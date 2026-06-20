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भोजपुर एनकाउंटर: बिहार सरकार ने भरत तिवारी मामले की हाईकोर्ट से न्यायिक जांच कराने का फैसला किया

राजनीति News

भोजपुर एनकाउंटर: बिहार सरकार ने भरत तिवारी मामले की हाईकोर्ट से न्यायिक जांच कराने का फैसला किया
भोजपुर एनकाउंटरभरत तिवारीबिहार सरकार
📆20-06-2026 19:22:00
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भोजपुर के बिलौटी गांव में कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत भूषण तिवारी की मौत के मामले में बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जांच की स्वतंत्रता और पारदर्शिता पर जोर दिया है।

भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत भूषण तिवारी की मौत के मामले में बिहार सरकार ने न्यायिक जांच कराने का महत्वपूर्ण फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इस मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने का कार्य सौंपा गया है। यह फैसला सामने आए वीडियो और राजनीति क आलोचनाओं के बाद आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने इस घटना को हत्या का दंड दिया था। संजय झा और मिथिलेश तिवारी जैसे नेताों ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस के असित नाथ तिवारी ने इसे फर्जी एनकाउंटर कहा। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने भी प्रदर्शन किया। पुलिस के अनुसार, भरत भूषण तिवारी को गिरफ्तार करने के दौरान उसने पिस्टल तानी और पुलिस पर गोलीबारी की, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। फिर हुई मुठभेड़ में वह गंभीर रूप से घायल हुआ और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत भूषण तिवारी की मौत के मामले में बिहार सरकार ने न्यायिक जांच कराने का महत्वपूर्ण फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इस मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने का कार्य सौंपा गया है। यह फैसला सामने आए वीडियो और राजनीतिक आलोचनाओं के बाद आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने इस घटना को हत्या का दंड दिया था। संजय झा और मिथिलेश तिवारी जैसे नेताों ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस के असित नाथ तिवारी ने इसे फर्जी एनकाउंटर कहा। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने भी प्रदर्शन किया। पुलिस के अनुसार, भरत भूषण तिवारी को गिरफ्तार करने के दौरान उसने पिस्टल तानी और पुलिस पर गोलीबारी की, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। फिर हुई मुठभेड़ में वह गंभीर रूप से घायल हुआ और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई

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भोजपुर एनकाउंटर भरत तिवारी बिहार सरकार हाईकोर्ट जांच सम्राट चौधरी

 

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