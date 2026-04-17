भोजशाला विवाद: हाई कोर्ट में सुनवाई जारी, याचिकाकर्ता के तर्क अधूरे, एसआई की रिपोर्ट का इंतजार

धार स्थित भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि पूरा भोजशाला विवादित नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा ही विवाद का केंद्र है। कोर्ट ने संविधान की धर्मनिरपेक्षता और सौहार्द बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। एसआई की रिपोर्ट और अन्य पक्षों की सुनवाई शेष है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में शुक्रवार को भी धार स्थित भोजशाला विवाद को लेकर सुनवाई जारी रही। याचिकाकर्ता अंतरसिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एके चितले ने अपने तर्कों को आगे बढ़ाया, जो अभी पूरे नहीं हुए हैं। वे शनिवार को अपनी बहस समाप्त करेंगे। इसके बाद, विवाद में हस्तक्षेप करने वाले अन्य पक्षों (इंटरविनरों) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का पक्ष सुना जाएगा। सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता चितले ने अपनी दलील में स्पष्ट किया कि पूरा भोजशाला परिसर विवाद का केंद्र नहीं है, बल्कि इसका

केवल एक विशिष्ट हिस्सा ही विवादित है। उन्होंने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान आदेशों के अनुसार, यहां मंगलवार को पूजा-अर्चना और शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है। सामान्य परिस्थितियों में, इस व्यवस्था से कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं होती है। विवाद की स्थिति तब पैदा होती है जब वसंत पंचमी का त्योहार और शुक्रवार एक ही दिन पड़ जाते हैं, जिससे धार्मिक संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है और यह स्थिति सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती है। इस बिंदु पर, माननीय न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि यह देश के सभी धर्मों को समान सम्मान और महत्व प्रदान करता है। यह धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था ही हमारे राष्ट्र की पहचान है। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि याचिका में उठाए गए सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मुद्दे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और न्यायालय का भी यही उद्देश्य है कि प्रदेश में शांति और व्यवस्था बनी रहे। अदालत ने याचिकाकर्ता को अपने सभी तर्कों को विस्तार से और पूरी तरह से प्रस्तुत करने का अवसर देने की प्रतिबद्धता दोहराई। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वकील को भी अपने तर्कों को व्यवस्थित रूप से तैयार रखने का निर्देश दिया। एएसआई की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुनील जैन ने विनम्र निवेदन किया कि वे सभी पक्षों की बहस पूरी होने के उपरांत ही अपना पक्ष रखना चाहेंगे। इस पर, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चूंकि एएसआई ने ही भोजशाला का सर्वेक्षण किया है, इसलिए उसकी रिपोर्ट और सर्वेक्षण से निकले निष्कर्षों को जानना अत्यंत आवश्यक है। इस मामले में एक नए आवेदक ने हस्तक्षेप करने (इंटरविनर बनने) की भी मांग की थी, जिसे माननीय न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह एक पुराना और स्थापित मामला है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि बार-बार नए आवेदकों को हस्तक्षेप की अनुमति देने से सुनवाई की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी खिंच सकती है, जिससे न्याय मिलने में देरी हो सकती है। यह उल्लेखनीय है कि भोजशाला से संबंधित कुल चार याचिकाएं और एक अपील वर्तमान में हाई कोर्ट में लंबित हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, इन मामलों की नियमित सुनवाई 6 अप्रैल से लगातार चल रही है, जिसका उद्देश्य इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का शीघ्र और न्यायपूर्ण समाधान निकालना है। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, कोर्ट द्वारा हर पक्ष को सुनने और सभी पहलुओं पर विचार करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि एक ऐसा निर्णय लिया जा सके जो कानून के दायरे में हो और प्रदेश की शांति व्यवस्था को भी बनाए रखे। अधिवक्ता चितले ने अपनी दलील में यह भी रेखांकित किया कि भोजशाला का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसके विभिन्न कालखंडों में विभिन्न शासकों का प्रभाव रहा है। वर्तमान विवाद मुख्य रूप से पूजा-अर्चना और नमाज अदा करने के समय के टकराव से जुड़ा है, खासकर जब कोई महत्वपूर्ण धार्मिक तिथि और शुक्रवार एक साथ पड़ता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे टकराव से बचा जाना चाहिए ताकि धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव बना रहे। कोर्ट ने इस तर्क को गंभीरता से सुना और कहा कि यही वह मूल भावना है जिसे संविधान संरक्षित करना चाहता है। न्यायालय का यह रुख स्पष्ट करता है कि वह केवल कानूनी पहलुओं पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता के व्यापक हित को भी प्राथमिकता दे रहा है। एएसआई की रिपोर्ट इस मामले में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी, क्योंकि यह पुरातात्विक साक्ष्य प्रस्तुत करेगी जो विवाद के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद कर सकते हैं। न्यायालय इस बात का इंतजार करेगा कि एएसआई अपनी रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि एएसआई की रिपोर्ट के प्रकाश में, और सभी पक्षों की सुनवाई के बाद, न्यायालय क्या निर्णय लेता है। तब तक, सुनवाई जारी रहेगी, और उम्मीद है कि जल्द ही इस जटिल और संवेदनशील मामले का समाधान निकलेगा





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