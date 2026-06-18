भोजपुर एनकाउंटर वायरल वीडियो: पुलिस जवान ने भीड़ पर तान दी राइफल, लोग बोले- गोली मत चलाइए...

भोजपुर एनकाउंटर वायरल वीडियो: शाहपुर के बिलौटी गांव में पुलिस मुठभेड़ के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी ने भीड़ पर राइफल तान दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मौजूद लोग लगातार जवान से गोली नहीं चलाने की अपील करते सुनाई दे रहे हैं। हालांकि, वायरल वीडियो की दैनिक जागरण पुष्टि नहीं करता है। एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि विरोध-प्रदर्शन के दौरान सामने आए इस वीडियो ने पूरे घटनाक्रम को और अधिक चर्चा में ला दिया है।

भोजपुर एनकाउंटर वायरल वीडियो: हंगामे के दौरान भीड़ पर जवान ने तानी राइफल , लोग बोले- गोली मत चलाइए...

शाहपुर के बिलौटी गांव में पुलिस मुठभेड़ के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी ने भीड़ पर राइफल तान दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।बिलौटी गांव में पुलिस मुठभेड़ के विरोध में प्रदर्शन।शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए पुलिस मुठभेड़ (Bhojpur Police Encounter) के विरोध में सड़क जाम कर रहे लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शन के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस जवान भीड़ की ओर रायफल ताने दिखाई दे रहा है। वीडियो में मौजूद लोग लगातार जवान से गोली नहीं चलाने की अपील करते सुनाई दे रहे हैं। हालांकि, वायरल वीडियो की दैनिक जागरण पुष्टि नहीं करता है। एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि विरोध-प्रदर्शन के दौरान सामने आए इस वीडियो ने पूरे घटनाक्रम को और अधिक चर्चा में ला दिया है।जगदीशपुर अनुमंडल में 11 माह के भीतर पुलिस मुठभेड़ की यह दूसरी बड़ी घटना है। 17 जून को शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी की मुठभेड़ के दौरान हुई मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और मामले की जांच की मांग भी की जा रही है।इससे पहले पटना के एक निजी अस्पताल में हुए चंदन मिश्रा हत्याकांड में वांछित तीन बदमाशों को भोजपुर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने 22 जुलाई 2025 की सुबह बिहिया थाना क्षेत्र के कटेया रोड के समीप मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान दो आरोपित पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गए थे, जबकि तीसरे को दबोच लिया गया था। मुठभेड़ में बक्सर जिले के चक्की थाना क्षेत्र के लीलाधरपुर निवासी बलवंत कुमार सिंह तथा बिहिया थाना क्षेत्र के चकराही निवासी रविरंजन कुमार सिंह के हाथ और पैर में गोली लगी थी। वहीं, तीसरे आरोपित अभिषेक कुमार, जो बक्सर जिले के चक्की थाना क्षेत्र के परसिया गांव का निवासी है, को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस तीनों की तलाश चंदन मिश्रा हत्याकांड में संलिप्तता के आरोप में कर रही थी। पीछे हट जाओ; नहीं तो ठोक दूंगा', भरत तिवारी ने भोजपुर पुलिस को इसी अंदाज में दी थी धमकीभोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर की पूरी कहानी, दोनों घुटने और जांघ में लगी थीं 4 गोलियां





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