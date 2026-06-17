भोजपुर में पुलिस पर पिस्टल तानने वाले भरत तिवारी को जवाबी गोली‑मार में घायल, गिरफ्तार

भोपाल के शाहपुर थाने के बिलौटी गांव में पुलिस ने भरत तिवारी को गिरफ्तार करने के दौरान जवाबी फायरिंग की। तिवारी ने फेसबुक लाइव पर पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसकी पैर‑जांघ में दो गोली लगीं और वह घायल हो गया। उसकी पिस्टल बरामद{ किया गया और वह अब अदालत में पेश किया जाएगा। यह मामला पुलिस की सुरक्षा और अनधिकृत हथियारों के क्रिमिनल उपयोग को रोकने के प्रयासों को उजागर करता है।

भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में बुधवार की सुबह पुलिस ने एक गंभीर आपराधिक मामले की जांच के क्रम में एक आरोपी के साथ सख्त टक्कर किया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी भरत तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना तब घटित हुई जब पुलिस ने भरत तिवारी को गिरफ्तार करने के लिये एक विशेष टीम को ब्लॉक पोस्ट के चारों ओर स्थापित किया था। तिवारी ने पुलिस के करीब आते ही अचानक अपनी पिस्टल निकाल ली और पुलिस नियंत्रण बिंदु की ओर फायरिंग शुरू कर दी। वह इस दौरान अपने मोबाइल फोन से फेसबुक लाइव पर प्रसारण भी कर रहा था, जिससे यह दृश्य सोशल मीडिया पर तुरंत फैल गया। पुलिस ने तुरंत जवाबी फायरिंग की और लगभग एक किलोमीटर के व्यापक पीछा के बाद तिवारी को उसकी पैर और जांघ में दो गोलियां लगीं। गंभीर चोटों के बावजूद वह जमीन पर गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत पुलिस कार में ले जाकर शाहपुर रेफरल अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा करवाई। वहां से उसकी स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर उपचार के लिये आरा के सदर अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद पुलिस ने तिवारी के पास से अवैध पिस्टल बरामद कर ली और उसे गिरफ्तार कर लिया। भरत तिवारी को काशी नाथ तिवारी का पुत्र बताया गया है, जिनका पूर्व में चालक-सिपाही के पद से सेवानिवृत्त होना है। पुलिस ने कहा कि इस घटना से पहले ही तिवारी ने एक दिन पहले एक और वीडियो वायरल किया था, जिसमें वह पुलिसकर्मियों पर पिस्टल तान रहा था और उनके सामने घृणास्पद भाषा प्रयोग कर रहा था। उस वीडियो में तिवारी का चेहरा स्पष्ट दिख रहा था, जबकि वह पुलिस थानाध्यक्ष और अन्य कर्मचारियों को धूप में तिरछी नजरों से देख रहा था। पुलिस ने इस वीडियो को वायरल होते ही पकड़ा था और तिवारी की गिरफ्तारी के लिये एक विशेष दैत्यवादी कार्रवाई शुरू की थी। लेकिन तिवारी ने अधिकारियों की कोशिशों को नाकाम कर दिया और अंततः गोली मारते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वर्तमान में इस मामले की आगे की जाँच कर रहे हैं और तिवारी के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है, क्योंकि पुलिस ने बताया कि पिछले दो‑तीन वर्षों से वह मानसिक रूप से अस्वस्थ माना जा रहा है। घटना के सिलसिले में स्थानीय जनता ने भी बड़ी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि इस तरह के हिंसात्मक तनाव और सामाजिक मीडिया के दुरुपयोग से स्थानीय कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठते हैं। इस संघर्ष में पुलिस ने न केवल अपने अधिकार की रक्षा की, बल्कि अनधिकृत हथियारों के प्रसार को रोकने के लिये भी सख्त कदम उठाए हैं। अब इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पुलिस ने कहा कि जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में इस प्रकार के सामुदायिक घातक अपराधों को न रोका जा सके.

भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में बुधवार की सुबह पुलिस ने एक गंभीर आपराधिक मामले की जांच के क्रम में एक आरोपी के साथ सख्त टक्कर किया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी भरत तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना तब घटित हुई जब पुलिस ने भरत तिवारी को गिरफ्तार करने के लिये एक विशेष टीम को ब्लॉक पोस्ट के चारों ओर स्थापित किया था। तिवारी ने पुलिस के करीब आते ही अचानक अपनी पिस्टल निकाल ली और पुलिस नियंत्रण बिंदु की ओर फायरिंग शुरू कर दी। वह इस दौरान अपने मोबाइल फोन से फेसबुक लाइव पर प्रसारण भी कर रहा था, जिससे यह दृश्य सोशल मीडिया पर तुरंत फैल गया। पुलिस ने तुरंत जवाबी फायरिंग की और लगभग एक किलोमीटर के व्यापक पीछा के बाद तिवारी को उसकी पैर और जांघ में दो गोलियां लगीं। गंभीर चोटों के बावजूद वह जमीन पर गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत पुलिस कार में ले जाकर शाहपुर रेफरल अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा करवाई। वहां से उसकी स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर उपचार के लिये आरा के सदर अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद पुलिस ने तिवारी के पास से अवैध पिस्टल बरामद कर ली और उसे गिरफ्तार कर लिया। भरत तिवारी को काशी नाथ तिवारी का पुत्र बताया गया है, जिनका पूर्व में चालक-सिपाही के पद से सेवानिवृत्त होना है। पुलिस ने कहा कि इस घटना से पहले ही तिवारी ने एक दिन पहले एक और वीडियो वायरल किया था, जिसमें वह पुलिसकर्मियों पर पिस्टल तान रहा था और उनके सामने घृणास्पद भाषा प्रयोग कर रहा था। उस वीडियो में तिवारी का चेहरा स्पष्ट दिख रहा था, जबकि वह पुलिस थानाध्यक्ष और अन्य कर्मचारियों को धूप में तिरछी नजरों से देख रहा था। पुलिस ने इस वीडियो को वायरल होते ही पकड़ा था और तिवारी की गिरफ्तारी के लिये एक विशेष दैत्यवादी कार्रवाई शुरू की थी। लेकिन तिवारी ने अधिकारियों की कोशिशों को नाकाम कर दिया और अंततः गोली मारते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वर्तमान में इस मामले की आगे की जाँच कर रहे हैं और तिवारी के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है, क्योंकि पुलिस ने बताया कि पिछले दो‑तीन वर्षों से वह मानसिक रूप से अस्वस्थ माना जा रहा है। घटना के सिलसिले में स्थानीय जनता ने भी बड़ी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि इस तरह के हिंसात्मक तनाव और सामाजिक मीडिया के दुरुपयोग से स्थानीय कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठते हैं। इस संघर्ष में पुलिस ने न केवल अपने अधिकार की रक्षा की, बल्कि अनधिकृत हथियारों के प्रसार को रोकने के लिये भी सख्त कदम उठाए हैं। अब इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पुलिस ने कहा कि जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में इस प्रकार के सामुदायिक घातक अपराधों को न रोका जा सके





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