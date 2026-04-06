भोपाल में बड़ी झील के किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान: 347 अतिक्रमणों पर चलेगा बुलडोजर

भोपाल प्रशासन ने बड़ी झील के किनारे अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत, 347 अतिक्रमणों को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। यह कार्रवाई 6 अप्रैल से शुरू होकर 21 अप्रैल तक चलेगी। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई झील की पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है।

भोपाल की जीवनरेखा, बड़ी झील , शहर का गौरव है, लेकिन अत्यधिक भीड़ और अवैध निर्माण ने यहां आने वालों के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी। अब, प्रशासन ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है, क्योंकि बड़ा तालाब के किनारे बने अतिक्रमण ों को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल शुरू हो गया है। यह अभियान 6 अप्रैल से शुरू हुआ और 21 अप्रैल तक चलेगा। इस 15 दिवसीय कार्यवाही में, जिला प्रशासन ने 347 अतिक्रमण ों की पहचान की है, जो तालाब के फुल टैंक लेवल (FTL) से 50 मीटर के दायरे में आते हैं।\पहले दिन, भदभदा क्षेत्र में बुलडोजर

कार्रवाई देखने को मिली। यहां, प्रशासन ने 9 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान, किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि यह कार्रवाई नियमों के अनुसार की जा रही है और इसे रोका नहीं जाएगा। प्रशासन का कहना है कि 16 मार्च 2022 को भोज वेटलैंड नियम लागू होने के बाद, बड़ा तालाब के 50 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध माना जाएगा। इसी नियम के तहत सभी निर्माणों को हटाया जाएगा। प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र, जल स्तर और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है।\भोपाल की बड़ी झील को भोजताल या अपर लेक के नाम से भी जाना जाता है। 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा निर्मित, यह भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झीलों में से एक है। यह आज भोपाल शहर की पहचान है। यह शहर के पीने के पानी का मुख्य स्रोत है और 2002 में इसे 'रामसर साइट' का दर्जा दिया गया था। यहां बोट क्लब, सुंदर दृश्य और जल क्रीड़ाएं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं





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