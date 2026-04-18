भ्रूण हत्या के गुनाहगार: पीएम मोदी का चार दलों पर तीखा प्रहार, महिला आरक्षण पर उठाया सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए महिला आरक्षण विधेयक को बाधित करने वाले चार राजनीतिक दलों पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने इन दलों को 'भ्रूण हत्या के गुनहगार' तक कह डाला और इन पर महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को भी अप्रत्यक्ष रूप से घेरा और कहा कि कुछ दल क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ते भी नहीं देखना चाहते। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दो चुनावी राज्यों में माहौल गर्म है और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश का भी जिक्र किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कुछ राजनीतिक दल ों पर तीखे प्रहार किए हैं, जो महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक को पारित कराने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से चार दलों का नाम लिए बिना उन पर भ्रूण हत्या का गंभीर आरोप लगाया, यह कहते हुए कि वे महिलाओं के सशक्तिकरण के मार्ग में रोड़ा अटका रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक पारित न होने के पीछे कुछ खास राजनीतिक मजबूरियां हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। उनके अनुसार, कांग्रेस न केवल इस महत्वपूर्ण विधेयक के पारित होने में दिलचस्पी नहीं रखती, बल्कि वह क्षेत्रीय दलों को भी मजबूत होते देखना नहीं चाहती। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश के दो महत्वपूर्ण राज्यों में चुनावी सरगर्मी तेज है, और उत्तर प्र देश जैसे बड़े राज्य का भी उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया, जो देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
प्रधानमंत्री ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि इन दलों का रवैया महिलाओं के प्रति उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। उन्होंने तर्क दिया कि एक तरफ तो ये दल महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उनके लिए कानून बनाने और उन्हें समान अवसर देने का समय आता है, तो वे पीछे हट जाते हैं। यह दोहरा मापदंड जनता के सामने उजागर हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनता इन दलों के असली चेहरे को पहचान रही है और आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देगी। प्रधानमंत्री का यह बयान महिला आरक्षण विधेयक के महत्व को रेखांकित करता है, जो संसद में लंबे समय से लंबित है और जिसके पारित होने से देश की आधी आबादी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे उन ताकतों को पहचानें जो महिलाओं के विकास को रोकना चाहती हैं और उनका बहिष्कार करें। यह राजनीतिक संदेश सीधे तौर पर उन मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है जो महिला सशक्तिकरण को महत्व देते हैं, खासकर चुनावी राज्यों में।
प्रधानमंत्री ने यह भी इशारा किया कि कुछ दल केवल वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित होकर ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी साधे रहते हैं या उनका विरोध करते हैं। उनके अनुसार, ये दल महिलाओं के वोट तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक अधिकार और सम्मान देने के लिए तैयार नहीं हैं। यह एक प्रकार की राजनीतिक विकृति है जिसे जनता को समझना होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हर कदम पर महिलाओं के साथ खड़ी है और सशक्त भारत के निर्माण के लिए महिला शक्ति का सक्रिय योगदान आवश्यक है। इस तरह के विधेयकों का पारित होना न केवल महिलाओं के सम्मान की बात है, बल्कि यह देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जल्द ही यह विधेयक पारित होगा और देश की महिलाएं राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगी, जिससे लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। यह संदेश उन राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि यह आने वाले चुनावों के लिए एक एजेंडा तैयार करता हुआ प्रतीत होता है
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