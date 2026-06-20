भोपाल के छह वर्षीय बच्चे को मथुरा में सुरक्षित मिला

भोपाल के रॉयल मार्केट से लापता छह वर्षीय अंश मैना चार दिन बाद मथुरा में सुरक्षित मिल गया। मां-सौतेले पिता की डांट से नाराज होकर वह पैदल भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां से पातालकोट एक्सप्रेस में बैठकर मथुरा जा पहुंचा।

भोपाल के रॉयल मार्केट से लापता छह वर्षीय अंश मैना चार दिन बाद मथुरा में सुरक्षित मिल गया। मां-सौतेले पिता की डांट से नाराज होकर वह पैदल भोपाल रेलवे स् मथुरा में आरपीएफ की सतर्कता से सकुशल मिला मासूम।डिजिटल डेस्क, भोपाल । शहर के रॉयल मार्केट स्थित मल्टीकेयर अस्पताल से चार दिन पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुआ छह वर्षीय अंश मैना आखिरकार मथुरा में सुरक्षित मिल गया। मां और सौतेले पिता की डांट से नाराज होकर घर से निकला मासूम पैदल ही करीब चार किलोमीटर का सफर तय कर भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां से पातालकोट एक्सप्रेस में बैठकर करीब 560 किमी दूर मथुरा जा पहुंचा। ट्रेन में अकेले बैठे हुए मिले बच्चे पर आरपीएफ जवानों की नजर पड़ी तो पूछताछ में उसकी पहचान सामने आई। इसके बाद उसे बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया। उधर भोपाल पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो कोहेफिजा पुलिस की टीम मथुरा पहुंची और बच्चे को लेकर भोपाल रवाना हो गई। पिछले दिनों अंश की मां रॉयल मार्केट स्थित मल्टीकेयर अस्पताल में पीलिया का इलाज करवाने के लिए भर्ती हुई थीं। मंगलवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे अंश अस्पताल परिसर में खेलते-खेलते बाहर निकल गया था। काफी देर तक तलाश के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो स्वजन ने कोहेफिजा थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू की थी।बच्चे की तलाश में जुटी पुलिस ने रॉयल मार्केट और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। फुटेज में अंश एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ घूमता दिखाई दिया। पुलिस ने उस व्यक्ति को तलाश कर पूछताछ की, लेकिन वह मानसिक रूप से अस्वस्थ निकला और बच्चे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। जांच में पता चला कि अस्पताल से निकलने के बाद अंश की मुलाकात उसी व्यक्ति से हुई थी। दोनों पैदल चलते हुए पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र तक पहुंचे, जहां बाद में दोनों अलग हो गए।इसके बाद बच्चा अलग-अलग रास्तों से घूमता रहा और देर रात भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंच गया। पुलिस को रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों में अंश के दिखाई देने के बाद जांच को नई दिशा मिली। फुटेज में वह 16 और 17 जून की दरम्यानी रात पातालकोट एक्सप्रेस में अकेले चढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने रेलवे रूट पर उसकी तलाश शुरू कर दी।कोहेफिजा पुलिस की एक टीम एसआई संजीव धाकड़ के नेतृत्व में बच्चे की तलाश में रेलवे मार्ग पर निकल पड़ी। टीम ने झांसी तक पहुंचकर टीटीई और रेलवे कर्मचारियों से पूछताछ की। इसी दौरान जानकारी मिली कि मथुरा में एक छह वर्षीय बच्चे को आरपीएफ ने ट्रेन में अकेला पाए जाने पर अपने संरक्षण में लिया है। भोपाल पुलिस ने तत्काल मथुरा आरपीएफ और जीआरपी से संपर्क किया। पुष्टि होने के बाद पुलिस टीम शुक्रवार तड़के मथुरा पहुंची। वहां बाल कल्याण समिति की प्रक्रिया पूरी कर बच्चे को अपने साथ लेकर भोपाल के लिए रवाना हो गई। देर रात भोपाल पहुंचने के बाद अंश को स्वजन को सौंप दिया गया।बच्चे को भोपाल लेकर लौट रहे एसआई संजीव धाकड़ ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में अंश ने बताया कि वह मां और सौतेले पिता की डांट से नाराज था। इसी वजह से वह घर से निकल गया था। हालांकि उसने ट्रेन में बैठकर मथुरा जाने की कोई पूर्व योजना नहीं बनाई थी। वह बिना किसी निश्चित उद्देश्य के घूमते-घूमते रेलवे स्टेशन पहुंच गया और ट्रेन में सवार हो गया।MP में कोचिंग संस्थानों पर कसेगा कानूनी शिकंजा: 16 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दे सकेंगे प्रवेश, मनमानी फीस पर भी सख्ती पुलिस का कहना है कि बच्चे की मां पहले भी बता चुकी हैं कि अंश मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। वह अभी स्कूल भी नहीं जाता है। फिलहाल जांच में किसी प्रकार के अपहरण या अन्य आपराधिक घटना के संकेत नहीं मिले हैं।अंश की तलाश के लिए करीब 12 थानों की पुलिस को लगाया गया था। दो दिन तक चले सर्च आपरेशन में 100 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस ने रॉयल मार्केट से लेकर रेलवे स्टेशन तक के विभिन्न मार्गों पर लगे 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। इसके अलावा दर्जनों लोगों से पूछताछ कर बच्चे की संभावित गतिविधियों का पता लगाने का प्रयास किया गया। लगातार की गई निगरानी और तकनीकी जांच के कारण पुलिस बच्चे तक पहुंचने में सफल रही।सुबह 9:30 बजे - मल्टीकेयर अस्पताल से बाहर निकला।10:30 बजे - नूरमहल रोड पर उसी व्यक्ति के साथ नजर आया।12:00 बजे - घोड़ानक्कास चौराहा पर कैमरे में कैद हुआ।इसके बाद - मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति से अलग हो गया।इसके बाद कई घंटे तक - किसी सीसीटीवी में ट्रेस नहीं हुआ।रात 12:45 बजे - पातालकोट एक्सप्रेस में अकेले चढ़ते हुए दिखाई दिया।बाद में - जीआरपी ने बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। मथुरा पुलिस और आरपीएफ के सहयोग से गुम हुए बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। अब तक की जांच में किसी प्रकार का आपराधिक एंगल सामने नहीं आया है.

भोपाल के रॉयल मार्केट से लापता छह वर्षीय अंश मैना चार दिन बाद मथुरा में सुरक्षित मिल गया। मां-सौतेले पिता की डांट से नाराज होकर वह पैदल भोपाल रेलवे स्मथुरा में आरपीएफ की सतर्कता से सकुशल मिला मासूम।डिजिटल डेस्क, भोपाल। शहर के रॉयल मार्केट स्थित मल्टीकेयर अस्पताल से चार दिन पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुआ छह वर्षीय अंश मैना आखिरकार मथुरा में सुरक्षित मिल गया। मां और सौतेले पिता की डांट से नाराज होकर घर से निकला मासूम पैदल ही करीब चार किलोमीटर का सफर तय कर भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां से पातालकोट एक्सप्रेस में बैठकर करीब 560 किमी दूर मथुरा जा पहुंचा। ट्रेन में अकेले बैठे हुए मिले बच्चे पर आरपीएफ जवानों की नजर पड़ी तो पूछताछ में उसकी पहचान सामने आई। इसके बाद उसे बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया। उधर भोपाल पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो कोहेफिजा पुलिस की टीम मथुरा पहुंची और बच्चे को लेकर भोपाल रवाना हो गई। पिछले दिनों अंश की मां रॉयल मार्केट स्थित मल्टीकेयर अस्पताल में पीलिया का इलाज करवाने के लिए भर्ती हुई थीं। मंगलवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे अंश अस्पताल परिसर में खेलते-खेलते बाहर निकल गया था। काफी देर तक तलाश के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो स्वजन ने कोहेफिजा थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू की थी।बच्चे की तलाश में जुटी पुलिस ने रॉयल मार्केट और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। फुटेज में अंश एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ घूमता दिखाई दिया। पुलिस ने उस व्यक्ति को तलाश कर पूछताछ की, लेकिन वह मानसिक रूप से अस्वस्थ निकला और बच्चे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। जांच में पता चला कि अस्पताल से निकलने के बाद अंश की मुलाकात उसी व्यक्ति से हुई थी। दोनों पैदल चलते हुए पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र तक पहुंचे, जहां बाद में दोनों अलग हो गए।इसके बाद बच्चा अलग-अलग रास्तों से घूमता रहा और देर रात भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंच गया। पुलिस को रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों में अंश के दिखाई देने के बाद जांच को नई दिशा मिली। फुटेज में वह 16 और 17 जून की दरम्यानी रात पातालकोट एक्सप्रेस में अकेले चढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने रेलवे रूट पर उसकी तलाश शुरू कर दी।कोहेफिजा पुलिस की एक टीम एसआई संजीव धाकड़ के नेतृत्व में बच्चे की तलाश में रेलवे मार्ग पर निकल पड़ी। टीम ने झांसी तक पहुंचकर टीटीई और रेलवे कर्मचारियों से पूछताछ की। इसी दौरान जानकारी मिली कि मथुरा में एक छह वर्षीय बच्चे को आरपीएफ ने ट्रेन में अकेला पाए जाने पर अपने संरक्षण में लिया है। भोपाल पुलिस ने तत्काल मथुरा आरपीएफ और जीआरपी से संपर्क किया। पुष्टि होने के बाद पुलिस टीम शुक्रवार तड़के मथुरा पहुंची। वहां बाल कल्याण समिति की प्रक्रिया पूरी कर बच्चे को अपने साथ लेकर भोपाल के लिए रवाना हो गई। देर रात भोपाल पहुंचने के बाद अंश को स्वजन को सौंप दिया गया।बच्चे को भोपाल लेकर लौट रहे एसआई संजीव धाकड़ ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में अंश ने बताया कि वह मां और सौतेले पिता की डांट से नाराज था। इसी वजह से वह घर से निकल गया था। हालांकि उसने ट्रेन में बैठकर मथुरा जाने की कोई पूर्व योजना नहीं बनाई थी। वह बिना किसी निश्चित उद्देश्य के घूमते-घूमते रेलवे स्टेशन पहुंच गया और ट्रेन में सवार हो गया।MP में कोचिंग संस्थानों पर कसेगा कानूनी शिकंजा: 16 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दे सकेंगे प्रवेश, मनमानी फीस पर भी सख्ती पुलिस का कहना है कि बच्चे की मां पहले भी बता चुकी हैं कि अंश मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। वह अभी स्कूल भी नहीं जाता है। फिलहाल जांच में किसी प्रकार के अपहरण या अन्य आपराधिक घटना के संकेत नहीं मिले हैं।अंश की तलाश के लिए करीब 12 थानों की पुलिस को लगाया गया था। दो दिन तक चले सर्च आपरेशन में 100 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस ने रॉयल मार्केट से लेकर रेलवे स्टेशन तक के विभिन्न मार्गों पर लगे 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। इसके अलावा दर्जनों लोगों से पूछताछ कर बच्चे की संभावित गतिविधियों का पता लगाने का प्रयास किया गया। लगातार की गई निगरानी और तकनीकी जांच के कारण पुलिस बच्चे तक पहुंचने में सफल रही।सुबह 9:30 बजे - मल्टीकेयर अस्पताल से बाहर निकला।10:30 बजे - नूरमहल रोड पर उसी व्यक्ति के साथ नजर आया।12:00 बजे - घोड़ानक्कास चौराहा पर कैमरे में कैद हुआ।इसके बाद - मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति से अलग हो गया।इसके बाद कई घंटे तक - किसी सीसीटीवी में ट्रेस नहीं हुआ।रात 12:45 बजे - पातालकोट एक्सप्रेस में अकेले चढ़ते हुए दिखाई दिया।बाद में - जीआरपी ने बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। मथुरा पुलिस और आरपीएफ के सहयोग से गुम हुए बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। अब तक की जांच में किसी प्रकार का आपराधिक एंगल सामने नहीं आया है





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