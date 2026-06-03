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भोपाल में हिंदू लड़कियों के साथ मुस्लिम युवक पकड़ा, लव जिहाद का आरोप

अपरadh News

भोपाल में हिंदू लड़कियों के साथ मुस्लिम युवक पकड़ा, लव जिहाद का आरोप
भोपालहोटललव जिहाद
📆03-06-2026 11:25:00
📰NBT Hindi News
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भोपाल के साकेत नगर के एक होटल में हिंदू संगठन के लोगों ने एक मुस्लिम युवक को दो हिंदू लड़कियों के साथ पकड़ा किया। युवक के जेब से आपत्तिजनक सामान मिलने पर लोगों ने लव जिहाद का आरोप लगाया। पुलिस ने मामलों की जांच शुरू कर दी है।

भोपाल में हिंदू लड़कियों के साथ होटल में पकड़ाया मुस्लिम युवक , जेब से निकले आपत्तिजनक सामान , लव जिहाद का आरोप भोपाल की राजधानी में एक संदेहनीय घटना का गुजरा है। भोपाल के साकेत नगर स्थित एसएसजी होटल में हिंदू संगठन के लोगों ने एक मुस्लिम युवक को दो हिंदू लड़कियों के साथ पकड़ा किया। युवक के जेब से आपत्तिजनक सामान मिलने के बाद हिंदू sangathon के लोगों ने युवक पर लव जिहाद का गंभीर आरोप लगाया। घटना के बाद वहां हंगामा चढ़ा और लोगों ने थाने को सूचना दी। मुप्रे के बागसेवनिया थाना क्षेत्र में स्थित इस होटल में मुस्लिम युवक दो हिंदू लड़कियों के साथ आया था। हिंदू संगठन के लोगों को इसकी सूचना मिली और वे तुरंत वहां पहुंच गए। दोनों लड़कियां जब आरोपी के साथ थीं, तो हिंदू sangathon के लोगों के पहुंचते ही उन्होंने चेहरा ढक लिया। संगठन के लोगों ने युवक का वीडियो भी बनाया। आरोपी युवक के जेब से आपत्तिजनक सामान प्राप्त हुआ, जिस पर संगठन ने अनैतिक कार्यों का आरोप लगाया। एक लड़की नाबालिग है, जिसकी पुष्टि दस्तावेजों से हो रही है। पुलिस ने युवक और दोनों लड़कियों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मामला जांच के दायरे में है। नाबालिग लड़की के मामले में दावे की सत्यापन जारी है। आपत्तिजनक सामग्री मिलने के आरोप की भी गहन जांच होगी। फरार युवक की तलाश जारी है। सभी बिंदुओं पर जांच के बाद आगे की कार्रवाई के लिए तैयारी चल रही है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। पिछले कुछ दिनों में भी इसी तरह के एक मामले में एक हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक पकड़ा गया था। हिंदूवादी संगठनों के लोग लगातार लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं और थाने में नारेबाजी भी कर रहे हैं। वे आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुनेश्वर कुमार नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में प्रिंसिपल डिजिटल कंटेट प्रोड्यूसर (प्रमुख संवाददाता) हैं और मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की राजनीति, सामाजिक और अपराध की खबरें कवर करते हैं.

भोपाल में हिंदू लड़कियों के साथ होटल में पकड़ाया मुस्लिम युवक, जेब से निकले आपत्तिजनक सामान, लव जिहाद का आरोप भोपाल की राजधानी में एक संदेहनीय घटना का गुजरा है। भोपाल के साकेत नगर स्थित एसएसजी होटल में हिंदू संगठन के लोगों ने एक मुस्लिम युवक को दो हिंदू लड़कियों के साथ पकड़ा किया। युवक के जेब से आपत्तिजनक सामान मिलने के बाद हिंदू sangathon के लोगों ने युवक पर लव जिहाद का गंभीर आरोप लगाया। घटना के बाद वहां हंगामा चढ़ा और लोगों ने थाने को सूचना दी। मुप्रे के बागसेवनिया थाना क्षेत्र में स्थित इस होटल में मुस्लिम युवक दो हिंदू लड़कियों के साथ आया था। हिंदू संगठन के लोगों को इसकी सूचना मिली और वे तुरंत वहां पहुंच गए। दोनों लड़कियां जब आरोपी के साथ थीं, तो हिंदू sangathon के लोगों के पहुंचते ही उन्होंने चेहरा ढक लिया। संगठन के लोगों ने युवक का वीडियो भी बनाया। आरोपी युवक के जेब से आपत्तिजनक सामान प्राप्त हुआ, जिस पर संगठन ने अनैतिक कार्यों का आरोप लगाया। एक लड़की नाबालिग है, जिसकी पुष्टि दस्तावेजों से हो रही है। पुलिस ने युवक और दोनों लड़कियों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मामला जांच के दायरे में है। नाबालिग लड़की के मामले में दावे की सत्यापन जारी है। आपत्तिजनक सामग्री मिलने के आरोप की भी गहन जांच होगी। फरार युवक की तलाश जारी है। सभी बिंदुओं पर जांच के बाद आगे की कार्रवाई के लिए तैयारी चल रही है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। पिछले कुछ दिनों में भी इसी तरह के एक मामले में एक हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक पकड़ा गया था। हिंदूवादी संगठनों के लोग लगातार लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं और थाने में नारेबाजी भी कर रहे हैं। वे आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुनेश्वर कुमार नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में प्रिंसिपल डिजिटल कंटेट प्रोड्यूसर (प्रमुख संवाददाता) हैं और मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की राजनीति, सामाजिक और अपराध की खबरें कवर करते हैं

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