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भ्रूण हत्या के गुनहगार: महिला आरक्षण पर पीएम मोदी का चार दलों पर तीखा प्रहार

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भ्रूण हत्या के गुनहगार: महिला आरक्षण पर पीएम मोदी का चार दलों पर तीखा प्रहार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीमहिला आरक्षणविधेयक
📆18-04-2026 19:54:00
📰Amar Ujala
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक के पारित न होने पर चार राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इन दलों को 'भ्रूण हत्या के गुनहगार' तक कह दिया और कांग्रेस पर भी निशाना साधा।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए महिला आरक्षण विधेयक के पारित न होने के लिए चार राजनीतिक दल ों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने इशारों-इशारों में इन दलों को भ्रूण हत्या का गुनहगार करार दिया, यह कहते हुए कि वे महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ खड़े हैं।

इस दौरान प्रधानमंत्री ने दो चुनावी राज्यों का भी जिक्र किया, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर उनका नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत स्पष्ट थे। उन्होंने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का भी नाम लिया, जहाँ आने वाले समय में महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह दल न केवल महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय दलों की प्रगति में भी बाधा डाल रहा है।

मोदी ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि छोटे और क्षेत्रीय दल उभरें नहीं, जो देश की संघीय भावना के विपरीत है। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि कुछ दल जो स्वयं को महिलाओं के मसीहा के रूप में पेश करते हैं, वे ही आज इस महत्वपूर्ण विधेयक के आड़े आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दल महिलाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं और देश के विकास को रोक रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध है और यह विधेयक उसी दिशा में एक ठोस प्रयास है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि विधेयक के पारित होने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जिससे नीतियों के निर्माण में उनकी आवाज अधिक सुनी जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक है, जो सदियों से चली आ रही लैंगिक असमानता को दूर करने में मदद करेगा। उन्होंने लोगों से ऐसे दलों को पहचानने और उनके इरादों को समझने का आग्रह किया जो महिलाओं के उत्थान में रोड़ा अटका रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि देश के भविष्य का सवाल है। उन्होंने यह भी इंगित किया कि कुछ दल केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए महिलाओं के मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उनके सशक्तिकरण की बात आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे दल देश के लिए अहितकारी हैं और उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, और जन धन योजना, जिनका लाभ करोड़ों महिलाओं को मिला है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक इन प्रयासों को और अधिक बल देगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक पारित होने से महिलाओं को राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा, जिससे देश की समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करेगा और एक समावेशी समाज के निर्माण में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि जो दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, वे वास्तव में महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रहे हैं और प्रगति के मार्ग में बाधक बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे दलों को सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समय है कि हम सब मिलकर महिला आरक्षण विधेयक को पारित करवाएं और देश को एक नई दिशा दें। उन्होंने कहा कि यह विधेयक लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है और इसे हर कीमत पर लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो दल आज विरोध कर रहे हैं, कल उन्हें भी जनता के सामने जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण का समय है और कोई भी बाधा इसे रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि यह विधेयक एक ऐतिहासिक क्षण है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह देश के करोड़ों महिलाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि जो दल इसका विरोध कर रहे हैं, वे देश की प्रगति को बाधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे दलों को पहचानना होगा और उन्हें आइना दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के अधिकार का सवाल है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश को आगे ले जाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो दल इसका विरोध कर रहे हैं, वे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समय है कि हम सब मिलकर इस विधेयक को पारित करें और देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करें। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जो दल इसका विरोध कर रहे हैं, वे देश की करोड़ों महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे दलों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के लिए एक वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि जो दल इसका विरोध कर रहे हैं, वे देश को पीछे धकेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे दलों को उखाड़ फेंकना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के उत्थान का समय है और कोई भी बाधा इसे रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि जो दल इसका विरोध कर रहे हैं, वे देश के विकास में बाधक बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे दलों को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है और इसे हर कीमत पर लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो दल इसका विरोध कर रहे हैं, वे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समय है कि हम सब मिलकर इस विधेयक को पारित करें और देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करें। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जो दल इसका विरोध कर रहे हैं, वे देश की करोड़ों महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे दलों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के लिए एक वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि जो दल इसका विरोध कर रहे हैं, वे देश को पीछे धकेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे दलों को उखाड़ फेंकना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के उत्थान का समय है और कोई भी बाधा इसे रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि जो दल इसका विरोध कर रहे हैं, वे देश के विकास में बाधक बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे दलों को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है और इसे हर कीमत पर लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो दल इसका विरोध कर रहे हैं, वे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण विधेयक राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश

 

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