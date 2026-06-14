मंगलदेव का कृत्तिका नक्षत्र में गोचर, जानें कैसे पड़ेगा प्रभाव

मंगलदेव 16 जून 2026 को कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसका मेष से कन्या राशि तक के जातकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यह गोचर ऊर्जा, साहस और महत्त्वाकांक्षा के नए द्वार खोलेगा।

मंगलदेव 16 जून 2026 को कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसका मेष से कन्या राशि तक के जातकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यह गोचर ऊर्जा, साहस और महत्त्वाकांक्षा के नए द्वार खोलेगा। वैदिक ज्योतिष में मंगलदेव को ऊर्जा, साहस, संकल्प और महत्वाकांक्षा का कारक माना गया है। 16 जून 2026 को मंगलदेव अग्नि तत्व के ' कृत्तिका नक्षत्र ' में प्रवेश करेंगे। मंगलदेव का इस नक्षत्र में गोचर करना न केवल हमारे भीतर छिपी ऊर्जा को जागृत करेगा, बल्कि हमें बाधाओं को दूर कर सफलता प्राप्त करने का सामर्थ्य भी प्रदान करेगा। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि मंगल नक्षत्र गोचर का मेष से कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 21 जून तक मंगलदेव आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक सक्रिय रहेंगे। इसके बाद मंगलदेव आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय आर्थिक नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी आय और बचत को बढ़ाने के लिए अधिक संकल्पित होंगे। मंगलदेव 21 जून तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे यात्राओं या सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। इसके बाद मंगलदेव आपकी राशि (प्रथम भाव) में प्रवेश करेंगे। यह समय आपके व्यक्तित्व को नई ऊर्जा देगा। आप गंभीर परिस्थितियों में भी खुद को संभालने में समर्थ होंगे और लंबित कार्यों को पूरा करेंगे। मंगलदेव पहले आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे मित्रों और पेशेवर संपर्कों का भरपूर लाभ मिलेगा। 21 जून के बाद मंगलदेव आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय योजना बनाने और आत्म-चिंतन करने का है। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले पर्याप्त विश्राम और विचार करना लाभकारी रहेगा। 21 जून तक मंगलदेव आपके दशम भाव को ऊर्जावान बनाएंगे, जिससे करियर और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। इसके बाद मंगलदेव आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय लाभ, नेटवर्किंग और दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अत्यंत अनुकूल है। प्रभाव शाली लोग आपके साथ जुड़ेंगे। मंगलदेव पहले आपके नवम भाव में करेंगे, जिससे शिक्षा और ज्ञान के विस्तार के अवसर मिलेंगे। 21 जून के बाद मंगलदेव आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। अब आपका पूरा ध्यान करियर की प्रगति और सफलता पर होगा। आपकी कड़ी मेहनत को वरिष्ठों द्वारा सराहा जाएगा। मंगलदेव पहले आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जहां आपको वित्तीय और भावनात्मक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। 21 जून के बाद मंगलदेव आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। यह गोचर यात्राओं, उच्च शिक्षा और भविष्य की योजनाओं के लिए नई राहें खोलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

मंगलदेव 16 जून 2026 को कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसका मेष से कन्या राशि तक के जातकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यह गोचर ऊर्जा, साहस और महत्त्वाकांक्षा के नए द्वार खोलेगा। वैदिक ज्योतिष में मंगलदेव को ऊर्जा, साहस, संकल्प और महत्वाकांक्षा का कारक माना गया है। 16 जून 2026 को मंगलदेव अग्नि तत्व के 'कृत्तिका नक्षत्र' में प्रवेश करेंगे। मंगलदेव का इस नक्षत्र में गोचर करना न केवल हमारे भीतर छिपी ऊर्जा को जागृत करेगा, बल्कि हमें बाधाओं को दूर कर सफलता प्राप्त करने का सामर्थ्य भी प्रदान करेगा। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि मंगल नक्षत्र गोचर का मेष से कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 21 जून तक मंगलदेव आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक सक्रिय रहेंगे। इसके बाद मंगलदेव आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय आर्थिक नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी आय और बचत को बढ़ाने के लिए अधिक संकल्पित होंगे। मंगलदेव 21 जून तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे यात्राओं या सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। इसके बाद मंगलदेव आपकी राशि (प्रथम भाव) में प्रवेश करेंगे। यह समय आपके व्यक्तित्व को नई ऊर्जा देगा। आप गंभीर परिस्थितियों में भी खुद को संभालने में समर्थ होंगे और लंबित कार्यों को पूरा करेंगे। मंगलदेव पहले आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे मित्रों और पेशेवर संपर्कों का भरपूर लाभ मिलेगा। 21 जून के बाद मंगलदेव आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय योजना बनाने और आत्म-चिंतन करने का है। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले पर्याप्त विश्राम और विचार करना लाभकारी रहेगा। 21 जून तक मंगलदेव आपके दशम भाव को ऊर्जावान बनाएंगे, जिससे करियर और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। इसके बाद मंगलदेव आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय लाभ, नेटवर्किंग और दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अत्यंत अनुकूल है। प्रभावशाली लोग आपके साथ जुड़ेंगे। मंगलदेव पहले आपके नवम भाव में करेंगे, जिससे शिक्षा और ज्ञान के विस्तार के अवसर मिलेंगे। 21 जून के बाद मंगलदेव आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। अब आपका पूरा ध्यान करियर की प्रगति और सफलता पर होगा। आपकी कड़ी मेहनत को वरिष्ठों द्वारा सराहा जाएगा। मंगलदेव पहले आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जहां आपको वित्तीय और भावनात्मक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। 21 जून के बाद मंगलदेव आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। यह गोचर यात्राओं, उच्च शिक्षा और भविष्य की योजनाओं के लिए नई राहें खोलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा





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