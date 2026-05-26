भोपाल में वरिष्ठ IPS अधिकारी की बेटी ने आत्महत्या की

भोपाल में एक वरिष्ठ IPS अधिकारी की 17 वर्षीय बेटी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. छात्रा 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और हाल ही में 12वीं क्लास में पहुंची थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

भोपाल के चार इमली इलाके में एक वरिष्ठ IPS अधिकारी की 17 वर्षीय बेटी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. छात्रा 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और हाल ही में 12वीं क्लास में पहुंची थी.

घटना के समय परिवार घर में ही मौजूद था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पॉश और हाई-प्रोफाइल इलाके 'चार इमली' में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक वरिष्ठ IPS अधिकारी की नाबालिग बेटी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतका की उम्र 17 वर्ष थी और वह 11वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर इस साल 12वीं में पहुंची थी.

जानकारी के मुताबिक मृतका अपने परिवार के साथ चार इमली स्थित सरकारी आवास में रहती थी. घटना के समय परिवार के सदस्य घर में ही मौजूद थे. इसी दौरान छात्रा अपने कमरे में गई और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. हबीबगंज थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने बताया कि फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. ऐसे में आत्महत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है. हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है.

छात्रा के मोबाइल फोन की जांच की जा रही है. इसके अलावा उसके दोस्तों, परिचितों और संपर्क में रहने वाले लोगों की जानकारी भी जुटाई जा रही है. यह पता लगाया जा सके कि छात्रा किसी मानसिक तनाव या अन्य परेशानी से गुजर रही थी या नही. कोई पछतावा है?

ट्विशा मामले में समर्थ को मीड‍िया ने घेरा, दागे सवाल भोपाल में दिनदहाड़े मारपीट कर युवक का किडनैप, Video Viral पुलिस ने बताया कि घटना के बाद से ही परिवार गहरे सदमे में है. इसके बावजूद, पुलिस हर पहलू को स्पष्ट करने के लिए परिवार के सदस्यों, घरेलू सहायकों और मृतका के करीबी दोस्तों से पूछताछ कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही समय और स्थिति को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी.

फिलहाल जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. (अगर आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो परिवार, दोस्तों या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना मददगार हो सकता है. भारत में आप टेली-मानस हेल्पलाइन 14416 या 1-800-891-4416 पर भी संपर्क कर सकते हैं.





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भोपाल वरिष्ठ IPS अधिकारी आत्महत्या पुलिस पोस्टमार्टम

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