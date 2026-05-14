मंडी के एहजू में टैंपों की टक्कर से छात्रा की मौत

हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी के जोगेंद्रनगर क्षेत्र में स्कूल से 20 मीटर की दूरी पर छात्रा हादसे का शिकार हो गई। टैंपों की टक्कर के बाद छात्रा पैरापिट से टकराई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

संवाद सहयोगी, जोगेंद्रनगर ( मंडी )। हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी के जोगेंद्रनगर क्षेत्र में स्कूल से 20 मीटर की दूरी पर छात्रा हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे ने सबको झकझोर दिया है। मंडी -पठानकोट हाईवे पर एहजू में टैंपों की टक्कर के बाद छात्रा पैरापिट से टकराई थी। बताया जा रहा है कि छात्रा का सिर सीधे पैरापिट से टकराया था, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई।17 वर्षीय अनु पुत्री पुन्नू राम निवासी झिकली भेठ बैजनाथ अपने नाना के घर मचकेहड़ में रहती थी । वह एहजू विद्यालय में 11वीं कक्षा की छात्रा थी। रोज की तरह अनु वहीं से एहजू स्थित स्कूल के लिए जा रही थी। स्कूल से मात्र 20 से 25 मीटर की दूरी पर जब वह पैदल जा रही थी तो पीछे से आ रहे टैंपों ने उसे टक्कर लगने के बाद वह सीधे सड़क किनारे बने पैरापिट से टकराई । 7 साल की उम्र से नाना के पास रहती थी अनु अनु के पिता पुन्नू राम पालमपुर कृषि विवि में आउटसोर्स पर काम करते हैं और माता सिमरो देवी गृहणी है। अनु सात साल की उम्र से ही अपने नाना के पास रहती थी। वह ज्यादा बात नहीं करती थी लेकिन पढ़ने और घर के कामों में होशियार थी । अनु की मौत की खबर सुनते ही स्वजन का रो-रोकर बु रा हाल है। रात को 11 बजे तक की पढ़ाई, सुबह घर का काम अनु के नाना ने बताया कि वह चुपचाप रहती थी। रात को 11 बजे तक उसने पढ़ाई की और सो गई। सुबह समय पर उठकर खाना बनाया, अपने लिए टिफिन पैक किया, मुझे खाने को दिया और बोला स्कूल जा रही हूं, लेकिन कुछ ही देर बाद उनको हादसे की सूचना मिली। यह भी पढ़ें: हिमाचल में दर्दनाक सड़क हादसा : मंडी के एहजू में सड़क किनारे चल रही स्कूली छात्रा को वाहन ने रौंदा.

संवाद सहयोगी, जोगेंद्रनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी के जोगेंद्रनगर क्षेत्र में स्कूल से 20 मीटर की दूरी पर छात्रा हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे ने सबको झकझोर दिया है। मंडी-पठानकोट हाईवे पर एहजू में टैंपों की टक्कर के बाद छात्रा पैरापिट से टकराई थी। बताया जा रहा है कि छात्रा का सिर सीधे पैरापिट से टकराया था, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई।17 वर्षीय अनु पुत्री पुन्नू राम निवासी झिकली भेठ बैजनाथ अपने नाना के घर मचकेहड़ में रहती थी। वह एहजू विद्यालय में 11वीं कक्षा की छात्रा थी। रोज की तरह अनु वहीं से एहजू स्थित स्कूल के लिए जा रही थी। स्कूल से मात्र 20 से 25 मीटर की दूरी पर जब वह पैदल जा रही थी तो पीछे से आ रहे टैंपों ने उसे टक्कर लगने के बाद वह सीधे सड़क किनारे बने पैरापिट से टकराई। 7 साल की उम्र से नाना के पास रहती थी अनु अनु के पिता पुन्नू राम पालमपुर कृषि विवि में आउटसोर्स पर काम करते हैं और माता सिमरो देवी गृहणी है। अनु सात साल की उम्र से ही अपने नाना के पास रहती थी। वह ज्यादा बात नहीं करती थी लेकिन पढ़ने और घर के कामों में होशियार थी। अनु की मौत की खबर सुनते ही स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। रात को 11 बजे तक की पढ़ाई, सुबह घर का काम अनु के नाना ने बताया कि वह चुपचाप रहती थी। रात को 11 बजे तक उसने पढ़ाई की और सो गई। सुबह समय पर उठकर खाना बनाया, अपने लिए टिफिन पैक किया, मुझे खाने को दिया और बोला स्कूल जा रही हूं, लेकिन कुछ ही देर बाद उनको हादसे की सूचना मिली। यह भी पढ़ें: हिमाचल में दर्दनाक सड़क हादसा: मंडी के एहजू में सड़क किनारे चल रही स्कूली छात्रा को वाहन ने रौंदा





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