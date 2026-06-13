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भ्रष्टाचार की जमींदारी: कुशीनगर का जवान बताया काले अंग्रेजों का हिस्सा

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भ्रष्टाचार की जमींदारी: कुशीनगर का जवान बताया काले अंग्रेजों का हिस्सा
भ्रष्टाचारकुशीनगरजवान
📆13-06-2026 01:46:00
📰Dainik Bhaskar
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भ्रष्टाचार की जमींदारी: कुशीनगर का जवान बताया काले अंग्रेजों का हिस्सा

भास्कर इन्वेस्टिगेशन कुशीनगर का जवान बोला- जैसा पैसा, वैसी पोस्टिंग; पुलिस अफसर क्या वाकई ' काले अंग्रेज ' हैं पुलिस विभाग में कोई सिपाही नहीं चाहता- रिश्वतखोरी में लिप्त हो, लेकिन अफसर 10 रुपए देकर भिंडी लाने भेजेंगे और भिंडी है- 12 रुपए की। फिर रास्ते में फोन पर बोलेंगे कि कद्दू भी लाना। अगर नहीं लाएंगे तो हटा दिए जाएंगे, दिक्कत आने लगेगी। बाथरूम धोना पड़ेदरअसल, पिछले दिनों लखनऊ पुलिस लाइन में तैनात कॉन्स्टेबल सुनील कुमार शुक्ला ने वीडियो जारी कर पुलिस अफसरों को 'काला अंग्रेज' बताया था। सुनील ने कहा था- पुलिस अफसर हर काम का पैसा लेते हैं। खुद मुझे भी रिश्वत देनी पड़ी है। इन्वेस्टिगेशन किया। हमने कई पुलिस वालों से हिडन कैमरे पर बातचीत की। उनमें से कुछ ने साफ बताया कि किस तरह से मलाईदार और आरामदायक जगह पर ड्यूटी लगवाने का रेट तय है। ऊपर से नीचे तक करप्शन कैसे काम करता है?

लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात कॉन्स्टेबल सुनील शुक्ला ने 8 मई, 2026 को यह वीडियो जारी कर पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। कॉन्स्टेबल सुनील कुमार शुक्ला ने कहा- लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की रिजर्व पुलिस लाइन में काले अंग्रेजों अर्थात आततायी अधिकारियों द्वारा लूट की जमींदारी व्यवस्था चलाई जा रही है। सिपाही-दीवान अपनी ड्यूटी लगवाने के लिए 2 हजार रुपए देता है। RI (रिजर्व निरीक्षक) महोदय अपना हिस्सा काटकर बाकी के पैसों को इन काले अंग्रेज अधिकारियों के कदमों में पेश करता है। किस्सा-1 : HRA लगवाने के लिए देना पड़ता है पैसा ड्यूटी लगवाने के नाम पर तो पैसा देना ही पड़ता है, HRA लगवाने के लिए भी साल में दो बार जाना पड़ता है। इसके लिए भी 200-200 रुपए देना पड़ेगा। जिसकी सेटिंग है, वो 100 रुपए में ही करा लेता है। मतलब यह मानकर चलिए आपको 100-200 रुपया देना ही पड़ेगा। मेरी पत्नी की रायबरेली में डिलीवरी हुई। मैं 50 हजार रुपए की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए मेडिकल बाबू शैलेंद्र कुमार के पास बिल लेकर गया। उन्होंने कहा- 45 हजार रुपए दिलवा दूंगा। इस तरह मैंने शैंलेद्र कुमार को 5000 रुपए की घूस दी। (इस मामले में सीतापुर में तैनात बाबू शैलेंद्र कुमार का कहना है कि मैं सुनील शुक्ला को नहीं जानता, इसलिए कुछ कह नहीं सकता) किस्सा-3 : गार्द कमांडर के जरिए ऊपर तक जाता है पैसा लखनऊ में भी ड्यूटी के नाम पर पैसा लिया जाता है। आपको किसी गार्द (स्पेशल ड्यूटी) पर जाना है तो 2 हजार रुपए महीना देना पड़ेगा, ये सब जानते हैं। सिपाही देते हैं और गार्द कमांडर लेते हैं। गार्द कमांडर के माध्यम से पैसा इकट्ठा कराया जाता है। फिर ये पैसा अफसरों तक पहुंचता है। यह जानने के लिए हमने कुशीनगर में तैनात कॉन्स्टेबल मोहित कुमार (बदला हुआ नाम) से बात की। कॉन्स्टेबल के अनुरोध पर हम यहां उनका नाम और पहचान उजागर नहीं कर रहे हैं। चल रही हैं, मतलब ये चीजें?

हां-हां, चल रही हैं। कहीं थोड़ी बहुत चलती हैं। कहीं-कहीं नहीं चलती हैं। हर जगह की अलग-अलग चीजें हैं। ड्यूटी ऐसे लगी है कि मुंशी ड्यूटी जो होता है न, हेड मोहर्रिर ही लगाता है। जो रुपए दे देता है, उसकी ड्यूटी अच्छी जगह लग जाती है। जो नहीं देता है, उसकी चौराहे पर धूप में लग जाएगी। जितनी सुविधा की ड्यूटी लोगे, उतने रुपए ज्यादा लगेंगे, मुख्य बात यह है कि सब सेट मामला चलता है। अगर चौराहे पर ड्यूटी लगवानी हो तो उसका अलग सिस्टम रहता है क्या?

जिसको रुपए ज्यादा कमाने होते हैं, उसी हिसाब से वो ड्यूटी के लिए रुपए देता है। उसकी ड्यूटी लग जाती है। यही कंडीशन है। सब रुपए का मामला है। जो ज्यादा रुपए देगा, उसकी ड्यूटी उतनी अच्छी जगह पर लग जाएगी। यह तो चैनल वाली व्यवस्था है। सीढ़ी दर सीढ़ी। मतलब नीचे से ऊपर की ओर चलता है। तुम दोगे किसी और को, वो पहुंचाएगा किसी और को, ऐसे ही चैनल वाइज पूरी व्यवस्था है। चौराहे और चौकी में अंतर इतना है कि चौकी के रुपए ज्यादा होते हैं। चौराहे के कम होते हैं। जो कुछ नहीं देता है, वो पोस्टमॉर्टम में भेज दिया जाता है। पोस्टमॉर्टम में यह होता है कि हर काम के लिए अपनी जेब से रुपए खर्च करो। उनका पोस्टमॉर्टम फार्म भरवाओ। रात में भी ड्यूटी लग जाती है, अगर कोई बॉडी आ जाती है तो सब देखना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं

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