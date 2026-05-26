भोजपुर की बहू डॉ. अंशु ओझा ने आईआईटी इंदौर के शोध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट प्राप्त कर बिहार का नाम रोशन किया

डॉ. अंशु ओझा, आईआईटी इंदौर की टीम के साथ विकसित की नई नीर‑इन्फ्रारेड बायोइमेजिंग तकनीक को अंतरराष्ट्रीय पेटेंट मिला, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की प्रारम्भिक पहचान संभव हो सकेगी। यह उपलब्धि भोजपुर के सहजौली गाँव और पूरे बिहार के लिए गर्व का कारण बन गई है।
भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के सहजौली गाँव की डॉ.
अंशु ओझा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल कर अपने जिले और राज्य का गौरव बढ़ाया है। वह आईआईटी इंदौर की शोध टीम के साथ मिलकर एक अत्याधुनिक बायोइमेजिंग तकनीक का विकास कर चुकी हैं, जिसके लिए टीम को पेटेंट मिला है। यह तकनीक नीर-इन्फ्रारेड फ्लोरेसेंस (NIR‑F) आधारित है और कैंसर सहित कई गंभीर रोगों की प्रारम्भिक अवस्था में सटीक पहचान को संभव बनाती है। पेटेंट प्रमाणपत्र में तकनीक की विशिष्ट संरचना तथा इमेजिंग प्रक्रिया को विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शरीर के भीतर के ऊतकों और अंगों की गहरी तथा संवेदनशील छवि प्राप्त की जा सकती है। इस नवाचार से चिकित्सकों को रोग की पहचान में समय की बचत होगी और उपचार की दिशा अधिक सटीक तय की जा सकेगी, जिससे मरीजों की जीवन गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है। डॉ.
अंशु ओझा वर्तमान में अपने पति, आईटी इंजीनियर नवीन कुमार ओझा के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास कर रही हैं, जहाँ वह अपने शोध कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। सहजौली गाँव में उनके ससुर, माननीय शिक्षाविद् डॉ. रामनंदन ओझा और श्यामनंदन ओझा ने इस उपलब्धि को पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण बताया। गाँव के निवासियों ने भी इस सफलता को लेकर उत्सव का माहौल बनाया है और युवा पीढ़ी को वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। इस तकनीक का विकास प्रो.
शरद गुप्ता, प्रो. देवाशीष नायक, डॉ. सुमन बिसनाई तथा डॉ.
अंशु कुमारी सहित कई अनुभवी वैज्ञानिकों के सहयोग से सिद्ध हुआ, जिन्होंने मिलकर इस पर कठोर शोध एवं परीक्षण किया। विशेषज्ञों का मानना है कि नीर-इन्फ्रारेड फ्लोरेसेंस बायोइमेजिंग तकनीक मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, बायोमेडिकल रिसर्च और आधुनिक उपचार प्रणालियों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। यह न केवल कैंसर जैसे घातक रोगों की प्रारम्भिक पहचान में सहायक होगी, बल्कि अन्य गंभीर बीमारियों की भी समय पर पहचान संभव करेगी, जिससे उपचार की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। वर्तमान में इस तकनीक पर और आगे शोध चल रहा है, और वैज्ञानिक इसे अधिक प्रभावी तथा व्यावहारिक बनाने के लिए नई विधियों एवं उपकरणों को सम्मिलित करने पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार की पहल से भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं को वैश्विक मंच पर पहचान मिलेगी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे में मजबूती आएगी
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