मंगल तालाब: 2600 साल पुराना ऐतिहासिक तालाब बदहाली का शिकार

बिहार के पटना में लगभग 2600 वर्ष पुराना मंगल तालाब बदहाली का शिकार है। यह तालाब लगभग एक किलोमीटर परिधि वाला है और 25 एकड़ में फैला हुआ है।

बिहार के पटना में लगभग 2600 वर्ष पुराना मंगल तालाब बदहाली का शिकार है। यह तालाब लगभग एक किलोमीटर परिधि वाला है और 25 एकड़ में फैला हुआ है। समय के साथ-साथ इसका नाम भी बदलता गया है। पहले इसका नाम मानसरोवर, मनसर, शेख भीठू की गड़ही, मैंगल्स टैंक था। वर्तमान में यह मंगल तालाब के नाम से प्रचलित है। 1857 की क्रांति के बाद तालाब भर गया था। तब 1876-77 में पटना के जिलाधिकारी मैंगल्स ने खुदाई करा इसे एस आकार दिया। खुदाई के दौरान इसमें ईंट व लकड़ी की दीवारें भी मिली थी। नगर निगम से सेवानिवृत पदाधिकारी कृष्ण नारायण शुक्ला बताते हैं कि उनके पिता स्वर्गीय बृजनारायण शुक्ला बताते थे कि वर्षों पूर्व इस तालाब के पानी से नहाने पर चर्म रोग दूर होता था और सबका मंगल होता था। इसी कारण इसका नाम मंगल तालाब रखा गया। इस तालाब की उड़ाही अंतिम बार अंग्रेज के जमाने में वर्ष 1947 में हुई थी। आजादी के पहले यहां महात्मा गांधी ने अनेकों जन सभाएं की। उन्हें यह स्थल बहुत प्रिय था। उनके निधन के बाद इसका नाम गांधी सरोवर रखा गया। नगर निगम से सेवानिवृत पदाधिकारी कृष्ण नारायण शुक्ला बताते हैं कि साढ़े चार दशक पहले इस तालाब के दोनों ओर खुशनुमा चमन थे। वर्ष 1980 तक यहां 28 माली, सात दरबान, एक रेस्टकीपर तथा तीन सफाईकर्मी तैनात थे। मंगल तालाब में हमेशा तीन नाव लगी रहती थी। जिसपर लोग नौका विहार करते थे। मंगलतालाब के चारों तरफ चार गेट तथा एक मुख्य द्वार पर बड़ा गेट रहता था। सभी गेट पर दरबान की नजर रहती थी। लोग छोटे वाले गेट से प्रवेश करते थे। मंगल तालाब परिसर में लोकनारायण जयप्रकाश उद्यान तथा महात्मा गांधी पार्क था। पार्क में गांधी जी की मूर्ति और फव्वारा लगा रहता था। तालाब के चारों ओर हरियाली तथा पार्क में फूल-पौधे लगे थे। जाड़ा के दिनों में विद्यार्थी पार्क में पढ़ाई और खेलकूद करते दिखते थे। देश-विदेश से आनेवाले लोग इस तालाब को देखना नहीं भूलते थे। वर्ष 2006 से 2011 के बीच तत्कालीन पथ व पर्यटन मंत्री सह स्थानीय विधायक नंदकिशोर यादव ने मंगल तालाब के चारों ओर घेराबंदी, सड़क व जौगिंग ट्रैक निर्माण, दो हाईमास्ट लाइट, चार सीढ़ी का निर्माण तथा तीन स्थानों पर बैठने की जगह का निर्माण कराया। सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के 350 वें प्रकाश पर्व के दौरान मंगल तालाब में लेजर शो दिखाने की व्यवस्था शुरु की गई। वर्तमान में तालाब और परिसर दोनों बदहाल हो चुके हैं। मंगल तालाब में जानवरों को स्नान कराया जाता है। बगल के चरवाहा विद्यालय के खटाल से गोबर व गदंगी तालाब में बहाया जाता है। इसके अलावा रजक समुदाय द्वारा कपड़ों की सफाई कर सुखाने का काम होने से पानी गंदा होता है। आसपास के नालियों का भी गंदा पानी तालाब में बहाया जा रहा है। मंगल तालाब के चारों ओर के जागिंग ट्रैक को तोड़कर कच्छप गति से निर्माण का कार्य चल रहा है। बिहार सरकार द्वारा 14 करोड़ की लागत से मंगल तालाब परिसर को आकर्षक बनाने की तैयारी जारी है। अब देखना है कि कबतक ऐतिहासिक मंगल तालाब की सूरत बदलती है.

बिहार के पटना में लगभग 2600 वर्ष पुराना मंगल तालाब बदहाली का शिकार है। यह तालाब लगभग एक किलोमीटर परिधि वाला है और 25 एकड़ में फैला हुआ है। समय के साथ-साथ इसका नाम भी बदलता गया है। पहले इसका नाम मानसरोवर, मनसर, शेख भीठू की गड़ही, मैंगल्स टैंक था। वर्तमान में यह मंगल तालाब के नाम से प्रचलित है। 1857 की क्रांति के बाद तालाब भर गया था। तब 1876-77 में पटना के जिलाधिकारी मैंगल्स ने खुदाई करा इसे एस आकार दिया। खुदाई के दौरान इसमें ईंट व लकड़ी की दीवारें भी मिली थी। नगर निगम से सेवानिवृत पदाधिकारी कृष्ण नारायण शुक्ला बताते हैं कि उनके पिता स्वर्गीय बृजनारायण शुक्ला बताते थे कि वर्षों पूर्व इस तालाब के पानी से नहाने पर चर्म रोग दूर होता था और सबका मंगल होता था। इसी कारण इसका नाम मंगल तालाब रखा गया। इस तालाब की उड़ाही अंतिम बार अंग्रेज के जमाने में वर्ष 1947 में हुई थी। आजादी के पहले यहां महात्मा गांधी ने अनेकों जन सभाएं की। उन्हें यह स्थल बहुत प्रिय था। उनके निधन के बाद इसका नाम गांधी सरोवर रखा गया। नगर निगम से सेवानिवृत पदाधिकारी कृष्ण नारायण शुक्ला बताते हैं कि साढ़े चार दशक पहले इस तालाब के दोनों ओर खुशनुमा चमन थे। वर्ष 1980 तक यहां 28 माली, सात दरबान, एक रेस्टकीपर तथा तीन सफाईकर्मी तैनात थे। मंगल तालाब में हमेशा तीन नाव लगी रहती थी। जिसपर लोग नौका विहार करते थे। मंगलतालाब के चारों तरफ चार गेट तथा एक मुख्य द्वार पर बड़ा गेट रहता था। सभी गेट पर दरबान की नजर रहती थी। लोग छोटे वाले गेट से प्रवेश करते थे। मंगल तालाब परिसर में लोकनारायण जयप्रकाश उद्यान तथा महात्मा गांधी पार्क था। पार्क में गांधी जी की मूर्ति और फव्वारा लगा रहता था। तालाब के चारों ओर हरियाली तथा पार्क में फूल-पौधे लगे थे। जाड़ा के दिनों में विद्यार्थी पार्क में पढ़ाई और खेलकूद करते दिखते थे। देश-विदेश से आनेवाले लोग इस तालाब को देखना नहीं भूलते थे। वर्ष 2006 से 2011 के बीच तत्कालीन पथ व पर्यटन मंत्री सह स्थानीय विधायक नंदकिशोर यादव ने मंगल तालाब के चारों ओर घेराबंदी, सड़क व जौगिंग ट्रैक निर्माण, दो हाईमास्ट लाइट, चार सीढ़ी का निर्माण तथा तीन स्थानों पर बैठने की जगह का निर्माण कराया। सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के 350 वें प्रकाश पर्व के दौरान मंगल तालाब में लेजर शो दिखाने की व्यवस्था शुरु की गई। वर्तमान में तालाब और परिसर दोनों बदहाल हो चुके हैं। मंगल तालाब में जानवरों को स्नान कराया जाता है। बगल के चरवाहा विद्यालय के खटाल से गोबर व गदंगी तालाब में बहाया जाता है। इसके अलावा रजक समुदाय द्वारा कपड़ों की सफाई कर सुखाने का काम होने से पानी गंदा होता है। आसपास के नालियों का भी गंदा पानी तालाब में बहाया जा रहा है। मंगल तालाब के चारों ओर के जागिंग ट्रैक को तोड़कर कच्छप गति से निर्माण का कार्य चल रहा है। बिहार सरकार द्वारा 14 करोड़ की लागत से मंगल तालाब परिसर को आकर्षक बनाने की तैयारी जारी है। अब देखना है कि कबतक ऐतिहासिक मंगल तालाब की सूरत बदलती है





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