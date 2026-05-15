भोजशाला सरस्वती मंदिर केस: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का काशी में जोरदार स्वागत, संतों ने बताया सत्य और सनातन की बड़ी जीत

धार स्थित भोजशाला मंदिर मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय का काशी के विद्वानों और संतों ने स्वागत किया है, इसे ऐतिहासिक सत्य और सनातन धर्म की विजय माना जा रहा है।

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सुनाया गया फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस निर्णय का सबसे व्यापक और उत्साहपूर्ण स्वागत धर्म और संस्कृति की नगरी काशी में देखने को मिला है। सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा और अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती ने इस फैसले को केवल एक कानूनी जीत नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, ऐतिहासिक प्रमाणों और शाश्वत सत्य की एक महान विजय के रूप में परिभाषित किया है। उनका मानना है कि इस निर्णय से न केवल करोड़ों हिंदुओं की आस्था को सम्मान मिला है, बल्कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को भी एक नई पहचान मिली है। प्रोफेसर शर्मा ने जोर देकर कहा कि यह फैसला यह सिद्ध करता है कि सत्य चाहे कितने भी समय तक छिपा रहे या उसे दबाने का प्रयास किया जाए, अंततः सत्य की ही जीत होती है। यह निर्णय उन तमाम ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि करता है जो लंबे समय से यह बता रहे थे कि भोजशाला मूलतः एक हिंदू मंदिर था। भोजशाला की महत्ता पर चर्चा करते हुए प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने विस्तार से बताया कि यह स्थल केवल पत्थरों से बनी एक स्थापत्य संरचना नहीं है, बल्कि यह भारतीय ज्ञान परंपरा, शिक्षा और अध्यात्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। प्राचीन काल में यह स्थल विद्या और साधना का संगम था, जहाँ देवी सरस्वती की आराधना की जाती थी। न्यायालय ने अपने फैसले में जिन पुरातात्विक प्रमाणों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को स्वीकार किया है, वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि भोजशाला का स्वरूप प्राचीन काल से ही एक मंदिर का रहा है। भारतीय सभ्यता का मूल आधार ज्ञान और साधना रहा है और भोजशाला जैसी धरोहरें इसी गौरवशाली परंपरा की जीवंत प्रतीक हैं। इस फैसले से देश की युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों की ओर लौटने की प्रेरणा मिलेगी और वे अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व महसूस करेंगे। यह निर्णय इस बात का प्रमाण है कि जब ऐतिहासिक साक्ष्यों को निष्पक्षता से देखा जाता है, तो वास्तविक सत्य उभरकर सामने आता है। इसी क्रम में अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती ने भी इस ऐतिहासिक निर्णय का हृदय से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुरातात्विक तथ्यों, ऐतिहासिक प्रमाणों और विशेष रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट को आधार बनाकर एक न्यायपूर्ण निर्णय दिया है। इस फैसले ने करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान किया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि भोजशाला एक संरक्षित वाग्देवी मंदिर है। स्वामी जी ने उल्लेख किया कि न्यायालय ने अपने इस आदेश में एएसआई एक्ट के प्रावधानों और अयोध्या विवाद के मामले में स्थापित कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखा है, जिससे इस फैसले की कानूनी वैधता और मजबूती और बढ़ गई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस निर्णय के बाद अब भोजशाला परिसर का संरक्षण और विकास उसकी सांस्कृतिक गरिमा और पवित्रता के अनुरूप किया जाएगा। यह कदम देश की अन्य सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए भी एक मार्गदर्शक बनेगा और समाज में सत्य एवं न्याय के प्रति विश्वास को और अधिक सुदृढ़ करेगा। इस निर्णय से सनातन परंपरा को जो मजबूती मिली है, वह आने वाले समय में भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायक सिद्ध होगी.

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सुनाया गया फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस निर्णय का सबसे व्यापक और उत्साहपूर्ण स्वागत धर्म और संस्कृति की नगरी काशी में देखने को मिला है। सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा और अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती ने इस फैसले को केवल एक कानूनी जीत नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, ऐतिहासिक प्रमाणों और शाश्वत सत्य की एक महान विजय के रूप में परिभाषित किया है। उनका मानना है कि इस निर्णय से न केवल करोड़ों हिंदुओं की आस्था को सम्मान मिला है, बल्कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को भी एक नई पहचान मिली है। प्रोफेसर शर्मा ने जोर देकर कहा कि यह फैसला यह सिद्ध करता है कि सत्य चाहे कितने भी समय तक छिपा रहे या उसे दबाने का प्रयास किया जाए, अंततः सत्य की ही जीत होती है। यह निर्णय उन तमाम ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि करता है जो लंबे समय से यह बता रहे थे कि भोजशाला मूलतः एक हिंदू मंदिर था। भोजशाला की महत्ता पर चर्चा करते हुए प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने विस्तार से बताया कि यह स्थल केवल पत्थरों से बनी एक स्थापत्य संरचना नहीं है, बल्कि यह भारतीय ज्ञान परंपरा, शिक्षा और अध्यात्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। प्राचीन काल में यह स्थल विद्या और साधना का संगम था, जहाँ देवी सरस्वती की आराधना की जाती थी। न्यायालय ने अपने फैसले में जिन पुरातात्विक प्रमाणों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को स्वीकार किया है, वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि भोजशाला का स्वरूप प्राचीन काल से ही एक मंदिर का रहा है। भारतीय सभ्यता का मूल आधार ज्ञान और साधना रहा है और भोजशाला जैसी धरोहरें इसी गौरवशाली परंपरा की जीवंत प्रतीक हैं। इस फैसले से देश की युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों की ओर लौटने की प्रेरणा मिलेगी और वे अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व महसूस करेंगे। यह निर्णय इस बात का प्रमाण है कि जब ऐतिहासिक साक्ष्यों को निष्पक्षता से देखा जाता है, तो वास्तविक सत्य उभरकर सामने आता है। इसी क्रम में अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती ने भी इस ऐतिहासिक निर्णय का हृदय से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुरातात्विक तथ्यों, ऐतिहासिक प्रमाणों और विशेष रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट को आधार बनाकर एक न्यायपूर्ण निर्णय दिया है। इस फैसले ने करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान किया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि भोजशाला एक संरक्षित वाग्देवी मंदिर है। स्वामी जी ने उल्लेख किया कि न्यायालय ने अपने इस आदेश में एएसआई एक्ट के प्रावधानों और अयोध्या विवाद के मामले में स्थापित कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखा है, जिससे इस फैसले की कानूनी वैधता और मजबूती और बढ़ गई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस निर्णय के बाद अब भोजशाला परिसर का संरक्षण और विकास उसकी सांस्कृतिक गरिमा और पवित्रता के अनुरूप किया जाएगा। यह कदम देश की अन्य सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए भी एक मार्गदर्शक बनेगा और समाज में सत्य एवं न्याय के प्रति विश्वास को और अधिक सुदृढ़ करेगा। इस निर्णय से सनातन परंपरा को जो मजबूती मिली है, वह आने वाले समय में भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायक सिद्ध होगी





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