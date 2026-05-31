भोजशाला की वाग्देवी प्रतिमा की काशी में अनुकृति स्थापित

लंदन के संग्रहालय में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा की हूबहू अनुकृति काशी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थापित परमार शैली के मंदिर में देखी जा सकती है।
लंदन के संग्रहालय में रखी भोजशाला की वाग्देवी प्रतिमा की काशी में है अनुकृति। काशी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित अनूठे परमार शैली के मंदिर में काले पत्थर से निर्मित मां वाग्देवी की प्रतिमा रखी है। यह प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में अप्रंधारत की गई मूल प्रतिमा के रूप-आकार और शिल्प विन्यास में हूबहू (रंग छोड़) अनुकृति है। इस मंदिर का निर्माण कांची शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती ने कराया था और इसे 27 मई 1998 को उद्घाटित किया गया। मंदिर की स्थापना से पूर्व तत्कालीन काशी नरेश डॉ.
विभूति नारायण सिंह और कुलपति वेंकटाचलम ने सरस्वती सदन या भोजशाला की संकल्पना की थी। शंकराचार्य ने मंदिर व प्रतिमा निर्माण का दायित्व स्वीकार किया। तमिलनाडु के शिल्पकारों को लंदन भेजकर मूल प्रतिमा के बारीकियों का अवलोकन करवाया गया। मंदिर परमार शैली में बना हुआ है। इसका महामंडपम 'सरस्वती कंठाभरण' कहलाता है। यहां द्वादश सरस्वती विग्रह भी स्थापित हैं जिन्हें उत्तर भारत में अद्वितीय माना जाता है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में मालवा के परमार वंश के राजा भोज द्वारा धार में स्थापित भोजशाला से जुड़ाव दर्शाता है। भोजशाला ज्ञान-विज्ञान के प्रसार का केंद्र था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण में यह मंदिर, पुस्तकालय और भित्तिचित्रों को नुकसान पहुंचाया गया। 15वीं शताब्दी में मंदिर परिसर में मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। 1875 में ब्रिटिश अधिकारी विलियम किंकेड नीचे दबी हुई वाग्देवी प्रतिमा को बाहर निकाला। 1903 में वायसराय लार्ड कर्जन इस प्रतिमा को लंदन के प्रतीकात्मक संग्रहालय में ले गए। 2017 में ब्रिटिश संग्रहालय ने प्र तिमा लौटाने पर सैद्धांतिक सहमति जताई लेकिन शर्त रखी कि इसे मूल स्थान पर स्थापित किया जाए। यह प्रतिमा परमार कालीन भोजशाला से काशी की सांस्कृतिक-ऐतिहासिक जोड़ को दर्शाती है
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