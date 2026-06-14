भोपाल एयरपोर्ट के 12 साल: 5 से 32 उड़ानें, 15.81 लाख यात्री, 1 जुलाई से नोएडा के लिए सीधी फ्लाइट

राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 12 साल पूरे होने पर 15 जून को यात्री सुविधा दिवस मनाया जाएगा। एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या 5 से बढ़कर 32 प्रतिदिन हो गई है और यात्री संख्या 4 लाख से 15.81 लाख पार। 1 जुलाई से नोएडा के लिए सीधी उड़ान शुरू होगी, और दुबई-जेद्दा की कनेक्टिविटी जल्द होने की उम्मीद है।

भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 12 साल पूरे हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक सफर के उपलक्ष्य में 15 जून को एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस मनाया जाएगा। राजा भोज एयरपोर्ट ने अब तक के सफर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। एक समय ऐसा भी आया जब भोपाल से उड़ानों की संख्या महज पांच रह गई थी, लेकिन आज एयरपोर्ट से प्रतिदिन 32 उड़ानें संचालित हो रही हैं। यात्रियों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। पहले जहां महीने में कुछ हजार यात्री आते थे, अब 1.

5 लाख से अधिक यात्री आ रहे हैं। खास बात यह है कि जल्द ही दुबई और जेद्दा के लिए भी कनेक्टिविटी शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी सौगात 1 जुलाई से मिलने वाली है, जब नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (जेवर) के लिए सीधी उड़ान शुरू होगी। इसके बाद भोपाल से सीधी उड़ानों वाले शहरों की संख्या 9 हो जाएगी। राजा भोज एयरपोर्ट के निदेशक रामजी अवस्थी के अनुसार, एयरपोर्ट ने पिछले 12 वर्षों में मध्य भारत का सुरक्षित एविएशन हब बनने का सफर तय किया है। अक्टूबर 2024 से एयरपोर्ट 24 घंटे सातों दिन संचालित हो रहा है, जिससे उड़ानों और यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 की तुलना में सालाना यात्रियों की संख्या लगभग 4.16 लाख से चार गुना बढ़कर 15.81 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं सालाना विमान संचालन भी 5300 से बढ़कर 14500 से अधिक हो गया है। एयरपोर्ट ने मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों से शुरुआत की थी और अब देश के सभी बड़े शहरों से हवाई नक्शे पर जुड़ा हुआ है। भोपाल से नोएडा के लिए सीधी उड़ान शुरू होने से उत्तर भारत की कनेक्टिविटी में और सुधार होगा। इसके अलावा, दुबई और जेद्दा के लिए कनेक्टिविटी शुरू करने के प्रयास रंग ला रहे हैं और 2026 के अंत तक इन शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो सकती हैं। यह भोपाल के लिए एक और बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भोपाल का कनेक्टिविटी नेटवर्क मजबूत होगा। राजा भोज एयरपोर्ट की यह सफलता मध्य प्रदेश के पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी





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