधित मौसम चेतावनी

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