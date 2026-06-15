भ्रष्टाचार के आरोपों में फंड के इस्तेमाल और ज़मीन के आवंटन

निर्मोही अखाड़ा, जो रामानंदी साधुओं का एक प्रभावशाली और सदियों पुराना संप्रदाय है, ऐतिहासिक रूप से विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और मंदिर आंदोलन से जुड़े राजनीतिक नेताओं पर सबसे गंभीर वित्तीय आरोप लगाए हैं। अखाड़े द्वारा लगाया गया सबसे चर्चित सार्वजनिक आरोप है कि विहिप और उसके राजनीतिक सहयोगियों ने ऐतिहासिक फंड के साथ एक बड़ा वित्तीय घोटाला किया।
पिछले कुछ सालों में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन को लेकर फंड के इस्तेमाल और ज़मीन के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप भी शामिल हैं। इनमें सबसे ताज़ा आरोप यह है कि राम मंदिर को दिए गए चढ़ावे का एक हिस्सा गायब हो गया। इस मामले में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए की है, जिसमें एक उच्च-स्तरीय पुलिस अधिकारी और दो वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। निर्मोही अखाड़ा , जो रामानंदी साधुओं का एक प्रभावशाली और सदियों पुराना संप्रदाय है, ऐतिहासिक रूप से विश्व हिंदू परिषद ( विहिप ) और मंदिर आंदोलन से जुड़े राजनीतिक नेताओं पर सबसे गंभीर वित्तीय आरोप लगाए हैं.
पिछले कुछ सालों में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन को लेकर फंड के इस्तेमाल और ज़मीन के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप भी शामिल हैं। इनमें सबसे ताज़ा आरोप यह है कि राम मंदिर को दिए गए चढ़ावे का एक हिस्सा गायब हो गया। इस मामले में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए की है, जिसमें एक उच्च-स्तरीय पुलिस अधिकारी और दो वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। निर्मोही अखाड़ा, जो रामानंदी साधुओं का एक प्रभावशाली और सदियों पुराना संप्रदाय है, ऐतिहासिक रूप से विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और मंदिर आंदोलन से जुड़े राजनीतिक नेताओं पर सबसे गंभीर वित्तीय आरोप लगाए हैं
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