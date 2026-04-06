भोपाल में एनएसजी कमांडोज का शक्ति प्रदर्शन: आतंकवादियों को धूल चटाकर बंधकों को छुड़ाया, मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा

भोपाल में एनएसजी कमांडोज ने एक शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें आतंकवादियों को मार गिराया और बंधकों को छुड़ाया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कमांडोज की प्रशंसा की और सीटीजी बनाने की घोषणा की।

डिजिटल टीम, भोपाल । 'लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सज़दा हमारा है...

।' रोमांच-जोश-जज्बा-जुनून और उत्साह से लबरेज़ 6 अप्रैल का दिन देशभक्ति के नाम रहा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) कमांडोज ने भोपाल में एक भव्य प्रदर्शन किया, जिसमें आतंकवादियों को मार गिराने और बंधकों को छुड़ाने का शानदार प्रदर्शन किया गया। कमांडोज ने आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए, जैसे कि स्पाइडर मैन तकनीक का इस्तेमाल करके इमारत को घेरा और विस्फोट किया, अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, उनके विशेष प्रशिक्षण प्राप्त K-9 डॉग ने भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। एक डॉग ने आतंकी को जमीन पर गिराया और उसकी राइफल ले भागा, जो उनकी असाधारण क्षमताओं का प्रमाण था। इसके अतिरिक्त, कमांडोज ने रिंग ऑफ फायर, टाइल ब्रेकिंग और ब्लॉक ब्रेकिंग सहित विभिन्न हैरतअंगेज करतबों का प्रदर्शन किया, जिससे दर्शकों का मन मोह लिया। जवानों ने मिक्स मार्शल आर्ट का प्रदर्शन भी किया, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक दृढ़ता का पता चलता है। के-9 जोरो की कुशलता और आतंकवादियों के लिए खतरनाक माने जाने वाले श्वान ने भी लोगों को चकित कर दिया। जोरो ने जवान के साथ मिलकर आतंकवादियों की तलाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं, के-9 रोजर ने बम स्क्वाड टीम के साथ मिलकर विस्फोटक का पता लगाया और टीम को सतर्क किया, जिसके बाद टीम ने एक्स-रे मशीन के ज़रिए बम को निष्क्रिय कर दिया।\यह प्रदर्शन मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित समग्र क्षमता निर्माण प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण का हिस्सा था, जिसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कमांडोज की सराहना करते हुए उनकी तुलना बजरंगबली से की और देश के प्रति उनके समर्पण को सराहा। डॉ. यादव ने इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि सीटीजी (काउंटर टेरेरिज्म ग्रुप) बनाने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार है, जिस पर मध्यप्रदेश सरकार जल्द ही काम शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने एनएसजी कमांडोज की क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता, निडरता और निर्भयता की प्रशंसा की और कहा कि इन पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि ये एनएसजी कमांडोज देश का मान-सम्मान बढ़ा रहे हैं और दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक छवि को भी मजबूत कर रहे हैं। डॉ. यादव ने 1984 में स्थापित एनएसजी के महत्व को रेखांकित करते हुए स्वर्गीय राजीव गांधी का उदाहरण दिया और बताया कि कैसे सशस्त्र बलों ने देश की सुरक्षा सुनिश्चित की है।\मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एनएसजी को भारत का सुरक्षा कवच बताया, जो हर संकट के समय देश को सुरक्षा और निर्भयता प्रदान करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना की आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की सराहना की और कहा कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। डॉ. यादव ने सुरक्षा बलों के संयुक्त अभ्यास को संकल्प से सिद्धि का अभियान बताया और कहा कि मध्यप्रदेश सरकार जवानों के प्रशिक्षण के मामले में भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता का भी उल्लेख किया और बताया कि मध्यप्रदेश नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। उन्होंने एनएसजी के प्रदर्शन को भोपाल की धरती के लिए गौरव का क्षण बताया और घोषणा की कि आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए भोपाल के पास तुमड़ा में एक सेंटर बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से देश सेवा की जाएगी। इस दौरान, उन्होंने सभी कमांडोज और श्वानों की सराहना की, जो देश की रक्षा में निरंतर लगे हुए हैं





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