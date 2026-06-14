मंगलदेव कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो 21 जून से वृषभ राशि में गोचर करेगा।

मंगलदेव 16 जून को कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो 21 जून से वृषभ राशि में गोचर करेगा। इस गोचर का प्रभाव राशियों पर पड़ेगा। इस गोचर का पहला चरण 16 जून से 21 जून तक रहेगा, जो मेष राशि में मंगलदेव का गोचर होगा। इस दौरान मंगलदेव के साहस और पहल करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके बाद 21 जून से मंगलदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो स्थिरता और ध्येय प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। इस समय विचारों को ठोस परिणामों में बदलने का है। आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि मंगल नक्षत्र गोचर का मेष से कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

मंगलदेव 16 जून को कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो 21 जून से वृषभ राशि में गोचर करेगा। इस गोचर का प्रभाव राशियों पर पड़ेगा। इस गोचर का पहला चरण 16 जून से 21 जून तक रहेगा, जो मेष राशि में मंगलदेव का गोचर होगा। इस दौरान मंगलदेव के साहस और पहल करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके बाद 21 जून से मंगलदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो स्थिरता और ध्येय प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। इस समय विचारों को ठोस परिणामों में बदलने का है। आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि मंगल नक्षत्र गोचर का मेष से कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

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