Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

भोपाल एयरपोर्ट के 12 साल: 5 से 32 उड़ानें, 15.81 लाख यात्री, 1 जुलाई से नोएडा के लिए सीधी फ्लाइट

विमानन News

भोपाल एयरपोर्ट के 12 साल: 5 से 32 उड़ानें, 15.81 लाख यात्री, 1 जुलाई से नोएडा के लिए सीधी फ्लाइट
भोपाल एयरपोर्टराजा भोज एयरपोर्टनोएडा फ्लाइट
📆14-06-2026 01:28:00
📰rpbreakingnews
66 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 53%

राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 12 साल पूरे होने पर 15 जून को यात्री सुविधा दिवस मनाया जाएगा। एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या 5 से बढ़कर 32 प्रतिदिन हो गई है और यात्री संख्या 4 लाख से 15.81 लाख पार। 1 जुलाई से नोएडा के लिए सीधी उड़ान शुरू होगी, और दुबई-जेद्दा की कनेक्टिविटी जल्द होने की उम्मीद है।

भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 12 साल पूरे हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक सफर के उपलक्ष्य में 15 जून को एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस मनाया जाएगा। राजा भोज एयरपोर्ट ने अब तक के सफर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। एक समय ऐसा भी आया जब भोपाल से उड़ानों की संख्या महज पांच रह गई थी, लेकिन आज एयरपोर्ट से प्रतिदिन 32 उड़ानें संचालित हो रही हैं। यात्रियों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। पहले जहां महीने में कुछ हजार यात्री आते थे, अब 1.

5 लाख से अधिक यात्री आ रहे हैं। खास बात यह है कि जल्द ही दुबई और जेद्दा के लिए भी कनेक्टिविटी शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी सौगात 1 जुलाई से मिलने वाली है, जब नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (जेवर) के लिए सीधी उड़ान शुरू होगी। इसके बाद भोपाल से सीधी उड़ानों वाले शहरों की संख्या 9 हो जाएगी। राजा भोज एयरपोर्ट के निदेशक रामजी अवस्थी के अनुसार, एयरपोर्ट ने पिछले 12 वर्षों में मध्य भारत का सुरक्षित एविएशन हब बनने का सफर तय किया है। अक्टूबर 2024 से एयरपोर्ट 24 घंटे सातों दिन संचालित हो रहा है, जिससे उड़ानों और यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 की तुलना में सालाना यात्रियों की संख्या लगभग 4.16 लाख से चार गुना बढ़कर 15.81 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं सालाना विमान संचालन भी 5300 से बढ़कर 14500 से अधिक हो गया है। एयरपोर्ट ने मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों से शुरुआत की थी और अब देश के सभी बड़े शहरों से हवाई नक्शे पर जुड़ा हुआ है। भोपाल से नोएडा के लिए सीधी उड़ान शुरू होने से उत्तर भारत की कनेक्टिविटी में और सुधार होगा। इसके अलावा, दुबई और जेद्दा के लिए कनेक्टिविटी शुरू करने के प्रयास रंग ला रहे हैं और 2026 के अंत तक इन शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो सकती हैं। यह भोपाल के लिए एक और बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भोपाल का कनेक्टिविटी नेटवर्क मजबूत होगा। राजा भोज एयरपोर्ट की यह सफलता मध्य प्रदेश के पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

rpbreakingnews /  🏆 11. in İN

भोपाल एयरपोर्ट राजा भोज एयरपोर्ट नोएडा फ्लाइट दुबई कनेक्टिविटी यात्री सुविधा दिवस

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में फिजिकल टेस्ट की जानकारीयूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में फिजिकल टेस्ट की जानकारीयूपी पुलिस में 32 हजार पदों पर रिटन एग्जाम हो चुका है, अब अगले चरण में फिजिकल टेस्ट होगा
Read more »

असम में वायुसेना AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त, जोरहाट एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान क्रैशअसम में वायुसेना AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त, जोरहाट एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान क्रैशअसम के जोरहाट स्थित वायुसेना स्टेशन पर भारतीय वायुसेना का AN-32 मालवाहक विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान आपूर्ति सामग्री परिवहन के लिए उपयोग में था। दुर्घटना के बाद पायलट के निधन की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वायुसेना की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई। बचाव एवं राहत दलों को मौके पर भेजा गया और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
Read more »

असम में एयरफोर्स का विमान क्रैश, लैंडिंग के दौरान बना आग का गोला | Indian Air Force Cargo Aircraft Crashed During Landing In Assamअसम में एयरफोर्स का विमान क्रैश, लैंडिंग के दौरान बना आग का गोला | Indian Air Force Cargo Aircraft Crashed During Landing In AssamAssam Air Force Aircraft Crash: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ।
Read more »

असम के जोरहाट में एयरफोर्स AN-32 प्लेन का दुर्घटनाग्रस्त होनाअसम के जोरहाट में एयरफोर्स AN-32 प्लेन का दुर्घटनाग्रस्त होनाअसम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायु सेना के AN-32 कार्गो प्लेन की दुर्घटना घटित हो गई। विमान लैंडिंग के बाद अंदरूनी तौर पर आग लगने की सूचना मिली, जिससे तुरंत इमरजेंसी प्रतिक्रिया शुरू की गई। शुरुआती जानकारी अनुसार विमान पहले सुरक्षित रीत से लैंड कर चुका था।
Read more »

सुशासन तिहार बेअसर, जमीन संबंधी मामलों में नहीं आई तेजीसुशासन तिहार बेअसर, जमीन संबंधी मामलों में नहीं आई तेजीरायपुर जिले में अकेले 32 हजार से अधिक आवेदन अभी भी लंबित हैं, जिससे भूमि विवाद, सीमांकन और नामांतरण जैसे मामलों में लोगों को लगातार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
Read more »

आसमान का सिकंदर है एयरफोर्स का AN-32 विमान, जानिए इसके बारे मेंआसमान का सिकंदर है एयरफोर्स का AN-32 विमान, जानिए इसके बारे में'एंतोनोव एन-32' पिछले चार दशकों से भारतीय वायु सेना का मेजर ट्रांसपोर्ट प्लेन रहा है. कारगिल युद्ध से लेकर आपदा राहत तक सेना की जीवनरेखा बने इस विमान का कई बार क्रैश भी हुआ है.
Read more »



Render Time: 2026-06-14 04:28:29