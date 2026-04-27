भोपाल में युवक की आत्महत्या: पत्नी और दादी सास पर प्रताड़ना का आरोप

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर अपनी पत्नी और दादी सास पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

भोपाल , मध्य प्रदेश की राजधानी में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। एक युवक, विकास हिरवे, ने आत्महत्या कर ली है। इस घटना से पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। विकास ने अपनी जान लेने से पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उसने अपनी पत्नी और दादी सास पर मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस वीडियो ने पुलिस और जनता दोनों को चौंका दिया है, और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। विकास हिरवे, हबीबगंज थाना क्षेत्र का निवासी था, और उसने लगभग सात महीने पहले स्नेहा सोलंकी से प्रेम विवाह किया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि शादी के बाद से ही विकास और स्नेहा के बीच लगातार विवाद होते रहते थे। विकास ने वीडियो में आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी उसे लगातार प्रताड़ित करती थी और उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। उसने यह भी दावा किया कि उसकी दादी सास उसे भड़काती थीं और उनके बीच तनाव पैदा करती थीं। विकास ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी आत्महत्या के लिए उसकी पत्नी और दादी सास जिम्मेदार हैं। परिजनों ने पुलिस को बताया कि शनिवार को भी पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद विकास रात में बिना किसी को बताए घर से निकल गया था। उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश, उन्हें यह खबर मिली कि उसने एक ओयो होटल में आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस इस मामले में वीडियो की प्रामाणिकता और आरोपों की सच्चाई की जांच कर रही है। यह घटना प्रेम विवाहों में आने वाली चुनौतियों और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। पुलिस ने शाहपुरा थाना क्षेत्र में स्थित एक ओयो होटल से विकास का शव बरामद किया है। होटल के कर्मचारियों ने रविवार की सुबह कमरे में शव लटका हुआ देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को उतारा और जांच शुरू कर दी। विकास ने होटल में कमरा बुक किया था और उसी कमरे में उसने अपनी जान ले ली। पुलिस ने विकास के इंस्टाग्राम वीडियो को भी जब्त कर लिया है और उसकी जांच कर रही है। वीडियो में विकास ने अपनी आत्महत्या के कारणों का विस्तार से वर्णन किया है और अपनी पत्नी और दादी सास पर आरोप लगाया है। पुलिस ने स्नेहा सोलंकी और उसकी दादी सास को पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस का कहना है कि वे सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना ने एक परिवार को तबाह कर दिया है और समाज में एक गहरी उदासी छा गई है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। आत्महत्या कभी भी समाधान नहीं होती है, और हमेशा मदद के लिए उपलब्ध विकल्प होते हैं। इस दुखद घटना से सबक लेते हुए, हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होने और उन्हें भावनात्मक समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है.

भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। एक युवक, विकास हिरवे, ने आत्महत्या कर ली है। इस घटना से पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। विकास ने अपनी जान लेने से पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उसने अपनी पत्नी और दादी सास पर मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस वीडियो ने पुलिस और जनता दोनों को चौंका दिया है, और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। विकास हिरवे, हबीबगंज थाना क्षेत्र का निवासी था, और उसने लगभग सात महीने पहले स्नेहा सोलंकी से प्रेम विवाह किया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि शादी के बाद से ही विकास और स्नेहा के बीच लगातार विवाद होते रहते थे। विकास ने वीडियो में आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी उसे लगातार प्रताड़ित करती थी और उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। उसने यह भी दावा किया कि उसकी दादी सास उसे भड़काती थीं और उनके बीच तनाव पैदा करती थीं। विकास ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी आत्महत्या के लिए उसकी पत्नी और दादी सास जिम्मेदार हैं। परिजनों ने पुलिस को बताया कि शनिवार को भी पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद विकास रात में बिना किसी को बताए घर से निकल गया था। उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश, उन्हें यह खबर मिली कि उसने एक ओयो होटल में आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस इस मामले में वीडियो की प्रामाणिकता और आरोपों की सच्चाई की जांच कर रही है। यह घटना प्रेम विवाहों में आने वाली चुनौतियों और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। पुलिस ने शाहपुरा थाना क्षेत्र में स्थित एक ओयो होटल से विकास का शव बरामद किया है। होटल के कर्मचारियों ने रविवार की सुबह कमरे में शव लटका हुआ देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को उतारा और जांच शुरू कर दी। विकास ने होटल में कमरा बुक किया था और उसी कमरे में उसने अपनी जान ले ली। पुलिस ने विकास के इंस्टाग्राम वीडियो को भी जब्त कर लिया है और उसकी जांच कर रही है। वीडियो में विकास ने अपनी आत्महत्या के कारणों का विस्तार से वर्णन किया है और अपनी पत्नी और दादी सास पर आरोप लगाया है। पुलिस ने स्नेहा सोलंकी और उसकी दादी सास को पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस का कहना है कि वे सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना ने एक परिवार को तबाह कर दिया है और समाज में एक गहरी उदासी छा गई है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। आत्महत्या कभी भी समाधान नहीं होती है, और हमेशा मदद के लिए उपलब्ध विकल्प होते हैं। इस दुखद घटना से सबक लेते हुए, हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होने और उन्हें भावनात्मक समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

आत्महत्या भोपाल मध्य प्रदेश प्रताड़ना इंस्टाग्राम वीडियो

United States Latest News, United States Headlines